Ο Τζορτζ Ράσελ αυτοκριτική για την απόδοσή του στη φετινή σεζόν της F1

Ο Τζορτζ Ράσελ, πιλότος της Mercedes F1, προέβη σε μια ειλικρινή αυτοκριτική σχετικά με τη φετινή του απόδοση και τα προβλήματα αξιοπιστίας που τον έχουν επηρεάσει. Ο Βρετανός τόνισε ότι δεν αποδίδει τη διαφορά στη βαθμολογία αποκλειστικά στην κακή τύχη, αλλά εστιάζει σε όσα μπορεί να ελέγξει ο ίδιος. Οι δηλώσεις του έγιναν στο περιθώριο του Grand Prix Σιγκαπούρης, λίγες ημέρες μετά την εγκατάλειψή του στη Μαλαισία.

Η βαθμολογική διαφορά και τα προβλήματα αξιοπιστίας

Πριν την έναρξη της αγωνιστικής δράσης στο Grand Prix Σιγκαπούρης, ο Τζορτζ Ράσελ βρισκόταν 84 βαθμούς πίσω από τον Κίμι Αντονέλι στη βαθμολογία των οδηγών. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, ο Βρετανός έχει χάσει έναν σημαντικό αριθμό βαθμών εξαιτίας διαφόρων προβλημάτων αξιοπιστίας του μονοθεσίου του.

Παρόλα αυτά, ο Ράσελ ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει να αποδώσει τη συγκεκριμένη βαθμολογική διαφορά αποκλειστικά στις ατυχίες που τον έχουν επηρεάσει. Αντιθέτως, ο ίδιος επιλέγει να επικεντρωθεί σε πτυχές της απόδοσής του που βρίσκονται υπό τον δικό του έλεγχο.

Αυτοκριτική και έμφαση στις κατατακτήριες δοκιμές

Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes F1 κλήθηκε να αξιολογήσει τη φετινή του σεζόν και ήταν σαφής ως προς την προσέγγισή του. «Δεν αισθάνομαι ότι η απόδοσή μου ήταν αρκετά καλή φέτος, ανεξάρτητα από την καλή ή την κακή τύχη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ράσελ.

Συνεχίζοντας, εξήγησε τη φιλοσοφία του: «Και νιώθω ότι όταν έχω κακή τύχη, φυσικά μπορώ να απογοητευτώ, αλλά θέλω πρώτα να επικεντρώνομαι στα πράγματα που μπορώ να ελέγξω». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον τομέα των κατατακτήριων δοκιμών, όπου η εικόνα τον ενοχλεί περισσότερο.

Η σύγκριση με τον Κίμι Αντονέλι

Στην αναμέτρηση των κατατακτήριων δοκιμών, ο Κίμι Αντονέλι προηγείται του Τζορτζ Ράσελ με 9-7 στο μεταξύ τους head-to-head. Επιπλέον, ο Αντονέλι έχει τερματίσει μπροστά από τον Ράσελ σε 11 αγώνες της φετινής σεζόν, γεγονός που ενισχύει την αυτοκριτική του Βρετανού.

Ο Ράσελ αναφέρθηκε στο παρελθόν του στη Formula 1, όπου είχε πάντα ένα πολύ καλό ρεκόρ απέναντι στους teammates του, ειδικά στις κατατακτήριες δοκιμές, με ποσοστό περίπου 80-20 υπέρ του. «Φέτος είμαι, δεν ξέρω, 40-60 ή ίσως ακόμη χειρότερα», παραδέχτηκε, προσθέτοντας ότι «αυτό δείχνει ότι δεν έχω κάνει αρκετά καλή δουλειά αυτή τη σεζόν, ανεξάρτητα από την καλή ή την κακή τύχη».

Η στάση απέναντι στις μηχανικές αστοχίες

Παρά το γεγονός ότι ο Τζορτζ Ράσελ έχει κάθε λόγο να αισθάνεται αδικημένος από την αξιοπιστία του μονοθεσίου της Mercedes, επιλέγει να μην χρησιμοποιεί τα προβλήματα αυτά ως δικαιολογία για την απόδοσή του. Η εγκατάλειψη στη Μαλαισία, όπου ένα μηχανικό πρόβλημα του στέρησε ένα πιθανό βάθρο, αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα.

Επιπρόσθετα, στο Grand Prix Σιγκαπούρης, ο Βρετανός θα αντιμετωπίσει μια ποινή στη μονάδα ισχύος, η οποία θα τον αναγκάσει να εκκινήσει τον κυριακάτικο αγώνα από το πίσω μέρος του grid. Ωστόσο, ο ίδιος θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση είναι και ο λόγος που οι μηχανικές αστοχίες δεν τον επηρεάζουν όσο θα περίμενε κανείς.

Η καθημερινή αναζήτηση βελτίωσης

Ο Τζορτζ Ράσελ υπογράμμισε τη συνεχή προσπάθειά του για βελτίωση, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες. «Υποθέτω ότι γι’ αυτό ίσως δεν με επηρεάζει τόσο όσο θα με επηρέαζε υπό διαφορετικές συνθήκες», δήλωσε, αναφερόμενος στην εστίασή του στα δικά του λάθη.

Ο Βρετανός πιλότος περιέγραψε την καθημερινή του ρουτίνα, λέγοντας: «Κάθε Σαββατοκύριακο ξυπνάω, κοιτάζομαι στον καθρέφτη και σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω καλύτερα». Αυτή η στάση αντανακλά την αποφασιστικότητά του να αναλάβει την ευθύνη και να εργαστεί για την προσωπική του εξέλιξη στην κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta