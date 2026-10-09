Αμύντας – Μέγαρα 65-62: Ανατροπή με υπογραφή Μανοΐλοβιτς στο φινάλε

Ο Αμύντας πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη στο Κλειστό «Άγγελος Ζούπας», επικρατώντας των Μεγάρων με 65-62. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στον Υμηττό, άνοιξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Elite League. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να επιστρέψουν τέσσερις φορές από διψήφιες διαφορές και να εξασφαλίσουν τη νίκη στο φινάλε, χάρη σε μια καθοριστική ενέργεια του Νεμάνια Μανοΐλοβιτς.

Η πορεία του αγώνα και οι ανατροπές

Ο Αμύντας βρέθηκε αντιμέτωπος με διψήφιες διαφορές στο σκορ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή και κατάφερε να επιστρέψει συνολικά τέσσερις φορές. Αυτή η επιμονή οδήγησε στην πρώτη φετινή του νίκη, η οποία σημειώθηκε στην έδρα του, το Κλειστό «Άγγελος Ζούπας».

Η ομάδα του Υμηττού λύγισε τελικά τα Μέγαρα ΟΝΕΧ BC με τελικό σκορ 65-62, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στις τελευταίες στιγμές. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδότησε την έναρξη της δεύτερης αγωνιστικής περιόδου για την Elite League.

Το δραματικό φινάλε και η υπογραφή Μανοΐλοβιτς

Η αγωνία κορυφώθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Τα Μέγαρα κατάφεραν να ισοφαρίσουν το σκορ σε 62-62, χάρη σε ένα τρίποντο του Γιάννη Κομνιανίδη και μία εύστοχη βολή από τον Γιώργο Γκάτζια.

Ωστόσο, η τελευταία λέξη ανήκε στον Νεμάνια Μανοΐλοβιτς του Αμύντα. Ο παίκτης των γηπεδούχων ευστόχησε σε ένα κρίσιμο καλάθι και φάουλ, μόλις 4,7 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, διαμορφώνοντας το τελικό 65-62. Στην τελευταία επίθεση του παιχνιδιού, ο Νότατζ των Μεγάρων αστόχησε στο σουτ που θα μπορούσε να στείλει την αναμέτρηση στην παράταση.

Η βράβευση του Γιάννη Κομνιανίδη πριν τον αγώνα

Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ Αμύντα και Μεγάρων, πραγματοποιήθηκε μια ειδική τελετή βράβευσης. Ο Γιάννης Κομνιανίδης, παίκτης των Μεγάρων, παρέλαβε το βραβείο MVP Next Gen.

Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε στον Κομνιανίδη για την εξαιρετική του εμφάνιση στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, αναγνωρίζοντας την συνεισφορά του στην ομάδα του κατά την έναρξη της Elite League.

Αναλυτικά οι πόντοι των ομάδων

Αναλυτικά οι πόντοι των παικτών για τον Αμύντα, με προπονητή τον κ. Ζούπα:

Ο Σκόρδος σημείωσε 8 πόντους, εκ των οποίων 1 τρίποντο. Ο Μανοΐλοβιτς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 26 πόντους και 1 τρίποντο. Ο Ζούπας πρόσθεσε 4 πόντους, ενώ ο Ντουζίδης και ο Κορκόντζελος δεν σημείωσαν πόντους. Ο Παπαδημητρίου συνέβαλε με 13 πόντους, εκ των οποίων 3 τρίποντα. Ο Ιωάννου είχε 5 πόντους με 1 τρίποντο, ο Δαμιανός 3 πόντους, ο Ματζούρος 2 πόντους και ο Τεμπλ 4 πόντους.

Για τα Μέγαρα ΟΝΕΧ BC, υπό τις οδηγίες του κ. Μάνταλου, οι πόντοι κατανεμήθηκαν ως εξής:

Ο Μπρατσιάκος σημείωσε 6 πόντους με 1 τρίποντο. Ο Γκάτζιας πρόσθεσε 10 πόντους με 1 τρίποντο. Ο Νότατζ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 15 πόντους και 2 τρίποντα. Ο Χαϊδεμένος, ο Πεταλωτής, ο Μαραθωνίτης και ο Τσάμης δεν σημείωσαν πόντους. Ο Επαμεινώνδας είχε 3 πόντους με 1 τρίποντο. Ο Γκιουζελίδης συνέβαλε με 3 πόντους. Ο Κολοφώτης σημείωσε 10 πόντους, ο Κομνιανίδης 9 πόντους με 1 τρίποντο και ο Ροζάκης 6 πόντους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta