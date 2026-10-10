Ο Φερστάπεν βάζει πλώρη για την πρώτη του νίκη στη Σιγκαπούρη

Η δεύτερη μέρα του αγωνιστικού τριημέρου της Formula 1 στη Σιγκαπούρη αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει το sprint race και τις κατατακτήριες δοκιμές. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έχει θέσει ως στόχο την κατάκτηση της pole position και, κυρίως, την πρώτη του νίκη στην πίστα της Marina Bay. Ο Ολλανδός οδηγός έχει αρκετές «εκκρεμότητες» στη Σιγκαπούρη, καθώς δεν έχει καταφέρει ποτέ να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η αγωνιστική δράση στη Σιγκαπούρη

Το αγωνιστικό τριήμερο στη Σιγκαπούρη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη δεύτερη μέρα να είναι γεμάτη δράση. Οι φίλοι της Formula 1 παρακολουθούν με αγωνία το sprint race, μια διαδικασία που προσφέρει θέαμα και ανατροπές, καθώς και τις κρίσιμες κατατακτήριες δοκιμές που καθορίζουν τις θέσεις εκκίνησης για τον κύριο αγώνα.

Αρκετοί οδηγοί διεκδικούν την πρωτιά και στις δύο αυτές διαδικασίες, ωστόσο η προσοχή στρέφεται στον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός δείχνει ανανεωμένος και αποφασισμένος να συνεχίσει τις καλές του εμφανίσεις, έχοντας πλέον στη διάθεσή του ένα πιο ανταγωνιστικό μονοθέσιο.

Η φόρμα του Ολλανδού οδηγού

Ο Μαξ Φερστάπεν έρχεται στη Σιγκαπούρη μετά από μια σημαντική νίκη στη Μαλαισία, όπου κατέκτησε την πρώτη του φετινή πρωτιά. Αυτή η επιτυχία ήταν η 72η νίκη της καριέρας του στη Σεπάνγκ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.

Οι αναβαθμίσεις που έχει δεχθεί το μονοθέσιο της Red Bull έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Στο Αζερμπαϊτζάν, ο τετράκις Παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να αναρριχηθεί από την όγδοη θέση της εκκίνησης στη δεύτερη, δείχνοντας τις δυνατότητες του βελτιωμένου αυτοκινήτου. Στη Μαλαισία, η απόδοσή του ήταν ακόμη καλύτερη, καθώς κατάφερε να ξεπεράσει και τις δύο Mercedes, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία της ομάδας.

Η «κατάρα» της Marina Bay

Παρά την εντυπωσιακή του φόρμα, ο Μαξ Φερστάπεν καλείται να σπάσει μια «κατάρα» στη Σιγκαπούρη. Η πίστα της Marina Bay είναι μία από τις λίγες όπου δεν έχει καταφέρει ποτέ να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο Ολλανδός έχει στο ενεργητικό του τρεις δεύτερες θέσεις και μία τρίτη στη συγκεκριμένη πίστα, αλλά η νίκη παραμένει ο μεγάλος του στόχος και μια εκκρεμότητα που επιθυμεί να κλείσει.

Η Red Bull επιδιώκει να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε «καλό φεγγάρι» και σε μια διαφορετική πίστα, όπως αυτή της Marina Bay, η οποία έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προκλήσεις για τους οδηγούς.

Το μονοθέσιο της Red Bull και οι δηλώσεις του Φερστάπεν

Ο ίδιος ο Φερστάπεν εκτιμά ότι το φετινό μονοθέσιο είναι πιο ανταγωνιστικό στις στροφές, ένα στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στην απαιτητική πίστα της Σιγκαπούρης. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμα δυσκολίες. Τα κερμπ και η κατάσταση του οδοστρώματος εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για την ομάδα και τον οδηγό.

Σε δηλώσεις του, ο Φερστάπεν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα τελευταία χρόνια ήμασταν πάντα κακοί στις στροφές χαμηλής ταχύτητας και όταν περνούσαμε πάνω από κερμπ και σαμαράκια. Αυτό το αυτοκίνητο είναι πιθανότατα πιο ανταγωνιστικό στις στροφές χαμηλής ταχύτητας, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα με τις ανωμαλίες και τα κερμπ. Το γνωρίζουμε αυτό και, φυσικά, έχω ακόμη εκκρεμότητες εδώ».

Η κατάκτηση της pole position στο #F1Sprint, όπως φάνηκε και από τις αναρτήσεις, δείχνει την αποφασιστικότητα του Ολλανδού να κυριαρχήσει και να πετύχει τον στόχο του στη Σιγκαπούρη.

Με πληροφορίες από: Athletiko