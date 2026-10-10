Ολυμπιακός – Εφές 89-66: Πρεμιέρα με νίκη στη Sunel Arena

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του εντός έδρας νίκη στη φετινή Euroleague, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 89-66 στην SUNEL Arena. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν στροφές στην τρίτη περίοδο, παίρνοντας προβάδισμα 18 πόντων και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 3-1. Μετά το «στραβοπάτημα» στην Μπολόνια και την ήττα από τη Βίρτους στην Ιταλία, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξαν αντίδραση, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του αγώνα και το καθοριστικό τρίτο δεκάλεπτο

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Σάσα Βεζένκοφ να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι με τρίποντο, ενώ ακολούθησε δίποντο του Τάισον Ουόρντ διαμορφώνοντας το 5-0. Ο Στραζέλ απάντησε με τρίποντο για το 5-3 στο 08:27, με την τουρκική ομάδα να ισοφαρίζει σε 9-9 στο 06:18 μετά από τρίποντο του Ντόζιερ. Με ένα επιμέρους σκορ 8-2, από το 06:01 (Φουρνιέ) μέχρι το 05:21 (Ουόρντ), ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα 17-11. Παρότι η Εφές μείωσε σε 17-15, οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 26-16, χάρη σε επιμέρους σκορ 9-1 στα τελευταία 04:30 λεπτά.

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ο Οσμάνι σκόραρε, με τον Ντάνστον να απαντά για το 28-18 στο 09:02. Η Εφές μείωσε σε 28-25 με τέσσερις πόντους του Μάλκολμ και τρεις του Οσμάνι, ενώ η διαφορά έφτασε στον έναν πόντο (31-30) στο 04:03. Οι Τζόσεφ και Τζόουνς σκόραραν για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 35-31. Η δεύτερη περίοδος ήταν το μοναδικό διάστημα στο οποίο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προβλημάτισαν, σημειώνοντας μόλις 9 πόντους (9-15).

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Φουρνιέ ευστόχησε από τα 6,75 μ. και ο Μιλουτίνοφ έδωσε λύσεις κοντά στο καλάθι, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα της Εφές με τις διεισδύσεις του, διαμορφώνοντας το 50-36 στο 24’. Ένα ξέσπασμα και οκτώ πόντοι του Μίλερ-ΜακΙντάιρ στο συγκεκριμένο σημείο μετέτρεψαν το +4 του ημιχρόνου σε +18 (54-36). Παρά τα χαμηλά ποσοστά του Ολυμπιακού από την περιφέρεια (5/23 τρίποντα μέχρι εκείνο το σημείο), η αμυντική του λειτουργία παρέμεινε αποτελεσματική, με τον Μοντέρο να διαμορφώνει το 62-49 με καλάθι λίγο πριν από τη λήξη της περιόδου.

Στην τέταρτη περίοδο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισε να διαχειρίζεται το προβάδισμά της. Ο Ντόρσεϊ τελείωσε έναν αιφνιδιασμό με κάρφωμα για το 68-53, 7:36 πριν από τη λήξη. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» χαλάρωσαν και η Εφές βρήκε την ευκαιρία να πλησιάσει, με τον Γιούστα να μειώνει σε 68-58. Ωστόσο, ο Μοντέρο και ο Εντιάι ανέβασαν στροφές στο φινάλε, εκτοξεύοντας τη διαφορά πάνω από 20 πόντους, διαμορφώνοντας το τελικό 87-66.

Η αμυντική λειτουργία και τα στατιστικά

Ο Ολυμπιακός έδειξε θετικά δείγματα και στην άμυνα, τομέας στον οποίο δεν έπειθε στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» μάζεψαν συνολικά 49 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 21 ήταν επιθετικά και τα 28 αμυντικά. Αντίθετα, η Εφές είχε 31 ριμπάουντ, με 8 επιθετικά και 23 αμυντικά. Στις ασίστ, ο Ολυμπιακός είχε 23 έναντι 13 λαθών, ενώ η Εφές κατέγραψε 16 ασίστ και 17 λάθη.

Από την περιφέρεια, ο Ολυμπιακός είχε χαμηλά ποσοστά, «σπάζοντας» τα τρίποντα με 8/29. Παρά την αστοχία αυτή, η ομαδικότητα, η πίεση στην άμυνα και η πολυφωνία στην επίθεση οδήγησαν άνετα στο θετικό αποτέλεσμα. Η Αναντολού Εφές, η οποία πρόσφατα έχασε τον Μάικ Τζέιμς λόγω σοβαρού τραυματισμού, υποχώρησε στο 1-3.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Ζαν Μοντέρο ξεχώρισε στην τέταρτη περίοδο, καθώς ενώ μετρούσε μόλις 4 πόντους έως το 30ό λεπτό, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους, πετυχαίνοντας 12 πόντους με 2 τρίποντα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς τελείωσε το ματς με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από 9 πόντους είχαν οι Σάσα Βεζένκοφ και Τάισον Ουόρντ.

Ο Εμπάι Εντζάι πρόσφερε 9 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, με highlight του αγώνα τη μαγική του ασίστ στον Ταϊρίκ Τζόουνς, η οποία κατέληξε σε εντυπωσιακό κάρφωμα του Αμερικανού ψηλού. Από 8 πόντους είχαν οι Παπανικολάου και Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος είχε επίσης 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ συνέβαλε με 9 ριμπάουντ, ενώ ο Φουρνιέ είχε συγκομιδή 7 πόντους και 6 ασίστ. Από την Αναντολού Εφές, ξεχώρισαν οι Κάμερον Πέιν με 12 πόντους, ο Πι Τζέι Ντόζιερ με 11 πόντους και ο Τζόρνταν Λόιντ με 10 πόντους.

Η Sunel Arena και η αλλαγή του σήματος

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές ήταν το πρώτο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στη φετινή σεζόν που διεξήχθη στη Sunel Arena. Για τις ανάγκες του αγώνα της 4ης αγωνιστικής της Euroleague, είχε τοποθετηθεί το σήμα του Ολυμπιακού στο κέντρο του παρκέ.

Αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, το σήμα του Ολυμπιακού αφαιρέθηκε και στη θέση του τοποθετήθηκε εκ νέου αυτό της ΑΕΚ, επαναφέροντας το γήπεδο στην αρχική του κατάσταση. Τις επόμενες ώρες θα γίνει πλήρης καταγραφή για κάθε φθορά στο γήπεδο, με τον Ολυμπιακό να πληρώνει το ανάλογο πρόστιμο στην Ένωση, όπως προβλέπεται βάσει της συμφωνίας των δύο πλευρών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Athletiko, Reader