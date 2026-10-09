Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε από καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για μήνυση στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για την απαλλαγή της από μία καταγγελία που είχε υποβληθεί εις βάρος της από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η υπόθεση αφορούσε μία μήνυση που είχε καταθέσει η "ερυθρόλευκη" ομάδα κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα τακτικά δικαστήρια. Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ απέρριψε το σχετικό αίτημα του "τριφυλλιού", με τον Ολυμπιακό να απαλλάσσεται χωρίς καμία βαθμολογική κύρωση.

Η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι του ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, βρίσκονται σε νέες νομικές διαμάχες. Στο πλαίσιο αυτών των αντιπαραθέσεων, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε καταθέσει μία καταγγελία εις βάρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Το περιεχόμενο της καταγγελίας αφορούσε την προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην τακτική Δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, η πλευρά του Παναθηναϊκού ζητούσε την τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση βαθμών, βασιζόμενη στη μήνυση που είχε καταθέσει η "ερυθρόλευκη" ΚΑΕ κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Η απόφαση του αθλητικού δικαστή

Η εξέλιξη της υπόθεσης οδήγησε στην απόφαση του αρμόδιου αθλητικού δικαστή. Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ εξέτασε την καταγγελία και το αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την επιβολή κυρώσεων στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, ο αθλητικός δικαστής απέρριψε το αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Κατά συνέπεια, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε πλήρως από την καταγγελία, χωρίς να της επιβληθεί καμία βαθμολογική κύρωση ή άλλη ποινή.

Το ιστορικό της μήνυσης

Η μήνυση, η οποία αποτέλεσε το αντικείμενο της καταγγελίας του Παναθηναϊκού, είχε κατατεθεί από την ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Η συγκεκριμένη νομική ενέργεια αφορούσε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ.

Πιο συγκεκριμένα, η μήνυση είχε ως αιτία την παράνομη είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ. Το γεγονός αυτό, που συνέβη κατά τη διάρκεια κρίσιμων αγώνων, οδήγησε την ΚΑΕ Ολυμπιακός στην προσφυγή της στην τακτική Δικαιοσύνη.

Το αίτημα για βαθμολογική κύρωση

Η πλευρά του Παναθηναϊκού, μέσω της καταγγελίας της, είχε ζητήσει την επιβολή αυστηρής ποινής στον Ολυμπιακό. Το αίτημα αυτό προέβλεπε την αφαίρεση δύο βαθμών (-2) από τη βαθμολογία της "ερυθρόλευκης" ομάδας.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο αίτημα για βαθμολογική κύρωση δεν έγινε δεκτό από τον Αθλητικό Δικαστή. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει την πορεία του στο πρωτάθλημα χωρίς καμία αλλαγή στην βαθμολογική του θέση, ως αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης.

Επίσημη ενημέρωση και συνέχεια

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας την απαλλαγή της. Η ανακοίνωση υπογράμμισε ότι η ομάδα απαλλάχθηκε από την καταγγελία που είχε υποβληθεί εις βάρος της στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, αναφορικά με την προσφυγή στην τακτική Δικαιοσύνη.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός ακόμα κεφαλαίου στις νομικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο μεγάλων συλλόγων του ελληνικού μπάσκετ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, χωρίς να επηρεάζεται βαθμολογικά από την εν λόγω καταγγελία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta