Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πλούσιο πρόγραμμα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις

Το αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου είναι γεμάτο δράση, καθώς το ποδόσφαιρο σε συλλογικό επίπεδο επιστρέφει μετά από είκοσι ημέρες απουσίας. Παράλληλα, έντονη κινητικότητα υπάρχει και στο μπάσκετ, ενώ σημαντικές αναμετρήσεις διεξάγονται και σε άλλα αθλήματα. Οι φίλαθλοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πλήθος αγώνων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ποδόσφαιρο: Δράση σε ευρωπαϊκά γήπεδα και Super League

Η ποδοσφαιρική δράση ξεκινά νωρίς το μεσημέρι, στις 14:30, με την αναμέτρηση της Άρσεναλ που υποδέχεται την Λιντς, σε μετάδοση από το Nova Sports Premier League. Στις 14:45, ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Νέστο Χρυσούπολης, με τον αγώνα να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 Σπορ. Λίγο αργότερα, στις 15:00, η Ράγιο Βαγιεκάνο κοντράρεται με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Magenta Sport 3.

Στις 16:00, η Τζένοα αναμετράται με την Φιορεντίνα, σε μετάδοση από το Magenta Sport 1. Ακολουθούν στις 16:30 αρκετοί αγώνες της Bundesliga: η Ουνιόν Βερολίνου υποδέχεται την Έλβσμπεργκ (Nova Sports Extra 2), η Πάντερμπορν τη Στουτγκάρδη (Nova Sports Extra 1), η Μάιντζ την Μπάγερ Λεβερκούζεν (Nova Sports 5) και η Χόφενχαϊμ το Αμβούργο (Nova Sports 4). Επίσης, στις 16:30, η Άουγκσμπουργκ αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου.

Σημαντικές αναμετρήσεις στην Premier League και την LaLiga

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 17:00 με τέσσερις αναμετρήσεις της Premier League: η Τσέλσι διασταυρώνει τα ξίφη της με την Μπόρνμουθ (Nova Sports Premier League), η Ίπσουιτς με τη Φούλαμ (Nova Sports Start), η Σάντερλαντ με την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα (Nova Sports 6) και η Άστον Βίλα με την Μπρέντφορντ (Nova Sports 2). Στις 17:15, η Αλαβές υποδέχεται την Ατλετικό Μαδρίτης, με μετάδοση από το Magenta Sport 4.

Προς το βράδυ, στις 19:00, η Ίντερ φιλοξενεί την Πάρμα στο Magenta Sport 4. Στις 19:30, ξεχωρίζει το ντέρμπι της Premier League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τότεναμ (Nova Sports Premier League). Την ίδια ώρα, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Ατρόμητο για την 6η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος (Nova Sports Prime). Η Λειψία κοντράρεται με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Nova Sports 3), η Μπαρτσελόνα με τη Χετάφε (Magenta Sport 3) και η ΑΕΚ με τον ΟΦΗ για τη Super League. Τέλος, στις 21:45, η Νάπολι αντιμετωπίζει την Φροζινόνε στο Magenta Sport 1.

Μπάσκετ: Ελληνικό πρωτάθλημα με δυνατά ματς

Στο μπάσκετ, το ελληνικό πρωτάθλημα προσφέρει αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Προμηθέα στην Πάτρα, σε ένα παιχνίδι που ξεχωρίζει. Ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο Παλέ, σε ένα ντέρμπι που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις. Το Περιστέρι κοντράρεται με τον Ηρακλή στο γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τη δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος συμπληρώνεται με τους αγώνες ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας, Μαρούσι – Μύκονος και Καρδίτσα – Vikos Φαlcons. Όλοι οι αγώνες του μπάσκετ θα μεταδοθούν ζωντανά.

Τένις, πόλο, βόλεϊ και μηχανοκίνητος αθλητισμός

Στα υπόλοιπα αθλήματα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί στις 12:30 με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι για τον δεύτερο γύρο του ATP Masters 1000 στη Σανγκάη, με μετάδοση από το Magenta Sport 4. Στο πόλο, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στις 16:00, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Mega News. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον Πανιώνιο για το Super Cup στις 21:00, σε μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Επιπλέον, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορούν να παρακολουθήσουν στις 09:45 το Γκραν Πρι Ινδονησίας (Tissot Sprint) του MotoGP 2026 από το Magenta Sport 5. Στις 12:00, το ΑΝΤ1+ θα μεταδώσει το Sprint της Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. Αργότερα, στις 14:30, η αναμέτρηση Γουέστ Μπρομ – Μπέρμιγχαμ για την EFL Championship θα προβληθεί από το Magenta Sport 2. Τέλος, στις 16:00, το ΑΝΤ1+ θα μεταδώσει τα Qualifying της Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit