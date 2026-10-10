Φρανσουά Μοντέστο: Έτοιμος για νέο ρόλο στην Τζένοα

Ο Φρανσουά Μοντέστο, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Γιουβέντους, ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής και τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάληψη σημαντικού ρόλου στην Τζένοα, παραμένοντας έτσι στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Η συμφωνία αναμένεται να τον φέρει στη θέση του Γενικού Διευθυντή του συλλόγου, σηματοδοτώντας μια νέα πρόκληση για τον 48χρονο Γάλλο.

Η νέα πρόκληση στην Ιταλία

Ο Φρανσουά Μοντέστο φαίνεται πως έχει βρει την επόμενη επαγγελματική του στέγη, η οποία θα τον κρατήσει εντός των συνόρων της Ιταλίας. Μετά την αποχώρησή του από τη Γιουβέντους, ο Μοντέστο ήταν στην αγορά, αναζητώντας την κατάλληλη ευκαιρία για να συνεχίσει την πορεία του στον χώρο του ποδοσφαίρου. Όλα δείχνουν ότι η Τζένοα θα είναι ο επόμενος σταθμός του, προσφέροντάς του έναν νέο και διευρυμένο ρόλο.

Η επικείμενη ανάληψη των καθηκόντων του στην Τζένοα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του, καθώς θα αναλάβει ένα πόστο με αυξημένες ευθύνες. Η παραμονή του στο ιταλικό ποδόσφαιρο υπογραμμίζει την επιθυμία του να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ένα πρωτάθλημα που γνωρίζει καλά, τόσο από την εποχή που ήταν ποδοσφαιριστής όσο και από τις προηγούμενες διοικητικές του θέσεις.

Το τέλος της συνεργασίας με τη Γιουβέντους

Η θητεία του Φρανσουά Μοντέστο στη Γιουβέντους έληξε τον περασμένο Ιούλιο, αφήνοντάς τον ελεύθερο να αναζητήσει την επόμενη επαγγελματική του πρόκληση. Η αποχώρησή του από τον σύλλογο του Τορίνο άνοιξε τον κύκλο των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων για το μέλλον του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Μοντέστο αξιολόγησε διάφορες προτάσεις, με την Τζένοα να φαίνεται τελικά η επικρατέστερη επιλογή.

Η λήξη της συνεργασίας του με έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως η Γιουβέντους, έφερε τον Μοντέστο σε μια φάση αναπροσαρμογής και αναζήτησης. Η περίοδος αυτή ολοκληρώνεται πλέον με την επικείμενη συμφωνία του με την Τζένοα, η οποία του προσφέρει έναν κεντρικό ρόλο στη διοικητική της δομή.

Ο ρόλος του Γενικού Διευθυντή στην Τζένοα

Ο Φρανσουά Μοντέστο αναμένεται να αναλάβει το πόστο του Γενικού Διευθυντή, ή αλλιώς Chief Football Officer, στην Τζένοα. Αυτός ο ρόλος είναι διαφορετικός από αυτούς που τον έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν, καθώς του προσδίδει ευρύτερες αρμοδιότητες και μεγαλύτερη επιρροή στις αποφάσεις του συλλόγου. Ως Γενικός Διευθυντής, θα έχει λόγο και επιρροή σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία και τον στρατηγικό σχεδιασμό της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο ρόλος του θα περιλαμβάνει σημαντική συμμετοχή σε ζητήματα που σχετίζονται με τις μεταγραφές των ποδοσφαιριστών, καθώς και στην οργάνωση του κλαμπ σε διάφορα επίπεδα. Η παρουσία του αναμένεται να ενισχύσει τη διοικητική δομή της Τζένοα, φέρνοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία του σε έναν νευραλγικό τομέα.

Το παρελθόν του Φρανσουά Μοντέστο

Ο Φρανσουά Μοντέστο είναι ένα πρόσωπο με πλούσια εμπειρία στον χώρο του ποδοσφαίρου, τόσο ως παίκτης όσο και ως διοικητικό στέλεχος. Ο 48χρονος Γάλλος έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία, η οποία περιλαμβάνει και τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Στον ελληνικό σύλλογο, ο Μοντέστο είχε αναλάβει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή, θέση από την οποία απέκτησε σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και τον σχεδιασμό μιας ομάδας.

Η πορεία του ως ποδοσφαιριστής, σε συνδυασμό με την εμπειρία του από διοικητικές θέσεις, τον καθιστούν ένα πρόσωπο με ολοκληρωμένη γνώση του ποδοσφαιρικού χώρου. Αυτή η εμπειρία αναμένεται να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στον νέο του ρόλο στην Τζένοα, όπου θα κληθεί να διαχειριστεί ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων.

Πληροφορίες για την επικείμενη συμφωνία

Οι πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη μετακίνηση του Φρανσουά Μοντέστο στην Τζένοα προέρχονται από τον δημοσιογράφο Νικολό Σίρα. Σύμφωνα με τον Σίρα, ο Μοντέστο βρίσκεται «ένα βήμα μακριά» από την πρόσληψή του στον ιταλικό σύλλογο. Αυτή η πληροφορία υποδηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα.

Η επιβεβαίωση από δημοσιογραφικές πηγές ενισχύει την εκτίμηση ότι ο Φρανσουά Μοντέστο θα αναλάβει πράγματι τον νέο του ρόλο ως Γενικός Διευθυντής στην Τζένοα. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην επαγγελματική του πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta