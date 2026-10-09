Κ. Μητσοτάκης: Θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα – Για τα ελληνοτουρκικά «ο καιρός αλλάζει»

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Ο πρωθυπουργός σχολίασε επίσης τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, καθώς και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της Ελλάδας σε οικονομικό και αμυντικό επίπεδο, εκφράζοντας τη λύπη του που αυτό το γεγονός, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς, κάποιοι το θεωρούν αυτονόητο. Τόνισε ότι οι πόροι που διατέθηκαν για την ασφάλεια δικαιολογούνται από το «συμβόλαιο» της κυβέρνησης με την κοινωνία.

Το θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα ως μέρος του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Πρόκειται για μια θεσμοθετημένη διαδικασία που αποσκοπεί στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους, έχοντας συμμετάσχει μόνο μία φορά στην Ινδία πέρυσι, πριν την τρέχουσα επίσκεψή του στην Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον κ. Ρούμπιο, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Αυτές οι σχέσεις, όπως επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης, έχουν μια έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση, ενώ πλέον επεκτείνονται και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Το αποτύπωμα της επίσκεψης κρίθηκε θετικό, με τον πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μπορεί να είναι μόνο ωφέλιμη για την Ελλάδα.

Αμυντική ενίσχυση και στρατηγικό πλεονέκτημα

Σε ό,τι αφορά τα αμιγώς αμυντικά ζητήματα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της Ελλάδας να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα στις προμήθειες αμυντικού υλικού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η απόφαση για την απόκτηση αεροσκαφών F-35, μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορούν να τα συνοδεύουν, καθώς και η αναβάθμιση των F-16.

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, αναφερόμενος στην αναπαραγωγή της επίσκεψης στο εξωτερικό και στο γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Πνύκα.

Ελληνοτουρκικά: «Στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, αλλά ο καιρός αλλάζει»

Ερωτηθείς για τα «ήρεμα νερά» στα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, αλλά ο καιρός αλλάζει». Σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο.

Ωστόσο, τόνισε ότι πάντα θα επιδιώκει επαφές με τον Τούρκο πρόεδρο, καθώς «ποτέ δεν ξέρει κανείς πότε θα προκύψει μια ένταση». Υπογράμμισε τη σημασία του να μπορεί κανείς να σηκώσει το τηλέφωνο σε τέτοιες περιπτώσεις, προσθέτοντας ότι κανείς αυτή τη στιγμή δεν επιδιώκει την ένταση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr