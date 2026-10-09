Άρης: Προετοιμασία με τακτική και στατικές φάσεις ενόψει Βόλου

Η προετοιμασία του Άρη για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς, με τους ποδοσφαιριστές να προπονούνται στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Το πρόγραμμα της ομάδας επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένους τομείς, ενόψει του αγώνα που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».

Οι προπονήσεις στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, στις 9 Οκτωβρίου, στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης». Η προετοιμασία για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό, καθώς η ομάδα ετοιμάζεται για την επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση στο πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής είχε καθαρά χαρακτήρα αγώνα, προσομοιάζοντας τις συνθήκες μιας επίσημης αναμέτρησης. Οι προπονήσεις στο ιστορικό γήπεδο της ομάδας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συστηματικής δουλειάς που πραγματοποιείται από το τεχνικό επιτελείο, με σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των παικτών.

Έμφαση σε τακτική και στατικές φάσεις

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης που έλαβε χώρα την Παρασκευή, δόθηκε ιδιαίτερη και εκτενής έμφαση στην τακτική. Οι ποδοσφαιριστές ασκήθηκαν σε τακτικό παιχνίδι, καλύπτοντας όλη τη διάρκεια και τις φάσεις ενός αγώνα, προκειμένου να βελτιώσουν τη συνοχή, την οργάνωση και την αποτελεσματικότητά τους στον αγωνιστικό χώρο.

Πέρα από την τακτική προσέγγιση, το πρόγραμμα περιλάμβανε και εντατική δουλειά στις στατικές φάσεις. Συγκεκριμένα, οι παίκτες εξασκήθηκαν τόσο στην αμυντική λειτουργία κατά τις στατικές φάσεις, όσο και στην επιθετική εκμετάλλευση αυτών, ένα στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την έκβαση των αγώνων. Η προπόνηση της Παρασκευής περιλάμβανε, επιπλέον, και νευρομυϊκή ενεργοποίηση των ποδοσφαιριστών.

Επιστροφές και απουσίες στην ομάδα

Στα θετικά νέα για τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου και το τεχνικό επιτελείο, ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας. Ο ποδοσφαιριστής προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε ξανά στη διάθεση του προπονητή, ενισχύοντας τις επιλογές για τον επερχόμενο αγώνα με τον Βόλο Elabet.

Αντίθετα, οι Μανού Γκαρθία και Γιάννης Γιαννιώτας παραμένουν εκτός πλάνου για την αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet. Οι δύο παίκτες δεν υπολογίζονται για τον συγκεκριμένο αγώνα της 6ης αγωνιστικής, με το τεχνικό επιτελείο να καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες τους και να προσαρμόσει τα πλάνα του.

Ολοκλήρωση προετοιμασίας και ο επόμενος αγώνας

Η προετοιμασία του Άρη για τον κρίσιμο αγώνα με τον Βόλο Elabet θα ολοκληρωθεί το απόγευμα του Σαββάτου, στις 10 Οκτωβρίου. Η τελευταία προπόνηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας, όπου θα γίνουν οι τελικές ρυθμίσεις.

Ο αγώνας με τον Βόλο Elabet θα διεξαχθεί την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 19:00, στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Η αναμέτρηση είναι εντός έδρας και εντάσσεται στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League», αποτελώντας μια σημαντική δοκιμασία για την ομάδα του Άρη στην προσπάθειά της για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta