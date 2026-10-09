Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος φαβορί για την Αρμάνι, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από ιταλικά δημοσιεύματα, ο Έλληνας προπονητής Γιάννης Σφαιρόπουλος φέρεται να είναι το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι. Η ομάδα του Μιλάνου βρίσκεται σε μια περίοδο όπου δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν, τόσο στην Euroleague όσο και στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η θέση του νυν προπονητή, Πέπε Ποέτα, χαρακτηρίζεται ως δύσκολη μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα.

Η κατάσταση στην Αρμάνι

Η Αρμάνι δεν έχει παρουσιάσει την αναμενόμενη εικόνα από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Το ξεκίνημα της ομάδας του Μιλάνου έχει δημιουργήσει προβληματισμό, καθώς τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θα επιθυμούσε η διοίκηση και οι φίλαθλοι. Αυτή η πορεία έχει φέρει τον Πέπε Ποέτα σε μια ιδιαίτερα πιεστική θέση, με τα ιταλικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πιθανή αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Η ομάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις και στις δύο διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει, κάτι που έχει οδηγήσει σε αναζήτηση λύσεων. Η ανάγκη για μια νέα ώθηση και αλλαγή στην αγωνιστική φιλοσοφία φαίνεται να είναι επιτακτική, σύμφωνα πάντα με τις αναφορές που έρχονται από την Ιταλία.

Η πορεία στην Euroleague

Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, την Euroleague, η Αρμάνι έχει καταγράψει ένα φτωχό ξεκίνημα. Μετά από τέσσερις αγωνιστικές, η ομάδα μετράει μόλις μία νίκη, γεγονός που την κατατάσσει στις χαμηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Η μοναδική αυτή νίκη σημειώθηκε με buzzer beater του Χολ, σε έναν αγώνα που διεξήχθη κόντρα στην Βίρτους.

Στην τελευταία της αναμέτρηση για την Euroleague, η Αρμάνι δεν κατάφερε να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο και ηττήθηκε με το ευρύ σκορ 97-79 από την Μακάμπι. Αυτή η ήττα ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτέλεσε τον «σεφτέ» για τους Ισραηλινούς στη φετινή διοργάνωση, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη πίεση στην ιταλική ομάδα και τον προπονητή της.

Η εικόνα στο ιταλικό πρωτάθλημα

Εκτός από την Euroleague, η Αρμάνι δεν έχει ξεκινήσει καλά ούτε στο ιταλικό πρωτάθλημα. Μετά από δύο αγώνες, η ομάδα έχει ήδη καταγράψει μία ήττα, η οποία μάλιστα χαρακτηρίζεται ως «σοκ». Η ήττα αυτή προήλθε από την Βερόνα, ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν αναμενόμενο για μια ομάδα του βεληνεκούς της Αρμάνι.

Η κακή αυτή πορεία στο εγχώριο πρωτάθλημα, σε συνδυασμό με τα αρνητικά αποτελέσματα στην Euroleague, έχει εντείνει την αμφισβήτηση γύρω από την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας τεχνικής ηγεσίας. Η ανάγκη για άμεση βελτίωση είναι εμφανής, προκειμένου η ομάδα να διεκδικήσει τους στόχους της και στις δύο διοργανώσεις.

Το προφίλ του Γιάννη Σφαιρόπουλου

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, ο οποίος αναφέρεται ως το φαβορί για τη διαδοχή του Ποέτα, είναι ένας Έλληνας προπονητής με σημαντική εμπειρία στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Σύμφωνα με την La Repubblica, το όνομά του βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των υποψηφίων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Αρμάνι. Η τελευταία του επαγγελματική συνεργασία ήταν με τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι δρόμοι του Έλληνα τεχνικού με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα χώρισαν τον Οκτώβριο του 2025. Η φήμη του Σφαιρόπουλου βασίζεται στην ικανότητά του να διαχειρίζεται ομάδες υψηλού επιπέδου και να τις οδηγεί σε επιτυχίες, κάτι που φαίνεται να εκτιμάται ιδιαίτερα από τη διοίκηση της Αρμάνι.

Η εμπειρία του Έλληνα τεχνικού

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην Euroleague, έχοντας εργαστεί σε κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει παρουσιάσει σημαντικό έργο τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στην Μακάμπι. Η θητεία του σε αυτές τις ομάδες χαρακτηρίστηκε από επιτυχίες και την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου αγωνιστικού στυλ.

Η γνώση του για τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της Euroleague, σε συνδυασμό με την ικανότητά του να διαχειρίζεται πιεστικές καταστάσεις, τον καθιστούν έναν υποψήφιο με ισχυρό προφίλ για την Αρμάνι. Η εμπειρία του σε υψηλό επίπεδο θεωρείται ένα από τα βασικά προσόντα που τον φέρνουν στην πρώτη θέση των προτιμήσεων για τη θέση του προπονητή στην ιταλική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta