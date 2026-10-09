Δύο νέοι, ηλικίας 28 και 24 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Θηβών. Το συμβάν έλαβε χώρα όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα. Η τραγική κατάληξη των δύο αναβατών έχει προκαλέσει θλίψη, ενώ βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης έχει δει το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας την ένταση του συμβάντος.

Το τραγικό δυστύχημα στη λεωφόρο Θηβών

Το δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους, συνέβη γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα. Οι δύο αναβάτες, 28 και 24 ετών, επέβαιναν σε μοτοσικλέτα η οποία, για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε την πορεία της στην πολυσύχναστη λεωφόρο.

Η μοτοσικλέτα κατέληξε να προσκρούσει με σφοδρότητα σε μία κολώνα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που είχε ως αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να εκσφενδονιστούν από το όχημα, καταλήγοντας στο οδόστρωμα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης και τα κράνη

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο νέοι φορούσαν κράνη, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που τα κράνη βγήκαν από τα κεφάλια τους. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει την ακραία δύναμη της πρόσκρουσης και την τραγική της έκβαση.

Οι δύο αναβάτες βρέθηκαν στο οδόστρωμα μετά την εκσφενδόνισή τους, με τις συνέπειες της πρόσκρουσης να αποβαίνουν μοιραίες για τη ζωή τους. Το συμβάν αναδεικνύει για μία ακόμη φορά τους κινδύνους που ελλοχεύουν στους δρόμους.

Το βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της πρόσκρουσης

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης, έχει δει το φως της δημοσιότητας. Το οπτικό υλικό αποτυπώνει με σαφήνεια τη σφοδρότητα με την οποία η μοτοσικλέτα προσέκρουσε στην κολώνα.

Το βίντεο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, παρόλο που οι ακριβείς αιτίες της εκτροπής της μοτοσικλέτας παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η εικόνα της πρόσκρουσης επιβεβαιώνει την ένταση του συμβάντος που οδήγησε στον θάνατο των δύο νέων.

Ο τόπος και ο χρόνος του συμβάντος

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Θηβών, και συγκεκριμένα στο ύψος του αριθμού 196. Η περιοχή του συμβάντος βρίσκεται στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς τον Πειραιά, μία κεντρική οδική αρτηρία.

Η ακριβής τοποθεσία του δυστυχήματος είναι απέναντι από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ένα σημείο αναφοράς στην περιοχή. Το συμβάν έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, γύρω στις 4:00, όταν η κίνηση στους δρόμους είναι συνήθως μειωμένη.

Οι συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στην κολώνα παραμένουν άγνωστες. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάληξη.

Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος είναι σε εξέλιξη, με στόχο να φωτιστούν όλα τα δεδομένα που οδήγησαν στην απώλεια των δύο νέων ανθρώπων στη λεωφόρο Θηβών.

Με πληροφορίες από: Enikos