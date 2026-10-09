Το βασικό δίλημμα του Νίκολιτς στην επίθεση της ΑΕΚ ενόψει ΟΦΗ

Ο Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται μπροστά σε ένα βασικό δίλημμα όσον αφορά την επιθετική γραμμή της ΑΕΚ, ενόψει του αγώνα του Σαββάτου με τον ΟΦΗ. Ο Σέρβος τεχνικός καλείται να αποφασίσει ποιος παίκτης θα πλαισιώσει τον Γιόβιτς στην επίθεση, με τους Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Ουσμάν Κοϊτά να διεκδικούν τη συγκεκριμένη θέση. Η αναμέτρηση, που σηματοδοτεί την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης, θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου, στις 19:30, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η απόλυτη προτεραιότητα του Νίκολιτς

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει μπροστά της δύο σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια για το Champions League την επόμενη εβδομάδα, στην Αγγλία, απέναντι σε Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στρέψει όλη του την προσοχή στον επερχόμενο αγώνα με τον ΟΦΗ. Ο Σέρβος προπονητής έχει καταστήσει σαφές στους παίκτες του ότι η αναμέτρηση αυτή αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για την ομάδα τη δεδομένη στιγμή, με την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης.

Ο Νίκολιτς γνωρίζει πως ο ΟΦΗ είναι ένας αντίπαλος που έχει βάλει δύσκολα στην Ένωση σε προηγούμενες αναμετρήσεις. Για τον λόγο αυτό, περιμένει από τους ποδοσφαιριστές του να παρουσιάσουν τις γνωστές κυριαρχικές εμφανίσεις τους στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτέλεσμα.

Τα δύο πρόσωπα της ΑΕΚ και τα αγωνιστικά ζητήματα

Ο Σέρβος τεχνικός έχει επισημάνει την ανάγκη η ομάδα να μεταφέρει την καλή της εικόνα και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Μέχρι στιγμής, οι κιτρινόμαυροι έχουν παρουσιάσει δύο διαφορετικά πρόσωπα στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, αφήνοντας βαθμούς μακριά από την έδρα τους, κάτι που θέλει να διορθώσει η τεχνική ηγεσία.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά προβλήματα της ομάδας, αυτά παραμένουν τα γνωστά. Οι παίκτες Στρακόσια και Βάργκα πλησιάζουν στην επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση, καθώς βρίσκονται στο στάδιο της αποκατάστασης. Ωστόσο, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ζούμπκοφ για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα στην τελική διαμόρφωση της ενδεκάδας.

Το επιθετικό δίλημμα: Γκατσίνοβιτς ή Κοϊτά στην κορυφή;

Όπως έχει αναφερθεί, το βασικό ερωτηματικό στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς αφορά τον παίκτη που θα καλύψει το κενό του Βάργκα και θα αγωνιστεί δίπλα στον Γιόβιτς στην επίθεση της ΑΕΚ. Ο Σέρβος προπονητής εξετάζει σοβαρά τόσο την περίπτωση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς όσο και αυτή του Ουσμάν Κοϊτά για τη συγκεκριμένη θέση, με την απόφαση να αναμένεται τις τελευταίες ώρες πριν τον αγώνα.

Στην περίπτωση που επιλεγεί ο Γκατσίνοβιτς για την κορυφή της επίθεσης, ένα σενάριο που είχε δοκιμαστεί και στην προετοιμασία της ομάδας, τότε ο Κοϊτά θα τοποθετηθεί στην κλασική του θέση, στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Εάν, αντίθετα, ο Κοϊτά αγωνιστεί στην επίθεση, τότε ο Ζοάο Μάριο θα μετακινηθεί στην αριστερή πλευρά, με τον Μάγερ να παραμένει στην άλλη πλευρά, διατηρώντας τον υβριδικό του ρόλο, ο οποίος του επιτρέπει να κινείται σε διάφορους χώρους.

Σταθερότητα σε τέρμα, άμυνα και άξονα

Σε άλλες θέσεις της ενδεκάδας, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα για τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς δεν υπάρχουν ιδιαίτερα διλήμματα. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Μπρινιόλι, ο οποίος έχει σταθερή παρουσία στην ομάδα. Η τετράδα της αμυντικής γραμμής αναμένεται να αποτελείται από τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα, διατηρώντας τη συνοχή στην οπισθοφυλακή.

Στο κέντρο, τον άξονα της ομάδας θα συγκροτήσουν οι Μαρίν και Βιτάλις, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της δημιουργίας και της αναχαίτισης. Αυτές οι σκέψεις αποτελούν το πλάνο του προπονητή, με την ενδεκάδα που θα παρατάξει κόντρα στον ΟΦΗ να δείχνει σε μεγάλο βαθμό και τον κορμό της ομάδας ενόψει του αγώνα με τη Σαχτάρ, καθώς τα περισσότερα πρόσωπα αναμένεται να ξεκινήσουν και στο Στάμφορντ Μπριτζ, στην πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta