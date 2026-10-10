Η Ατλέτικο Μαδρίτης χλευάζει τη Ρεάλ για την «θαυματουργή» ανάρρωση του Βαλβέρδε

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε στην αντεπίθεση με μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, χλευάζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάσταση του Φεντερίκο Βαλβέρδε. Ο Ουρουγουανός μέσος, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ως σοβαρά τραυματίας, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της «βασίλισσας» για τον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ. Η ταχεία ανάρρωση του παίκτη, μέσα σε μόλις 20 ημέρες, προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση των «ροχιμπλάνκος».

Ο τραυματισμός του Βαλβέρδε και οι ανακοινώσεις

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στον αστράγαλο του μετά από ένα σκληρό τάκλιν του Κανγκ-ιν Λι. Το περιστατικό συνέβη στο ντέρμπι της Μαδρίτης, το οποίο διεξήχθη μία ημέρα πριν από το διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες.

Παρά το χτύπημα, ο αρχηγός της «βασίλισσας» ολοκλήρωσε κανονικά τον αγώνα. Οι ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του προέκυψαν μόνο μετά το τελευταίο σφύριγμα, καθώς η περιοχή γύρω από τον αστράγαλο του ήταν αισθητά πρησμένη. Ο σύλλογος εξέδωσε δύο ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση του διεθνούς μέσου. Στην πρώτη, αμέσως μετά το ντέρμπι, οι «μερένχες» ανέφεραν ότι ο παίκτης είχε υποστεί «σοβαρό τραυματισμό στον αριστερό του αστράγαλο». Δύο ημέρες αργότερα, συγκεκριμένα στις 22 Σεπτεμβρίου, μετά από περαιτέρω εξετάσεις, η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε την οριστική διάγνωση, σημειώνοντας πως ο Βαλβέρδε υπέστη διάστρεμμα 3ου βαθμού.

Η επιστροφή στην αποστολή

Παρά τη διάγνωση για διάστρεμμα 3ου βαθμού, ο Φεντερίκο Βαλβέρδε βρίσκεται ξανά στη διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού, Ζοζέ Μουρίνιο. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (09/10) την αποστολή για την αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής της La Liga, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο (10/10) στις 22:00, απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Μέσα στους 23 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο προπονητής για τον αγώνα κόντρα στο «κίτρινο υποβρύχιο» συμπεριλαμβάνεται και ο Ουρουγουανός μέσος. Η ανάρρωση του παίκτη και η επανένταξή του στην αποστολή της ομάδας πραγματοποιήθηκε σε μόλις 20 ημέρες από την αρχική διάγνωση του σοβαρού τραυματισμού.

Η ειρωνική ανάρτηση της Ατλέτικο

Η Ατλέτικο Μαδρίτης άδραξε την ευκαιρία να σχολιάσει την ταχεία ανάρρωση του Φεντερίκο Βαλβέρδε, μέσω μίας ειρωνικής ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο «X». Οι «ροχιμπλάνκος» «συνεχάρησαν» τη Ρεάλ Μαδρίτης για την ανάρρωση του παίκτη, υπονοώντας ότι αυτή αψήφησε τους νόμους της ιατρικής επιστήμης.

Στην ανάρτησή τους, η Ατλέτικο έγραψε χαρακτηριστικά: «Θέλουμε να συγχαρούμε την @RealMadrid που συνεχίζει να γράφει ιστορία αποδεικνύοντας ότι το 100% της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας έκανε λάθος». Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τα hashtags #RecuperaciónMilagrosa, #ParteMédico, #EsguinceGrado3 και #HistoriaQueTúHiciste, ενισχύοντας τον ειρωνικό τόνο.

Ερωτήματα για την ταχεία ανάρρωση

Ο χρόνος ανάρρωσης για ένα διάστρεμμα 3ου βαθμού, το οποίο περιλαμβάνει πλήρη ρήξη συνδέσμων, κυμαίνεται συνήθως από 6 έως 12 εβδομάδες για τη βασική επούλωση. Η πλήρης αποκατάσταση της δύναμης και της σταθερότητας, καθώς και η επανένταξη σε αθλητικές δραστηριότητες, μπορεί να απαιτήσει ακόμη περισσότερο χρόνο.

Ως εκ τούτου, η ανάρρωση του Φεντερίκο Βαλβέρδε από έναν τέτοιο τραυματισμό σε μόλις 20 ημέρες εγείρει σίγουρα ερωτήματα σχετικά με την αρχική διάγνωση ή την εξαιρετικά γρήγορη αποκατάσταση, όπως υποδηλώνει και η ανάρτηση της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta