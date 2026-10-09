Ήττα της Βουλιαγμένης από την Μπαρτσελόνα στα προκριματικά του Euro Cup

Η ομάδα υδατοσφαίρισης της Βουλιαγμένης ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στον 4ο προκριματικό όμιλο του Euro Cup με ήττα, καθώς αντιμετώπισε την Μπαρτσελόνα στη Νάπολη. Οι «μπέμπηδες» του ΝΟΒ ηττήθηκαν με τελικό σκορ 17-12 από την ισπανική ομάδα, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της διοργάνωσης που φιλοξενεί η Ποζίλιπο Νάπολι.

Αυτή η αναμέτρηση σηματοδότησε την έναρξη των αγώνων για τον όμιλο, με τη Βουλιαγμένη να μην καταφέρνει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την Μπαρτσελόνα. Η ισπανική ομάδα επέβαλε τον ρυθμό της από νωρίς, δημιουργώντας σημαντική διαφορά στο σκορ.

Η εξέλιξη του αγώνα στη Νάπολη

Η Βουλιαγμένη βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε γρήγορα με 4-1 και στη συνέχεια με 5-3, πριν ακόμα συμπληρωθεί το έβδομο λεπτό του αγώνα. Η ισπανική ομάδα συνέχισε την επιθετική της κυριαρχία, πραγματοποιώντας ένα σερί 5-0.

Αυτό το σερί επέτρεψε στην Μπαρτσελόνα να ξεφύγει με 10-3 στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, δημιουργώντας ένα μεγάλο προβάδισμα. Το ημίχρονο βρήκε την ισπανική ομάδα να προηγείται με 11-4, θέτοντας τις βάσεις για την επικράτησή της.

Η διαφορά στο σκορ και η αντίδραση

Η διαφορά στο σκορ συνέχισε να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του τρίτου οκταλέπτου, με την Μπαρτσελόνα να φτάνει στο 14-6. Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, το προβάδισμα της ισπανικής ομάδας έφτασε ακόμη και τα εννέα γκολ, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 16-7.

Παρά τη μεγάλη διαφορά, οι παίκτες της Βουλιαγμένης έδειξαν αντίδραση στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Κατάφεραν να μειώσουν την ψαλίδα του σκορ, διαμορφώνοντας το τελικό 17-12 υπέρ της Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

Η σύνθεση της Βουλιαγμένης και οι επιπτώσεις

Οι «μπέμπηδες» της Βουλιαγμένης αγωνίστηκαν με μια σύνθεση που περιλάμβανε οκτώ παίκτες γεννημένους από το 2005 μέχρι το 2009. Αυτή η νεανική ομάδα δεν κατάφερε να κοντράρει την εμπειρότερη ισπανική ομάδα, η οποία έφτασε τη διαφορά ακόμα και στα εννέα γκολ.

Η ήττα αυτή έχει ως αποτέλεσμα η ελληνική ομάδα να χάσει έδαφος στη διεκδίκηση μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου. Οι δύο πρώτες θέσεις οδηγούν στη φάση των ομίλων του Euro Cup. Εκτός από την Ποζίλιπο Νάπολι, η οποία φιλοξενεί τη διοργάνωση, στον όμιλο βρίσκεται και η Ντιναμό Βουκουρεστίου.

Επόμενη αναμέτρηση και σκόρερ

Η επόμενη αναμέτρηση για τη Βουλιαγμένη είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 21:00, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα από τη Ρουμανία, την Ντιναμό Βουκουρεστίου. Η αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για τις ελπίδες της ελληνικής ομάδας να προκριθεί στην επόμενη φάση του θεσμού.

Για την Μπαρτσελόνα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Αντρέι Ίοσεπ, σκόραραν οι Πιράλκοφ (1), Ασένσιο (2), Πρατ (1), Ραμόν (1), Φαν ντερ Βέιντεν (3), Γκόμα (3), Ντάουρα (3) και Λόπεθ (1). Από την πλευρά της Βουλιαγμένης, με προπονητή τον Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς, τα γκολ πέτυχαν οι Λεβάντης (1), Τόττης (1), Αλμύρας (1), Σπάιτς (1), Παπανικολάου (5), Πατσιλινάκος (1) και Δεληγιάννης (2).

Με πληροφορίες από: Gazzetta