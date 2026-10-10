Ο Ολυμπιακός καταδικάζει τους «ανεγκέφαλους» για ζημιές στη Sunel Arena

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τις ενέργειες ορισμένων φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι προκάλεσαν φθορές σε κοινόχρηστους χώρους της Sunel Arena. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά την πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο γήπεδο για τη διοργάνωση της Euroleague. Η διοίκηση των «ερυθρόλευκων» δεσμεύτηκε για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Το περιστατικό στη Sunel Arena

Κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα του Ολυμπιακού για τη Euroleague, ο οποίος διεξήχθη στη Sunel Arena, παρατηρήθηκαν φθορές σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους του γηπέδου. Συγκεκριμένα, ορισμένοι φίλοι των Πειραιωτών έγραψαν συνθήματα χρησιμοποιώντας σπρέι. Αυτές οι ενέργειες αμαύρωσαν την εικόνα του γηπέδου της ΑΕΚ, το οποίο φιλοξένησε την αναμέτρηση.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τη μεγάλη της λύπη για τα συνθήματα που γράφτηκαν. Το γεγονός αυτό επισκίασε εν μέρει την αθλητική εκδήλωση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «παιχνίδι-γιορτή» για τον Πρωταθλητή Ευρώπης. Η διοίκηση της ομάδας έσπευσε να αντιδράσει άμεσα, λαμβάνοντας τις πρώτες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η άμεση αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, καταδίκασε άμεσα το γεγονός των φθορών. Στην ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Ολυμπιακού τόνισε την αυτονόητη καταδίκη αυτών των πράξεων, χαρακτηρίζοντας τους υπεύθυνους ως «λίγους ανεγκέφαλους». Η στάση της ομάδας ήταν ξεκάθαρη απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές που δεν συνάδουν με το αθλητικό πνεύμα.

Η ανακοίνωση υπογράμμισε τη δέσμευση της ΚΑΕ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Η άμεση αντίδραση της διοίκησης δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα των φθορών και της διατήρησης της τάξης στους αθλητικούς χώρους.

Μέτρα για την αποκατάσταση και τον εντοπισμό

Στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοινώθηκαν, δόθηκε άμεσα εντολή για την αποκατάσταση όλων των ζημιών που προκλήθηκαν στους κοινόχρηστους χώρους της Sunel Arena. Οι φθορές που προκλήθηκαν από τα συνθήματα με σπρέι θα διορθωθούν το συντομότερο δυνατόν, ώστε να επανέλθει η αρχική εικόνα του γηπέδου. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναλαμβάνει την ευθύνη για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος.

Παράλληλα, η διοίκηση των Πειραιωτών δήλωσε ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εντοπιστούν οι φίλοι του Ολυμπιακού που χάλασαν την εικόνα του γηπέδου της ΑΕΚ. Μόλις τα άτομα αυτά ταυτοποιηθούν, δεν θα τους επιτραπεί να δώσουν ξανά το παρόν στη Sunel Arena. Αυτή η απόφαση αποτελεί ένα σαφές μήνυμα κατά της αθλητικής βίας και των βανδαλισμών.

Το μήνυμα προς τους φιλάθλους

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός περιείχε και ένα μήνυμα προς το σύνολο των φιλάθλων της ομάδας. Η διοίκηση εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο μεγαλύτερος όγκος του κόσμου του Ολυμπιακού, ο οποίος δημιούργησε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας. Αυτή η ασπίδα προστασίας αφορά το γήπεδο που φιλοξενεί την ομάδα.

Η ΚΑΕ αναγνώρισε τη συμβολή των φιλάθλων στην δημιουργία μιας εντυπωσιακής ατμόσφαιρας, τονίζοντας τη διαφορά μεταξύ της πλειοψηφίας των υποστηρικτών και των «λίγων ανεγκέφαλων» που προέβησαν στις φθορές. Το μήνυμα αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της υπεύθυνης συμπεριφοράς και στην απομόνωση των μεμονωμένων περιστατικών που αμαυρώνουν το όνομα της ομάδας και του αθλητισμού γενικότερα.

Με πληροφορίες από: Newsit