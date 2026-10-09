Η Sunel Arena στα ερυθρόλευκα για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Εφές

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Εφές Αναντολού για την 4η αγωνιστική της Euroleague, σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στην Sunel Arena. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 9 Οκτωβρίου του 2026, στις 21:15, και σηματοδοτεί την έναρξη της χρήσης της συγκεκριμένης έδρας από τους Πειραιώτες. Η επιλογή της Sunel Arena ως προσωρινής έδρας γίνεται λόγω των εργασιών ανακαίνισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η νέα προσωρινή έδρα του Ολυμπιακού

Οι πρωταθλητές Ευρώπης, Ολυμπιακός, θα δώσουν το πρώτο τους φετινό εντός έδρας παιχνίδι στην Sunel Arena, το γήπεδο της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, το οποίο βρίσκεται στα Άνω Λιόσια. Η αναμέτρηση με την Εφές Αναντολού για την 4η αγωνιστική της Euroleague αποτελεί την πρώτη από μια σειρά αγώνων που θα φιλοξενηθούν εκεί.

Η μετακίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας των εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ). Ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιήσει την Sunel Arena για τις εντός έδρας αναμετρήσεις του τόσο στην GBL όσο και στην Euroleague κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ξεκινώντας με το επερχόμενο παιχνίδι.

Οι εργασίες στο ΣΕΦ και η αναμονή

Οι εργασίες ανακαίνισης στο ΣΕΦ έχουν ως στόχο να μετατρέψουν το γήπεδο σε ένα σύγχρονο μπασκετικό στολίδι, προσφέροντας βελτιωμένες εγκαταστάσεις για την ομάδα και τους φιλάθλους. Αυτή η ανακατασκευή απαιτεί την προσωρινή μεταφορά της έδρας των «ερυθρόλευκων».

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η ολοκλήρωση του νέου ΣΕΦ αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2027. Μέχρι τότε, η Sunel Arena θα αποτελεί το «σπίτι» του Ολυμπιακού για τους εντός έδρας αγώνες του στις σημαντικότερες διοργανώσεις.

Η μεταμόρφωση της Sunel Arena

Προκειμένου να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, η Sunel Arena έχει υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές και έχει «ντυθεί» στα χρώματα των Πειραιωτών. Το ερυθρόλευκο χρώμα κυριαρχεί πλέον σε ολόκληρο τον χώρο, τόσο μέσα όσο και γύρω από το παρκέ, δημιουργώντας μια οικεία ατμόσφαιρα για την ομάδα.

Στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου έχει τοποθετηθεί ευδιάκριτα το έμβλημα του Ολυμπιακού, ενώ από την οροφή του γηπέδου έχουν αφαιρεθεί και τα μπάνερ της ΑΕΚ. Αυτές οι αλλαγές δείχνουν την πλήρη προσαρμογή της εγκατάστασης στις ανάγκες της φιλοξενούμενης ομάδας.

Η ατμόσφαιρα πριν τον αγώνα

Ήδη, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν αρχίσει να συρρέουν και να γεμίζουν το γήπεδο στα Άνω Λιόσια, δημιουργώντας μια έντονη ερυθρόλευκη ατμόσφαιρα. Η παρουσία τους είναι εμφανής, με πολλές κόκκινες φανέλες να ξεχωρίζουν στις κερκίδες, υποδηλώνοντας την αφοσίωση στον σύλλογο.

Ο αγώνας με την Εφές Αναντολού δεν είναι απλώς μια αναμέτρηση για την Euroleague, αλλά και η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Ολυμπιακού στη νέα του προσωρινή έδρα. Η αναμονή για την έναρξη του παιχνιδιού είναι μεγάλη, καθώς οι φίλαθλοι ανυπομονούν να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται στο «ντυμένο» στα χρώματά της γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta