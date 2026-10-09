Ο Εθνικός ξεκίνησε με εμφατική νίκη επί της Νανσί στο Champions League

Ο Εθνικός ξεκίνησε με το δεξί την πορεία του στον Γ΄ προκριματικό όμιλο του Water Polo Champions League Γυναικών, σημειώνοντας μια εμφατική νίκη. Η ελληνική ομάδα επικράτησε της γαλλικής Νανσί με το εντυπωσιακό σκορ 28-6. Ο αγώνας διεξήχθη στη Γλυφάδα, όπου ο ΑΝΟ Γλυφάδας φιλοξενεί τον συγκεκριμένο όμιλο στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος».

Η κυριαρχία του Εθνικού από την αρχή

Η ομάδα του Θοδωρή Ανδρεάκου πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού από την αρχή και τον διατήρησε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Οι παίκτριες του Εθνικού έδωσαν ελάχιστες ευκαιρίες στην αντίπαλη ομάδα όχι μόνο για να σκοράρουν, αλλά και για να σουτάρουν, ενώ παράλληλα είχαν πολλές επιλογές στην επίθεση και εκμεταλλεύτηκαν κάθε ευκαιρία.

Η Νανσί παρατάχθηκε με 10 παίκτριες, γεγονός που ο Εθνικός εκμεταλλεύτηκε πλήρως. Με αυτή τη νίκη, ο πειραϊκός σύλλογος έκανε το πρώτο και σημαντικό βήμα για να εξασφαλίσει ένα από τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στη φάση των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, δηλαδή στους «16».

Η εξέλιξη του σκορ ανά περίοδο

Η ελληνική ομάδα άνοιξε το σκορ με τη Μαρία Ελένη Μιμίδη στον παίκτη παραπάνω. Η γαλλική ομάδα ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 με πέναλτι της Μπουγκραρά. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Εθνικός πέτυχε έξι αναπάντητα γκολ, με τις Μιμίδη, Καραγιάννη, Σταυρίδου, Μπέτα και Τέρνερ να διαμορφώνουν το 1-7 που ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με τον Εθνικό να διευρύνει σταθερά το προβάδισμά του. Η Τέρνερ έκανε το 1-8, ενώ η Μπέτα και η Τσιούγκρη ανέβασαν τη διαφορά στα εννέα τέρματα, φτάνοντας το σκορ στο 1-10. Η Νανσί βρήκε δύο γκολ και πάλι με την Μπουγκραρά, όμως η ελληνική ομάδα συνέχισε να σκοράρει με μεγάλη συχνότητα. Οι Καραγιάννη, Τέρνερ, Κρίστμας και Τσιμάρα οδήγησαν τον Εθνικό στο 3-15 του ημιχρόνου, με επιμέρους σκορ 8-2 στη δεύτερη περίοδο.

Στην τρίτη περίοδο, ο Εθνικός διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Η Ελένη Κανετίδου σημείωσε τρία γκολ, ενώ οι Καραγιάννη, Τέρνερ και Τσιμάρα πρόσθεσαν από ένα γκολ η καθεμία. Η ελληνική ομάδα ανέβασε τη διαφορά μέχρι και τα 17 τέρματα, φτάνοντας το σκορ στο 3-20. Στη συνέχεια, η Νανσί μείωσε με τις Γκιουρτσάν και Πατσέκο, ενώ η Τσιμάρα διαμόρφωσε το 5-21, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ της τρίτης περιόδου. Ο Εθνικός συνέχισε στον ίδιο εντυπωσιακό ρυθμό και στην τέταρτη περίοδο, με την Ευδοκία Τσιμάρα να ανοίγει το σκορ για το 5-22, ενώ ακολούθησαν τα τέρματα της Φοίβης Χατζηκυριακάκη.

Οι σκόρερ και η σύνθεση των ομάδων

Πρώτες σκόρερ για τον Εθνικό αναδείχθηκαν η Σέσιλι Τέρνερ και η Ευδοκία Τσιμάρα, οι οποίες σημείωσαν από πέντε γκολ η καθεμία. Από τέσσερα τέρματα σημείωσαν η Ανδρονίκη Καραγιάννη και η Ελένη Κανετίδου. Ο προπονητής του Εθνικού, Θοδωρής Ανδρεάκος, είχε στη διάθεσή του τις εξής παίκτριες: Τζούρκα, Καραγιάννη (4), Γαλανοπούλου (1), Τέρνερ (5), Μιμίδη (2), Τσιμάρα (5), Χατζηκυριακάκη (1), Μπέτα (3), Σταυρίδου (1), Κανετίδου (4), Κρίστιμας (1), Τσιουγκρή (1), Τσιάρα, Βίσμαν.

Για την ομάδα της Νανσί, η σύνθεση περιλάμβανε τις: Λίμα Ντε Φρέιτας, Γκουρκάν (1), Μπουγκαραρά (3), Αντρές, Ράσπο, Μπενλεκμπίρ, Τοντόροφ, Ερτό (1), Κουνίλ, Πατσέκο (1).

Οι επόμενες αναμετρήσεις του Εθνικού

Ο Εθνικός, μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, στρέφει πλέον την προσοχή του στους επόμενους αγώνες του ομίλου. Επόμενος αντίπαλος για την ελληνική ομάδα θα είναι η απαιτητική Καταλούνια, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια του περσινού Euro Cup και βρέθηκε στις αρχές Οκτωβρίου ξανά στην Ελλάδα για το Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση του Εθνικού με την Καταλούνια έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Το πρωί της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, οι «Πειραιώτισσες» θα αναμετρηθούν με τον ΑΝΟ Γλυφάδας σε ένα ελληνικό ντέρμπι, το οποίο θα κλείσει τις υποχρεώσεις τους στον όμιλο. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος» της Γλυφάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta