Ο Φιλίπ Πετρούσεφ στον πάγκο της Ντουμπάι: Η απόφαση του Τσάβι Πασκουάλ και τα ερωτηματικά

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ έμεινε επιδεικτικά στον πάγκο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ντουμπάι με τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague. Η απόφαση αυτή του προπονητή Τσάβι Πασκουάλ δημιούργησε νέα δεδομένα σχετικά με τον ρόλο του Σέρβου πάουερ φόργουορντ/σέντερ στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η μη χρησιμοποίησή του συνδυάστηκε με μία βαριά εντός έδρας ήττα για την Ντουμπάι, πυροδοτώντας συζητήσεις για το μέλλον του παίκτη.

Η απόφαση του Τσάβι Πασκουάλ για τον Πετρούσεφ

Ο Καταλανός προπονητής, Τσάβι Πασκουάλ, ξεκαθάρισε ότι η μη χρησιμοποίηση του Φιλίπ Πετρούσεφ ήταν δική του επιλογή, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για αυτή την απόφαση. Η κίνηση αυτή προκαλεί συζήτηση, ιδιαίτερα σε ένα παιχνίδι όπου η Ντουμπάι αντιμετώπισε σοβαρά επιθετικά προβλήματα στη λειτουργία της.

Ο Πασκουάλ επέλεξε συνειδητά να κρατήσει παροπλισμένο έναν πολύ καλό επιθετικό ψηλό που έχει στη διάθεσή του. Ο Σέρβος παίκτης παρακολούθησε ολόκληρο το παιχνίδι από την άκρη του πάγκου, γεγονός που εύλογα έχει ανοίξει πλέον συζήτηση για το μέλλον του και τον ρόλο του στην ομάδα.

Η εξέλιξη του αγώνα και η ήττα της Ντουμπάι

Η απόφαση του Τσάβι Πασκουάλ να αφήσει εκτός rotation τον Φιλίπ Πετρούσεφ στην αναμέτρηση της Ντουμπάι συνδυάστηκε με μία βαριά εντός έδρας ήττα. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ηττήθηκε με σκορ 58-77 από τον Ερυθρό Αστέρα, στην 4η αγωνιστική της Euroleague.

Σε αυτή τη βραδιά, η Ντουμπάι ολοκλήρωσε το παιχνίδι με μόλις 58 πόντους, έχοντας χαμηλά ποσοστά ευστοχίας. Συγκεκριμένα, οι παίκτες της είχαν 15/39 δίποντα (38,5%) και 5/22 τρίποντα (22,7%). Η ομάδα δυσκολεύτηκε σημαντικά να βρει σταθερές επιθετικές λύσεις, γεγονός που καθιστά την απουσία ενός επιθετικού ψηλού όπως ο Πετρούσεφ σημείο προβληματισμού.

Το αγωνιστικό παρελθόν του Φιλίπ Πετρούσεφ

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ δεν είναι ένας παίκτης που εμφανίστηκε πρόσφατα στο υψηλό επίπεδο της Euroleague. Τη σεζόν 2024-2025, φορώντας τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, είχε εντυπωσιακούς μέσους όρους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Κατέγραψε 14.1 πόντους, 4.9 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 16.5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης PIR ανά αγώνα, υπογραμμίζοντας την ικανότητά του να προσφέρει ουσιαστικά.

Η μετακίνησή του στο Ντουμπάι το καλοκαίρι του 2025 συνοδεύτηκε από μεγάλες προσδοκίες. Θεωρήθηκε ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει σκορ κοντά στο καλάθι, να παίξει με πλάτη και να δώσει λύσεις από μέση απόσταση, ενισχύοντας σημαντικά την επιθετική γραμμή της νέας του ομάδας.

Η πρώτη σεζόν στην Ντουμπάι και η τρέχουσα εικόνα

Στην πρώτη του σεζόν (2025-26) της Euroleague, με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Φιλίπ Πετρούσεφ είχε στατιστικά που επιβεβαίωναν την αξία του. Σε 38 παιχνίδια, κατέγραψε κατά μέσο όρο 11.6 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 23:29 λεπτά συμμετοχής. Τα ποσοστά ευστοχίας του ήταν επίσης υψηλά, με 57% στα δίποντα και 39.4% στα τρίποντα, αποτυπώνοντας μία ουσιαστική επιθετική συνεισφορά και αποτελεσματικότητα.

Ωστόσο, η εικόνα στα πρώτα παιχνίδια της νέας περιόδου είναι εντελώς διαφορετική και συνδυάζεται με την έλευση του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της ομάδας. Στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Σέρβος παίκτης έμεινε στο μηδέν σε λεπτά συμμετοχής, πόντους, ριμπάουντ και αξιολόγηση, μια καταγραφή που σηματοδοτεί μία σημαντική αλλαγή στον ρόλο του.

Ερωτηματικά για το μέλλον του Σέρβου παίκτη

Η μηδενική καταγραφή του Φιλίπ Πετρούσεφ στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, αν και από μόνη της δεν εξηγεί τους λόγους της απόφασης του προπονητή, αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν αφορά έναν παίκτη με το συγκεκριμένο αγωνιστικό προφίλ και την προηγούμενη πορεία του στην Euroleague.

Η απουσία του από το rotation, σε μία βραδιά που η Ντουμπάι δυσκολεύτηκε επιθετικά, αποτελεί εύλογο σημείο συζήτησης και προβληματισμού. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για το μέλλον του Σέρβου παίκτη στην ομάδα, με το ενδεχόμενο να ζητήσει να φύγει να είναι πλέον πολύ πιθανό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta