Στον αέρα η αναμέτρηση Athens Kallithea – Πανσερραϊκός λόγω διαμαρτυρίας στο «Ελ Πάσο»

Η αναμέτρηση της Athens Kallithea με τον Πανσερραϊκό, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Superbet League 2, βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο αναβολής. Λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξή της, η διεξαγωγή του αγώνα είναι αμφίβολη, καθώς οι εργαζόμενοι του Δήμου Καλλιθέας έχουν προχωρήσει σε κλείσιμο του Δημοτικού Σταδίου «Ελ Πάσο». Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένδειξη διαμαρτυρίας και έχει ως αποτέλεσμα το γήπεδο να παραμένει κλειστό.

Το παιχνίδι στον αέρα

Η προγραμματισμένη αναμέτρηση της Athens Kallithea με τον Πανσερραϊκό, που έχει οριστεί για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Superbet League 2, αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια. Ο αγώνας, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 15:00 της 10ης Οκτωβρίου, είναι αμφίβολο αν θα διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, δημιουργώντας αβεβαιότητα στους φιλάθλους και τις ομάδες.

Η κατάσταση αυτή έχει προκύψει λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων του Δήμου Καλλιθέας, οι οποίοι με τις ενέργειές τους έχουν επηρεάσει άμεσα τη λειτουργία του γηπέδου, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή του αθλητικού γεγονότος.

Η διαμαρτυρία των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Καλλιθέας αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κλείσιμο του Δημοτικού Σταδίου «Ελ Πάσο», ως μία ξεκάθαρη ένδειξη διαμαρτυρίας. Η ενέργεια αυτή έχει ως άμεση συνέπεια το γήπεδο της τοπικής ομάδας να παραμένει κλειστό, καθιστώντας αδύνατη την είσοδο και τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα.

Η απεργία των εργαζομένων του Δήμου Καλλιθέας αποτελεί τον κύριο λόγο για την αμφισβητούμενη διεξαγωγή της αναμέτρησης, η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα λίγες μόνο ώρες μετά την έναρξη της κινητοποίησης. Η στάση τους έχει δημιουργήσει ένα απρόβλεπτο εμπόδιο για την αθλητική διοργάνωση.

Το κλείσιμο του «Ελ Πάσο»

Το Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, ευρέως γνωστό ως «Ελ Πάσο», έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, καθώς οι εργαζόμενοι του Δήμου επέλεξαν να το κλείσουν. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της απεργιακής τους κινητοποίησης και έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Superbet League 2, επηρεάζοντας την ομάδα της Athens Kallithea και τον αντίπαλό της.

Η απόφαση για το κλείσιμο του γηπέδου δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις των εργασιακών κινητοποιήσεων στον αθλητισμό. Το γήπεδο θα παραμείνει κλειστό, όπως δηλώθηκε, καθ' όλη τη διάρκεια της προγραμματισμένης ημέρας του αγώνα.

Η επίσημη ανακοίνωση του Συλλόγου

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Καλλιθέας, μέσω του Συλλόγου Υπαλλήλων τους, προχώρησαν σε επίσημη ανακοίνωση, εξηγώντας τη στάση και τα αιτήματά τους. Στην ανακοίνωση αυτή, γίνεται λόγος για την προστασία των εργαζομένων, με τη φράση: «Έξω οι καουμπόηδες από το Ελ Πάσο, κάτω τα χέρια σας από τους εργαζομένους του Δήμου».

Επιπλέον, η ανακοίνωση ξεκαθαρίζει την απόφαση που ελήφθη από τον Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Καλλιθέας, δηλώνοντας ρητά ότι: «Το Σάββατο 10/10/26 με απόφαση του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Καλλιθέας. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ». Αυτό υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των εργαζομένων να διατηρήσουν το γήπεδο κλειστό την ημέρα του αγώνα.

Επόμενες κινήσεις και πιθανή αναβολή

Η κατάσταση γύρω από τη διεξαγωγή του αγώνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως μέσα στις επόμενες ώρες. Οι αρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης λύσης στο ζήτημα που έχει προκύψει με τους εργαζομένους του Δήμου, καθώς η επίλυση της διαφοράς είναι καθοριστική για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η άμεση εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, το παιχνίδι ανάμεσα στην Athens Kallithea και τον Πανσερραϊκό είναι πολύ πιθανό να αναβληθεί. Εάν αυτό συμβεί, η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και το γήπεδο καταστεί ξανά διαθέσιμο.

Με πληροφορίες από: Athletiko