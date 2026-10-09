Η κρίση στην εθνική Σερβίας συνεχίζεται, άκαρπες οι κινήσεις Βουγιασίνοβιτς

Η εθνική ομάδα πόλο της Σερβίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης, καθώς οι προσπάθειες του νέου προπονητή, Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς, να επαναφέρει στην ομάδα τα 11 βασικά στελέχη που απέχουν, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Παρά τις κινήσεις του Βουγιασίνοβιτς να επικοινωνήσει με τους παίκτες, η κατάσταση παραμένει στάσιμη, θέτοντας προκλήσεις ενόψει των επερχόμενων διεθνών διοργανώσεων.

Η αρχή της κρίσης και οι δηλώσεις Σόρο

Η κρίση στην εθνική ομάδα της Σερβίας ξεκίνησε περίπου τέσσερις εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς ως προπονητή, στις 5 Ιουνίου. Τότε, 11 βασικά στελέχη της ομάδας είχαν γνωστοποιήσει την απόφασή τους να αποχωρήσουν από τις τάξεις της, ως αντίδραση σε δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας, Σλόμπονταν Σόρο.

Ο πρόεδρος Σόρο είχε δηλώσει πως τα χρυσά μετάλλια που κατέκτησε η ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου τον Ιανουάριο του 2026, ήταν «αποτέλεσμα μιας στιγμής έμπνευσης και όχι της πραγματικής ποιότητας της εθνικής ομάδας». Αυτές οι δηλώσεις οδήγησαν στην παραίτηση του τότε τεχνικού, Ούρος Στεβάνοβιτς, και στην αποχώρηση των 11 βασικών παικτών.

Οι προσπάθειες του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς

Με την ανάληψη των καθηκόντων του στις 5 Ιουνίου, ο Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς ανέλαβε με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να αμβλύνει τις διαφορές με τους 11 παίκτες. Ωστόσο, το καλοκαίρι πέρασε χωρίς να υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη στο μέτωπο αυτό, με την κατάσταση να παραμένει το ίδιο στάσιμη, αν όχι και χειρότερη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sportklub.rs, ο Βουγιασίνοβιτς προσπάθησε να ρίξει γέφυρες με τους παίκτες. Είχε συζητήσεις με τον αρχηγό Νίκολα Γιάκσιτς και τον Ντούσαν Μάντιτς, όμως οι προσπάθειές του δεν απέδωσαν αποτέλεσμα. Παράλληλα, ο Βουγιασίνοβιτς απέστειλε e-mail στους υπόλοιπους παίκτες, ευχόμενος τους μια επιτυχημένη σεζόν.

Επιπρόσθετα, η κρίση επιδεινώθηκε και από την τιμωρία του Νίκολα Λούκιτς για πειθαρχικό παράπτωμα, γεγονός που προστίθεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα.

Η εικόνα της ομάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες

Εν μέσω της κρίσης, η νεανική εθνική ομάδα της Σερβίας συμμετείχε στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα, όπου κατάφερε να κατακτήσει την 3η θέση. Αυτή η εξέλιξη υποδεικνύει ότι ο Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς καλείται πλέον να προετοιμάσει την εθνική ομάδα της χώρας του βασιζόμενος σε αυτούς τους παίκτες.

Από τους παλαιότερους και πιο έμπειρους αθλητές, ο Βουγιασίνοβιτς έχει στη διάθεσή του μόνο τον τερματοφύλακα Μίλαν Γκλούσατς, τον Βασίλι Μαρτίνοβιτς και τον 36χρονο Μίλος Τσουκ. Με αυτή τη σύνθεση, ο προπονητής πρέπει να διαμορφώσει μια ανταγωνιστική ομάδα για τις προσεχείς διοργανώσεις.

Οι επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Οι πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις για την ανανεωμένη εθνική Σερβίας περιλαμβάνουν το World Cup. Τα προκριματικά της διοργάνωσης έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τον Ιανουάριο, συγκεκριμένα από τις 11 έως τις 16 του μήνα, στην Κωνσταντινούπολη.

Η τελική φάση του World Cup θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, από τις 24 έως τις 28 Φεβρουαρίου. Ο νικητής αυτής της διοργάνωσης θα εξασφαλίσει απευθείας την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, προσφέροντας ένα σημαντικό κίνητρο για την ομάδα.

Στη συνέχεια, το 2027, ακολουθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 26 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου. Σε αυτή τη διοργάνωση θα κριθούν άλλα δύο ολυμπιακά εισιτήρια, καθιστώντας την επίσης κρίσιμη για τις μελλοντικές προοπτικές της Σερβίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta