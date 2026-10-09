Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές με τον Φουρνιέ βασικό και τον Ντόρσεϊ στον πάγκο

Ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, υποδεχόμενος την Αναντολού Εφές στην Sunel Arena. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague, με τους «ερυθρόλευκους» να επιδιώκουν την επιστροφή στις νίκες. Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας επιφύλαξε μία μικρή έκπληξη στη βασική πεντάδα της ομάδας του.

Η υποδοχή του Μπαρτζώκα και η έκπληξη στην πεντάδα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, κατά την είσοδό του στο γήπεδο της Sunel Arena, έγινε δεκτός με θερμές εκδηλώσεις από τους φιλάθλους. Ο Έλληνας τεχνικός αποθεώθηκε από το κοινό, το οποίο βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» επέλεξε να διαφοροποιήσει την αρχική σύνθεση της ομάδας του, παρουσιάζοντας μία μικρή έκπληξη. Η απόφαση αυτή αφορούσε την επιλογή των παικτών που θα ξεκινούσαν στη βασική πεντάδα, κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί στις προηγούμενες αναμετρήσεις της σεζόν.

Ο Εβάν Φουρνιέ ως βασικός shooting guard

Στην αναμέτρηση κόντρα στην Εφές, ο Εβάν Φουρνιέ ξεκίνησε ως βασικός shooting guard του Ολυμπιακού. Αυτή ήταν η πρώτη φορά φέτος που ο Γάλλος παίκτης βρέθηκε στην αρχική πεντάδα της ομάδας, σηματοδοτώντας μία αλλαγή στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η επιλογή του Φουρνιέ για τη θέση του βασικού γκαρντ αποτελεί μία νέα προσέγγιση για τον Ολυμπιακό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η παρουσία του στην αρχική σύνθεση δείχνει την πρόθεση του προπονητικού επιτελείου να αξιοποιήσει διαφορετικά σχήματα στην προσπάθεια για τη νίκη.

Ο Ντόρσεϊ στον πάγκο για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν

Ως αποτέλεσμα της επιλογής του Εβάν Φουρνιέ να ξεκινήσει ως βασικός, ο Ντόρσεϊ βρέθηκε στον πάγκο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο που ο Ντόρσεϊ δεν ξεκίνησε το παιχνίδι από την αρχική πεντάδα, κάτι που αποτελεί επίσης μία αξιοσημείωτη αλλαγή.

Η απόφαση να αρχίσει το παιχνίδι από τον πάγκο για πρώτη φορά φέτος, υποδηλώνει την ευελιξία του προπονητή στην αξιοποίηση του ρόστερ. Ο Ντόρσεϊ, παρόλο που δεν ξεκίνησε βασικός, αναμένεται να συμβάλει στην εξέλιξη του αγώνα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του από τον πάγκο.

Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι και ο στόχος των νικών

Ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, υποδεχόμενος την Αναντολού Εφές στη Sunel Arena. Η αναμέτρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους «ερυθρόλευκους», καθώς διεξάγεται στο γήπεδό τους, μπροστά στο κοινό που τους αποθέωσε κατά την είσοδο του προπονητή.

Η ομάδα του Πειραιά έχει ως κύριο στόχο την επιστροφή στις νίκες, επιδιώκοντας να βελτιώσει την πορεία της στην EuroLeague. Το παιχνίδι με την Εφές, για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης, αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα και να ενισχύσει την παρουσία του στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta