Η FIA παραδέχτηκε λάθος που επηρέασε την απόδοση μονοθεσίων στη Σιγκαπούρη

Ανθρώπινο λάθος από τη διεύθυνση αγώνα της FIA επηρέασε την απόδοση ορισμένων μονοθεσίων κατά τη διάρκεια του πρώτου σκέλους των κατατακτήριων του Σπριντ (SQ1) στη Σιγκαπούρη. Το περιστατικό άφησε κάποιους οδηγούς χωρίς την πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια του Overtake Mode μετά την επανεκκίνηση της διαδικασίας, δημιουργώντας άνισες συνθήκες στη μάχη για μια θέση στο grid του Σπριντ. Η FIA αναγνώρισε το λάθος και απολογήθηκε, διευκρινίζοντας ότι ήταν ανεξάρτητο από τη δυσλειτουργία της χρονομέτρησης που επίσης παρατηρήθηκε.

Το λάθος με το Overtake Mode

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων διακόπηκε προσωρινά με κόκκινη σημαία, προκειμένου να απομακρυνθούν θραύσματα από την εμπρός πτέρυγα της Cadillac του Σέρχιο Πέρεζ. Όταν η διαδικασία συνεχίστηκε, το Overtake Mode, το οποίο είναι κανονικά διαθέσιμο στις κατατακτήριες δοκιμές και παρέχει πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια, δεν επανενεργοποιήθηκε από τη διεύθυνση αγώνα.

Αρκετοί οδηγοί ανέφεραν ότι τα μονοθέσιά τους δεν απέδιδαν την αναμενόμενη ισχύ, χωρίς η αιτία να βρίσκεται σε κάποιο μηχανικό πρόβλημα των ίδιων των αυτοκινήτων. Όταν έγινε αντιληπτό το λάθος, το σύστημα ενεργοποιήθηκε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις 27 δευτερολέπτων, και στη συνέχεια απενεργοποιήθηκε ξανά. Αυτή η σύντομη ενεργοποίηση δεν αποκατέστησε την ισοτιμία, καθώς η επίδραση εξαρτήθηκε από το πότε κάθε οδηγός έκανε την προσπάθειά του και σε ποιο σημείο της πίστας βρισκόταν εκείνη τη στιγμή.

Οι επιπτώσεις και οι επηρεαζόμενοι οδηγοί

Η FIA παραδέχτηκε ότι το λάθος επηρέασε την απόδοση ορισμένων αυτοκινήτων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα επόμενα σκέλη, SQ2 και SQ3, δεν επηρεάστηκαν από αυτό το πρόβλημα. Αυτή η διευκρίνιση είναι σημαντική, αλλά δεν αναιρεί τα όσα συνέβησαν στο αρχικό στάδιο του αγώνα, το οποίο καθόρισε ποιοι οδηγοί θα συνέχιζαν στην επόμενη φάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερα επηρεάστηκαν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, ο Λανς Στρολ, καθώς και οι δύο οδηγοί της Williams, Άλεξ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ. Και οι τέσσερις οδηγοί αποκλείστηκαν στο SQ1. Παρόλο που αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι τους θα προκρίνονταν οπωσδήποτε χωρίς το λάθος, θέτει ένα σαφές ζήτημα αγωνιστικής ισοτιμίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Απορρίφθηκαν τα αιτήματα των ομάδων

Η ομάδα της Williams, αντιδρώντας στην κατάσταση, ζήτησε να συμμετάσχουν και τα 22 μονοθέσια στο SQ2, με στόχο η διαδικασία να συνεχιστεί από κοινή βάση για όλους τους συμμετέχοντες. Ωστόσο, οι αγωνοδίκες δεν αποδέχτηκαν το αίτημα της Williams. Η απόφασή τους βασίστηκε στο ότι δεν ήταν βέβαιοι ότι οι κανονισμοί τους έδιναν την απαιτούμενη δυνατότητα για μια τέτοια ενέργεια.

Μια εναλλακτική λύση που εξετάστηκε ήταν η επανάληψη του SQ1. Ωστόσο, και αυτή η επιλογή δεν προχώρησε, καθώς υπήρχε έλλειψη διαθέσιμων σετ ελαστικών για να πραγματοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία. Έτσι, η κατάσταση παρέμεινε ως είχε, παρά τις ενστάσεις και τα αιτήματα των επηρεαζόμενων ομάδων.

Συνάντηση με τη FIA και αντιδράσεις

Ο διευθυντής μονοθέσιων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, πραγματοποίησε συνάντηση με τις επηρεαζόμενες ομάδες και τους οδηγούς για να συζητήσει το περιστατικό. Στη συνάντηση αυτή, οι ομάδες Williams και Racing Bulls εμφανίζονταν ιδιαίτερα ενοχλημένες από την εξέλιξη των γεγονότων και τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν.

Παρόλα αυτά, οι δύο ομάδες δεν σχεδίαζαν να κάνουν επίσημη ένσταση για το αποτέλεσμα. Αντίθετα, η Aston Martin διατηρούσε ανοικτές τις επιλογές της σχετικά με το αν θα προχωρούσε σε περαιτέρω ενέργειες. Η παραδοχή του λάθους από τη FIA και η απολογία της υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα του προβλήματος που προέκυψε.

Πρόβλημα και με τη χρονομέτρηση

Παράλληλα με το λάθος του Overtake Mode, οι κατατακτήριες του Σπριντ στη Σιγκαπούρη σημαδεύτηκαν και από ένα πρόβλημα στο σύστημα χρονομέτρησης. Το σύστημα της Formula One Management δεν κατέγραφε σωστά ορισμένους γύρους κατά τη διάρκεια του SQ1. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι οδηγοί και οι ομάδες να μην έχουν μια αξιόπιστη εικόνα για την κατάταξη και το αν είχαν γράψει επαρκή χρόνο για να προκριθούν.

Η σύγχυση στους χρόνους, σε συνδυασμό με το ανθρώπινο λάθος στη διεύθυνση αγώνα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις ομάδες, καθώς επηρέασε σημαντικά την ομαλή διεξαγωγή και την αξιοπιστία της διαδικασίας των κατατακτήριων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta