Ο Αλγκουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Με πάθος και να δείξουμε τι σημασία έχει για εμάς»

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, απευθύνθηκε στους παίκτες του στο περιθώριο του pregame των Πειραιωτών, ενόψει του επερχόμενου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο προπονητής ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να επιδείξουν μεγάλο πάθος στο γήπεδο και να αποδείξουν τη σημασία που έχει για αυτούς ο αγώνας, καθώς και η κατάκτηση της νίκης. Ο Αλγκουαθίλ έχει ήδη κατανοήσει την κρισιμότητα της αναμέτρησης για την ομάδα.

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων»

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε μία λογική ντέρμπι, προετοιμάζοντας την ομάδα του για την κρίσιμη αναμέτρηση. Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στους παίκτες του στον Ρέντη, όπου τους μετέφερε το μήνυμά του για το επερχόμενο παιχνίδι. Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» επικεντρώνεται στην πλήρη συγκέντρωση και την απόλυτη προσπάθεια για την επικράτηση.

Ο προπονητής έχει ήδη καταλάβει πολύ καλά τη σημασία του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, παρά το σχετικά μικρό χρονικό διάστημα που βρίσκεται στην Ελλάδα. Αυτή η κατανόηση αντανακλάται στον τρόπο που προσεγγίζει τον αγώνα και στον λόγο που απηύθυνε στους ποδοσφαιριστές του, ζητώντας τους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η σημασία του ντέρμπι για τον Βάσκο τεχνικό

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εξέφρασε την ανυπομονησία του για το πρώτο του ντέρμπι στην Ελλάδα, δηλώνοντας ότι του έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Όπως ανέφερε, ο κόσμος που συναντάει στον δρόμο, οι φίλαθλοι που του στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα, του έχουν τονίσει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Βάσκος τεχνικός υπογράμμισε ότι ανυπομονεί να ζήσει αυτή την εμπειρία και κυρίως ανυπομονεί να κερδίσει, καθώς έχει καταλάβει τι σημαίνει για όλους μία νίκη εναντίον του Παναθηναϊκού. Ο ίδιος δήλωσε πως η ομάδα είναι πανέτοιμη να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο, έχοντας πλήρη επίγνωση του διακυβεύματος.

Στόχος η μείωση της διαφοράς και η επικράτηση

Ο Αλγκουαθίλ τόνισε ότι το ντέρμπι είναι σημαντικό για πολλούς λόγους, ένας εκ των οποίων είναι η δυνατότητα μείωσης της διαφοράς στο πρωτάθλημα. Ο αντίπαλος έχει πάρει ένα προβάδισμα, και μία νίκη θα ήταν πολύ καλή για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να μειώσει αυτή τη διαφορά. Η στρατηγική σημασία του αγώνα είναι σαφής για τον προπονητή.

Ο προπονητής εξέφρασε την ευχή του να είναι ευτυχισμένοι οι «ερυθρόλευκοι» στο τέλος του αγώνα, έχοντας επικρατήσει. Όλοι στην ομάδα εργάζονται σκληρά και έχουν συγκεντρωθεί πλήρως σε αυτόν τον στόχο. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται λίγο καιρό στην Ελλάδα, ο Αλγκουαθίλ έχει καταλάβει ακριβώς τι διακυβεύεται σε αυτή την αναμέτρηση.

Το μήνυμα προς τους παίκτες στον Ρέντη

Μιλώντας στους παίκτες του στον Ρέντη, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τους ανέφερε ότι γνωρίζουν και καταλαβαίνουν πολύ καλά το τι ματς είναι αυτό που έρχεται για την ομάδα. Τους επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα ντέρμπι με μεγάλη σημασία για τον Ολυμπιακό, το οποίο απαιτεί την απόλυτη προσήλωση και αφοσίωση.

Ο Ισπανός τεχνικός ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να δείξουν στο γήπεδο μεγάλο και πολύ πάθος. Τους κάλεσε να αποδείξουν τι σημαίνει για αυτούς αυτό το ματς, καθώς και η κατάκτηση της νίκης. Γενικότερα, ο Αλγκουαθίλ ζήτησε από τους παίκτες του να τα δώσουν όλα σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος, επειδή είναι και εντός έδρας, έχει μία έξτρα αξία και σημασία για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta