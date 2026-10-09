Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ: Η σχέση ποδοσφαίρου, κοινωνίας και πολιτικής

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος των εργασιών του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «100 Χρόνια ΠΑΟΚ – Ποδόσφαιρο και Κοινωνία», το οποίο φιλοξενήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες δύο συνεδρίες, με οκτώ συνολικά εισηγήσεις, ανέδειξαν τη στενή σχέση του ποδοσφαίρου με την κοινωνία και την πολιτική, προσφέροντας ιστορικές αναφορές και επίκαιρα συμπεράσματα. Η θεματολογία των παρουσιάσεων ξεπέρασε τα στενά όρια του αθλήματος, εξετάζοντας πώς αυτό συνδέθηκε με τις κοινωνικές εξελίξεις, τις πολιτικές αποφάσεις και την καθημερινότητα διαφορετικών γενεών.

Το ποδόσφαιρο ως συνδετικός κρίκος στην Ευρώπη

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της πρώτης συνεδρίας, με θέμα «Το Ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και τον Κόσμο», ήταν η εισήγηση του Matthew Taylor, καθηγητή από το βρετανικό De Montfort University. Ο κ. Taylor ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο συνέβαλε στη διασύνδεση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, πολύ πριν διαμορφωθούν οι σημερινές διοικητικές δομές του αθλήματος. Αναφέρθηκε στην εξάπλωσή του στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς και στην ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου, αναδεικνύοντας τη σημασία της μετακίνησης ανθρώπων και ιδεών πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Στην ίδια συνεδρία, ο Ramon Llopis Goig, καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου της Βαλένθια, εξέτασε κατά πόσο το ποδόσφαιρο συμβάλλει στη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ο κ. Goig επισήμανε τις ανισότητες που υπάρχουν ανάμεσα στις οικονομικά και ποδοσφαιρικά ισχυρές χώρες και στις χώρες των Βαλκανίων, στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ελλάδα.

Διαχρονικά ζητήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Μια άλλη σημαντική εισήγηση της πρώτης συνεδρίας προήλθε από τους ιστορικούς Στράτο Δορδανά και Βάιο Καλογρηά. Οι δύο ερευνητές παρουσίασαν μια έκθεση του Ιουνίου του 1940, στην οποία καταγράφονταν προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μεταξύ των ζητημάτων που αναφέρονταν ήταν η οικονομική εξυγίανση, η ενίσχυση περισσότερων συλλόγων ώστε να γίνει ανταγωνιστικότερο το πρωτάθλημα, η αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και η λειτουργία μιας αξιόπιστης ΕΠΟ.

Η ιστορική αυτή αναδρομή απέκτησε ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς διαπιστώθηκε ότι αρκετά από τα ίδια ζητήματα εξακολουθούν να απασχολούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, ακόμη και 86 χρόνια μετά την καταγραφή τους. Αυτή η διαχρονικότητα των προβλημάτων αναδείχθηκε ως ένα από τα βασικά συμπεράσματα των εισηγήσεων, υπογραμμίζοντας τις μακροχρόνιες προκλήσεις του αθλήματος.

Πολιτικές διαστάσεις στο κυπριακό ποδόσφαιρο

Η δεύτερη συνεδρία του συνεδρίου είχε ως τίτλο «Το ελληνικό και κυπριακό ποδόσφαιρο από το χθες στο σήμερα» και περιλάμβανε σημαντικές ιστορικές αναφορές που αφορούν την Κύπρο. Ο Πέτρος Παπαπολυβίου, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσίασε την πολιτική διάσταση της συμμετοχής κυπριακών ομάδων στην ελληνική Α' Εθνική. Ειδικότερα, ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο η στρατιωτική δικτατορία επιχείρησε να αξιοποιήσει το ποδόσφαιρο για προπαγανδιστικούς σκοπούς κατά την περίοδο από το 1967 έως το 1974.

Στην ίδια συνεδρία, ο Χάρης Αλεξάνδρου επικεντρώθηκε στην περίοδο της ΕΟΚΑ, από το 1955 έως το 1959. Ο κ. Αλεξάνδρου εξέτασε τη συμμετοχή κυπριακών ποδοσφαιρικών σωματείων στον αγώνα και τα κατασταλτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν εκείνη την εποχή. Οι εισηγήσεις αυτές φώτισαν την περίπλοκη σχέση του αθλήματος με τις πολιτικές εξελίξεις και τις κοινωνικές αναταράξεις στην Κύπρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta