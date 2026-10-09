Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης 2-2: Απίστευτη «αυτοχειρία» στο 90΄+2΄

Η Ντόρτμουντ γνώρισε την πρώτη της απώλεια βαθμών στη φετινή Bundesliga, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Βέρντερ Βρέμης. Οι Βεστφαλοί προηγήθηκαν με 2-0 στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά είδαν το σημαντικό προβάδισμά τους να ανατρέπεται μέσα σε λίγα λεπτά, δεχόμενοι την ισοφάριση στο 90ό λεπτό των καθυστερήσεων. Το αποτέλεσμα αυτό τους υποχρέωσε να πετάξουν βαθμούς για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, σε ένα ματς που φαινόταν να έχουν κερδίσει.

Το πρώτο ημίχρονο και η είσοδος του Καρέτσα

Στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι αντιμετώπισαν αξιοσημείωτες δυσκολίες στη δημιουργία σωρείας ευκαιριών απέναντι στην οργανωμένη άμυνα της Βέρντερ Βρέμης. Ως αποτέλεσμα, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθεί κανένα τέρμα, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0, αφήνοντας τις εντυπώσεις μοιρασμένες.

Ο Έλληνας επιθετικός Κωνσταντίνος Καρέτσας παρέμεινε στον πάγκο κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Στο 72ο λεπτό, ο προπονητής Κόβατς αποφάσισε να τον ρίξει στη μάχη, σε μια προσπάθεια να αυξήσει την επιθετική ορμή της ομάδας του και να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Οκτώ λεπτά αργότερα, η Ντόρτμουντ κατάφερε να σκοράρει το πρώτο της τέρμα, με τη φάση που οδήγησε στο γκολ να ξεκινάει από τα πόδια του.

Τα τέρματα της Ντόρτμουντ και το φαινομενικά ακλόνητο προβάδισμα

Η Ντόρτμουντ άνοιξε το σκορ στο 80ό λεπτό, έπειτα από μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Οι Βεστφαλοί ξεχύθηκαν στην κόντρα επίθεση και στην εξέλιξη της φάσης, ο Σβένσον σκόραρε από κοντινή απόσταση, διαμορφώνοντας το 1-0 και δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Πέντε λεπτά αργότερα, στο 85ο λεπτό του αγώνα, η ομάδα της Ντόρτμουντ διπλασίασε τα τέρματά της. Ο Σλότερμπεκ βρήκε δίχτυα με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ, χαλυβδώνοντας ένα φαινομενικά ακλόνητο προβάδισμα 2-0, το οποίο φάνηκε να τους οδηγεί με ασφάλεια στη νίκη.

Η «αυτοχειρία» και η ισοφάριση της Βέρντερ

Παρά το καθαρό προβάδισμα των δύο τερμάτων που είχε αποκτήσει, η Ντόρτμουντ δεν κατάφερε να το διατηρήσει μέχρι το τέλος του αγώνα. Μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά, το προβάδισμα αυτό κατέρρευσε, καθώς η Βέρντερ Βρέμης αντέδρασε δυναμικά στο φινάλε της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή αντεπίθεση.

Αρχικά, στο 88ο λεπτό, ο Ρέις μείωσε το σκορ για τη Βέρντερ με ένα μακρινό σουτ, βάζοντας ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι και δίνοντας ελπίδες για κάτι καλύτερο. Στη συνέχεια, στο 90ό λεπτό των καθυστερήσεων, ο Φίλκρουγκ σκόραρε με κεφαλιά, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Αυτό το γκολ πάγωσε τους Βεστφαλούς και τους υποχρέωσε στην πρώτη τους γκέλα στο πρωτάθλημα, η οποία ήρθε με έναν ιδιαίτερα επίπονο τρόπο.

Πρώτη απώλεια βαθμών και οι επιπτώσεις στη βαθμολογία

Η ισοπαλία με τη Βέρντερ Βρέμης σηματοδοτεί την πρώτη απώλεια βαθμών για τη Ντόρτμουντ στη φετινή Bundesliga, μετά από ένα παιχνίδι που φαινόταν να έχει κριθεί. Οι Βεστφαλοί νόμιζαν πως είχαν εξασφαλίσει τη νίκη με το προβάδισμα των δύο τερμάτων, αλλά η αδράνεια στα τελευταία λεπτά τους τιμώρησε με τον πλέον σκληρό τρόπο.

Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οδηγήσει λίαν συντόμως σε συγκατοίκηση με τη Μπάγερν στο ρετιρέ της βαθμολογίας, ανάλογα με τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Η Ντόρτμουντ πέταξε στα σκουπίδια ένα καθαρό προβάδισμα, λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, βιώνοντας μια πραγματική «αυτοχειρία».

Με πληροφορίες από: Gazzetta