Η Σπόρτινγκ νίκησε την Μπράγκα με ανατροπή και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέτυχε μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Μπράγκα με σκορ 1-3, ανατρέποντας το αρχικό εις βάρος της 1-0. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα μείωσε τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας στους τρεις βαθμούς, μετά από οκτώ αγώνες. Στο αρχικό σχήμα της Σπόρτινγκ βρέθηκαν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης.

Ελληνική παρουσία στο αρχικό σχήμα

Οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησαν βασικοί στον αγώνα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέναντι στην Μπράγκα. Αμφότεροι οι Έλληνες παίκτες αγωνίστηκαν μέχρι το 58ο ή 59ο λεπτό της αναμέτρησης, οπότε και αντικαταστάθηκαν από τον προπονητή τους, Ρουι Μπόρζες.

Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν με στόχο να αλλάξει η εικόνα της ομάδας, καθώς η Σπόρτινγκ βρισκόταν πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ρουι Μπόρζες δικαιώθηκε για τις επιλογές του, καθώς η ομάδα του κατάφερε να ανατρέψει το αποτέλεσμα στην επανάληψη.

Το πρώτο ημίχρονο και το αυτογκόλ της Μπράγκα

Το πρώτο μέρος του αγώνα χαρακτηρίστηκε από ένταση και παιχνίδι κυρίως στο κέντρο, με τις ευκαιρίες να είναι περιορισμένες. Η Σπόρτινγκ άγγιξε το γκολ στο 25ο λεπτό, όταν ο Άντερσεν εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ που τράνταξε το δοκάρι της εστίας της Μπράγκα.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 41ο λεπτό. Ο Χουσεϊνμπάσιτς δοκίμασε ένα δυνατό σουτ από τα 30 μέτρα, η μπάλα χτύπησε στο δεξί κάθετο δοκάρι και στη συνέχεια στην πλάτη του τερματοφύλακα της Σπόρτινγκ, Σίλβα, καταλήγοντας στα δίχτυα για το 1-0.

Η εντυπωσιακή ανατροπή της Σπόρτινγκ

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Ρουι Μπόρζες μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, επιδιώκοντας την ισοφάριση. Επτά λεπτά μετά τις αλλαγές, στο 66ο λεπτό, ο Λουίς Σουάρες, ο οποίος είχε περάσει στον αγώνα στη θέση του Ιωαννίδη, κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Ιρανκούντα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Κολομβιανός φορ με μια καρφωτή κεφαλιά σημείωσε το 1-1.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε πέντε λεπτά αργότερα, στο 71ο λεπτό. Τα «Λιοντάρια» της Λισαβόνας βγήκαν στην αντεπίθεση από τα δεξιά, με τον Σαλασάρ να κάνει μια ωραία κούρσα και να πατάει περιοχή. Από πλάγια θέση, ο Σαλασάρ έκανε ένα παράλληλο γύρισμα, η μπάλα βρήκε στο απλωμένο χέρι του τερματοφύλακα Μπερνάρντο και κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-2. Αυτό ήταν το δεύτερο αυτογκόλ στην αναμέτρηση.

Το τελικό «κλείδωμα» της νίκης

Δέκα λεπτά μετά την ανατροπή, η Σπόρτινγκ «κλείδωσε» τη νίκη της. Στο 83ο λεπτό, ο Σαλασάρ πραγματοποίησε ξανά μια ατομική ενέργεια από τα δεξιά και εξαπέλυσε ένα σουτ. Η μπάλα κόντραρε σε πόδι αμυντικού της Μπράγκα και κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.

Με αυτή τη νίκη, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας μείωσε την απόσταση από την κορυφή της Liga Portugal στους τρεις βαθμούς, πλησιάζοντας την Πόρτο, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο. Η ομάδα της Λισαβόνας απέδειξε την αγωνιστική της δύναμη, καταφέρνοντας να ξεπεράσει το αρχικό μειονέκτημα και να πάρει ένα πολύτιμο τρίποντο εκτός έδρας.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta