Ηλυσιακός: Παρουσίασε το επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια του συλλόγου

Ο Ηλυσιακός Αθλητικός Όμιλος δημοσίευσε το επετειακό του έμβλημα, καθώς το 2027 συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής από την ίδρυσή του. Ο αθηναϊκός σύλλογος, αναγνωρίζοντας το 2027 ως έτος ορόσημο, παρουσίασε το νέο σήμα μέσω των social media. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσίαση αυτού του συμβόλου που σηματοδοτεί τα 100 χρόνια πορείας.

Ένας αιώνας ιστορίας και διακρίσεων

Το 2027 αποτελεί μια σημαντική χρονιά για τον Ηλυσιακό Αθλητικό Όμιλο, καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Αυτός ο αιώνας είναι γεμάτος αγώνες, συγκινήσεις, διακρίσεις, αλλά και πρόσωπα και στιγμές που έχουν χαραχθεί βαθιά στη μνήμη τόσο των ανθρώπων του Συλλόγου όσο και της ευρύτερης κοινωνίας.

Από το 1927 έως σήμερα, ο Ηλυσιακός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα ιστορικότερα αθλητικά σωματεία της χώρας. Η ιστορική του σημασία υπογραμμίζεται και από τον αριθμό μητρώου Νο. 15 στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γεγονός που αναδεικνύει την παλαιότητα και τη συνεισφορά του στον ελληνικό αθλητισμό.

Η εξέλιξη σε πολυαθλητικό σύλλογο

Με το πέρασμα των δεκαετιών, ο Ηλυσιακός εξελίχθηκε από ένα αρχικό σωματείο σε έναν πολυαθλητικό Σύλλογο. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, φιλοξένησε γενιές αθλητών, καλλιεργώντας ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων και προσφέροντας ευκαιρίες σε πολλούς νέους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

Σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά την ίδρυσή του, ο Ηλυσιακός συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται, διατηρώντας μια δυναμική παρουσία. Ο σύλλογος δραστηριοποιείται σε εννέα διαφορετικά αθλήματα και διαθέτει δέκα ενεργά τμήματα, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του.

Ευρύ φάσμα αθλημάτων και ευκαιριών

Ο Ηλυσιακός καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων, προσφέροντας επιλογές για κάθε αθλητή. Συγκεκριμένα, διαθέτει τμήματα για το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το χάντμπολ, την υδατοσφαίριση, την κολύμβηση, την ξιφασκία, την πυγμαχία και το kick boxing.

Αυτή η ποικιλία καθιστά τον Σύλλογο έναν ζωντανό αθλητικό οργανισμό, ο οποίος καθημερινά παρέχει χώρο και ευκαιρίες σε αθλητές κάθε ηλικίας να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να συμμετάσχουν σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες. Εννέα αθλήματα, δέκα τμήματα και αμέτρητες γενιές αθλητών συνθέτουν μία κοινή ταυτότητα, με το «Η» στο στήθος να αποτελεί το διαχρονικό τους σύμβολο.

Αξίες και έμπνευση από τα Ηλύσια Πεδία

Το όνομα του συλλόγου, «Ηλυσιακός», είναι εμπνευσμένο από τα Ηλύσια Πεδία της αρχαίας ελληνικής παράδοσης. Αυτή η έμπνευση συνδέεται διαχρονικά με θεμελιώδεις αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητας του Συλλόγου.

Μεταξύ των αξιών αυτών περιλαμβάνονται το ήθος, η αρετή, η ευγενής άμιλλα και το «ευ αγωνίζεσθαι». Αυτά τα ιδανικά δεν είναι απλώς συμβολικά, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας και της λειτουργίας του Ηλυσιακού, καθοδηγώντας την πορεία του καθ' όλη τη διάρκεια του αιώνα.

Το επετειακό έμβλημα και οι συμβολισμοί του

Το επετειακό σήμα που παρουσιάστηκε για τα 100 χρόνια του Ηλυσιακού διατηρεί στο επίκεντρό του το ιστορικό «Η» του συλλόγου, ένα σύμβολο αναγνωρίσιμο και συνδεδεμένο με την ιστορία του. Το κεντρικό αυτό στοιχείο πλαισιώνεται από τα έτη 1927–2027, τα οποία σηματοδοτούν την έναρξη και τη συμπλήρωση του αιώνα ζωής του ομίλου.

Επιπλέον, ο αριθμός 100, ο οποίος είναι εμφανής στο έμβλημα, σηματοδοτεί έναν ολόκληρο αιώνα αθλητικής και κοινωνικής παρουσίας του Ηλυσιακού. Οι δάφνες που κοσμούν το σήμα συμβολίζουν την ιστορία, την τιμή, την προσπάθεια και τη διαχρονική συνέχεια του συλλόγου. Τέλος, το χρυσό χρώμα που χρησιμοποιείται στο έμβλημα αποτυπώνει τη μοναδικότητα και τη σπουδαιότητα αυτής της επετείου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta