Ο Αστέρας Τρίπολης χωρίς Σίλβα και Ριέρα κόντρα στον Ατρόμητο

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 10 Οκτωβρίου στις 19:30 στην Τρίπολη. Η ομάδα της Αρκαδίας θα διεκδικήσει το πρώτο της τρίποντο στη φετινή σεζόν της Super League, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο βασικούς ποδοσφαιριστές, ενώ παράλληλα υποδέχεται μια σημαντική επιστροφή.

Οι σημαντικές απουσίες και η επιστροφή στην αποστολή

Ο προπονητής του Αστέρα AKTOR, Γιώργος Αντωνόπουλος, βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σημαντικές απουσίες ενόψει του αγώνα της 6ης αγωνιστικής της Super League. Συγκεκριμένα, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Τζόρνταν Σίλβα και Αντριάν Ριέρα. Και οι δύο ποδοσφαιριστές παραμένουν εκτός αγωνιστικής δράσης, συνεχίζοντας τα προγράμματα αποκατάστασης από τους τραυματισμούς τους.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα θετικό νέο για το τεχνικό επιτελείο του Αστέρα, καθώς ο Xατζηεμμανουήλ έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και επιστρέφει κανονικά στην αποστολή της ομάδας. Η επάνοδος του Xατζηεμμανουήλ προσφέρει μία επιπλέον ποιοτική λύση στον Γιώργο Αντωνόπουλο, ενισχύοντας τις επιλογές του για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας στην Τρίπολη

Οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα AKTOR ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την επερχόμενη αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Οι προπονήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Τρίπολη, με την ομάδα να εργάζεται εντατικά για να είναι έτοιμη για τον αγώνα της Τρίτης. Το τεχνικό επιτελείο επικεντρώθηκε στην τακτική και στην φυσική κατάσταση των παικτών, προκειμένου να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο.

Η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους Αρκάδες, καθώς επιδιώκουν να κατακτήσουν το πρώτο τους τρίποντο στη φετινή σεζόν της Super League. Η νίκη αποτελεί βασικό στόχο, όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και για την ενίσχυση της ψυχολογίας των παικτών ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Η κατάσταση του Παναγιώτη Δεληγιαννίδη και οι επιλογές του προπονητή

Ένα ακόμη θέμα που απασχολεί το τεχνικό επιτελείο είναι η κατάσταση του Παναγιώτη Δεληγιαννίδη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής προπονείται πλέον σε φουλ ρυθμούς, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του. Η πλήρης επάνοδός του στις προπονήσεις δίνει ελπίδες για την άμεση επανένταξή του στην αγωνιστική δράση.

Παρόλα αυτά, η απόφαση για το πότε ακριβώς θα πάρει τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στην τρέχουσα σεζόν ανήκει αποκλειστικά στον προπονητή Γιώργο Αντωνόπουλο. Ο τεχνικός θα αξιολογήσει την ετοιμότητα και την κατάσταση του Δεληγιαννίδη, προκειμένου να αποφασίσει την κατάλληλη στιγμή για την επανεμφάνισή του στο γήπεδο.

Η αναλυτική λίστα της αποστολής του Αστέρα AKTOR

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, ανακοίνωσε την αποστολή των ποδοσφαιριστών που θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής κόντρα στον Ατρόμητο. Η λίστα περιλαμβάνει είκοσι τρία ονόματα, τα οποία θα συγκροτήσουν την ομάδα που θα διεκδικήσει τη νίκη.

Στην αποστολή του Αστέρα AKTOR περιλαμβάνονται οι εξής ποδοσφαιριστές: Παπαδόπουλος, Κριάρας, Xατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπαρτόλο, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Κώτσιρας, Μέντεθ, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Ζόγκου, Λάσκαρης, Κιμπιόκα και Πέρες. Αυτή η ομάδα θα προσπαθήσει να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Αστέρα στην έδρα του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta