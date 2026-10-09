«Δεν υπάρχουν δικαιολογίες», τονίζει ο Μάγερ ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής, υποδεχόμενη τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενόψει αυτής της αναμέτρησης, ο ποδοσφαιριστής των πρωταθλητών, Λόβρο Μάγερ, παραχώρησε δηλώσεις στην Magenta TV. Ο Κροάτης μέσος υπογράμμισε την ανάγκη η ομάδα να εμφανίσει το καλύτερό της πρόσωπο, δηλώνοντας πως δεν υπάρχουν δικαιολογίες.

Η εμπειρία στην εθνική Κροατίας

Ο Λόβρο Μάγερ αναφέρθηκε στην πρόσφατη παρουσία του με την εθνική ομάδα της Κροατίας κατά τη διάρκεια της διακοπής των πρωταθλημάτων. Όπως δήλωσε, η περίοδος αυτή «ήταν εντάξει», ωστόσο δεν ήταν «επιτυχημένη» για την Κροατία, καθώς η ομάδα δεν είχε τα καλύτερα αποτελέσματα. Πρόσθεσε πως ήταν χαρούμενος που επέστρεψε στην ΑΕΚ για να συνεχίσει από εκεί που είχε μείνει η ομάδα.

Σχετικά με το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε με την εθνική του ομάδα, ο Μάγερ εξήγησε πως αντιμετώπισε κάποια προβλήματα υγείας. «Πρέπει να πω, επίσης, ότι είχα κάποια προβλήματα όσο ήμουν εκεί, ήμουν λίγο άρρωστος και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που δεν αγωνίστηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι δεν ήταν ο μοναδικός λόγος, αλλά ένας από αυτούς.

Η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού και οι δικαιολογίες

Ο Κροάτης ποδοσφαιριστής κλήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα της έλλειψης αγωνιστικού ρυθμού, ένα ερωτηματικό που τίθεται για όλες τις ομάδες μετά τη διακοπή. Αναγνώρισε ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα για όλες τις ομάδες και πως σίγουρα θα χρειαστεί λίγος χρόνος για την επανπροσαρμογή. Ωστόσο, τόνισε με έμφαση ότι για την ΑΕΚ «δεν υπάρχουν δικαιολογίες».

«Πρέπει να εμφανίσουμε το καλύτερο πρόσωπό μας», δήλωσε ο Μάγερ, υπογραμμίζοντας την προσήλωση της ομάδας στον στόχο της καλής απόδοσης, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την παύση των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο απαιτητικός μήνας που ακολουθεί

Ο Λόβρο Μάγερ αναφέρθηκε επίσης στον επερχόμενο μήνα, ο οποίος προβλέπεται ιδιαίτερα απαιτητικός για την ΑΕΚ, με πολλά και δύσκολα παιχνίδια. «Ναι, δεν θα είναι εύκολο. Πολλά παιχνίδια, πολλά δύσκολα παιχνίδια», παραδέχτηκε ο παίκτης, αναγνωρίζοντας την πρόκληση που βρίσκεται μπροστά τους.

Παρά τις δυσκολίες, ο Μάγερ εξέφρασε την ανυπομονησία του και των συμπαικτών του για την έναρξη αυτού του κύκλου αγώνων. «Αλλά γι’ αυτό παίζουμε ποδόσφαιρο. Ανυπομονούμε να αρχίσουμε», δήλωσε, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις.

Η εκτίμηση για τον ΟΦΗ

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο αντίπαλο μετά τη διακοπή, τον ΟΦΗ, ο Λόβρο Μάγερ μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια. Χαρακτήρισε τους Κρητικούς ως «πολύ καλό αντίπαλο», κάτι που, όπως είπε, έχουν δείξει από την αρχή της σεζόν. Επίσης, αναφέρθηκε και στις εμφανίσεις τους στα παιχνίδια της Ευρώπης, υποδηλώνοντας την ποιότητα της ομάδας.

«Έχουν βελτιωθεί πολύ, είναι καλοί, είναι ανταγωνιστική ομάδα σαν αντίπαλος», πρόσθεσε ο Κροάτης μέσος, αναγνωρίζοντας την πρόοδο και τη δυναμική του ΟΦΗ. Παρά την εκτίμηση αυτή, ο Μάγερ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ μπορεί να επικρατήσει.

Η ΑΕΚ ως φαβορί

Ο Μάγερ, παρά την αναγνώριση της δυναμικής του ΟΦΗ, δήλωσε πως η ΑΕΚ, αν αγωνιστεί στο καλύτερό της επίπεδο, θα είναι το φαβορί της αναμέτρησης. «Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι αν παίξουμε στο καλύτερό μας επίπεδο και κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, θα είμαστε το φαβορί», είπε συγκεκριμένα.

Οι δηλώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ομάδας των πρωταθλητών, παρά τις προκλήσεις που θέτει η επιστροφή στην αγωνιστική δράση και το πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta