Οι Γκρίζλις λύγισαν τους Μπουλς σε αγώνα preseason

Οι Μέμφις Γκρίζλις σημείωσαν νίκη επί των Σικάγο Μπουλς με τελικό σκορ 104-100, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της preseason του NBA. Ο Τάι Ζερόμ ξεχώρισε για τους Γκρίζλις, έχοντας καθοριστική συμβολή στην επικράτηση της ομάδας του. Η αναμέτρηση αυτή έλαβε χώρα δέκα ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής περιόδου του «μαγικού κόσμου» του NBA, προσφέροντας μια πρώτη γεύση της δυναμικής των ομάδων.

Η κυριαρχία των Γκρίζλις στο πρώτο ημίχρονο

Οι Γκρίζλις επέδειξαν σαφή ανωτερότητα καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, παίρνοντας το προβάδισμα στο σκορ από τα αρχικά στάδια του αγώνα. Η ομάδα του Μέμφις κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και να διατηρήσει τον έλεγχο, δημιουργώντας μια σταθερή διαφορά.

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους Γκρίζλις να προηγούνται με 30-27 έναντι των Μπουλς. Η υπεροχή τους συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να οδηγηθούν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με το σκορ στο 60-50, υπέρ των Μέμφις Γκρίζλις.

Η καθοριστική συμβολή του Τάι Ζερόμ

Ο Τάι Ζερόμ αναδείχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τους Γκρίζλις, προσφέροντας σημαντικούς πόντους και αποτελεσματικότητα. Ο παίκτης του Μέμφις σημείωσε συνολικά 16 πόντους, επιδεικνύοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα από διάφορες θέσεις του γηπέδου.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η επίδοσή του στα τρίποντα, καθώς ευστόχησε σε 4 προσπάθειες από την περιφέρεια. Παράλληλα, ο Ζερόμ συνέβαλε και στη δημιουργία φάσεων για τους συμπαίκτες του, μοιράζοντας 4 ασίστ, γεγονός που υπογραμμίζει τον πολυδιάστατο ρόλο του στην ομάδα.

Η αντεπίθεση των Σικάγο Μπουλς

Στο δεύτερο μισό του αγώνα, οι Σικάγο Μπουλς πραγματοποίησαν μια δυναμική αντεπίθεση, προσπαθώντας να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ. Με ένα επιμέρους σκορ 32-25 στην τρίτη περίοδο, οι Μπουλς κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά τη διαφορά που τους χώριζε από τους αντιπάλους τους.

Η πίεση που άσκησαν οι Μπουλς οδήγησε το παιχνίδι σε μια νέα τροπή, καθώς κατάφεραν να φέρουν τη διαφορά σε απόσταση μόλις ενός σουτ, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 85-82. Η εξέλιξη αυτή προσέδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, καθιστώντας το τελευταίο δωδεκάλεπτο καθοριστικό.

Το κρίσιμο τέταρτο δωδεκάλεπτο και η επικράτηση του Μέμφις

Στο τελευταίο και πλέον κρίσιμο δωδεκάλεπτο, οι Μέμφις Γκρίζλις αποδείχθηκαν πιο ουσιαστικοί στην απόδοσή τους. Κατάφεραν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την πίεση της αντεπίθεσης των Μπουλς και να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.

Παρά την επιμονή των Σικάγο Μπουλς, οι Γκρίζλις ήταν αυτοί που έφτασαν στην τελική επικράτηση με το τελικό σκορ 104-100. Η νίκη αυτή ολοκληρώθηκε δέκα ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής δράσης στο NBA, δίνοντας μια θετική νότα στην προετοιμασία της ομάδας του Μέμφις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta