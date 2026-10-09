Το διεθνές συνέδριο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 ακαδημαϊκών, ιστορικών και ερευνητών, ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη οι εργασίες του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Το τριήμερο συνέδριο αποτελεί μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του συλλόγου.

Στην έναρξη των εργασιών ξεχώρισε το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος συνέδεσε τη συμπλήρωση των 100 χρόνων με την ευθύνη για την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ, δίνοντας έμφαση στις υποδομές, στο νέο γήπεδο και στην ενότητα της ασπρόμαυρης οικογένειας.

Έναρξη εργασιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Οι εργασίες του τριήμερου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «100 Χρόνια ΠΑΟΚ – Ποδόσφαιρο και Κοινωνία» ξεκίνησαν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το συνέδριο αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Περιλαμβάνει συνολικά 11 συνεδρίες και φιλοξενεί περισσότερους από 60 ακαδημαϊκούς, ιστορικούς και ερευνητές, οι οποίοι προέρχονται τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Το αντικείμενο των συζητήσεων εστιάζει στη σχέση του ποδοσφαίρου με την κοινωνία, την ιστορία, την προσφυγιά και τη συλλογική ταυτότητα.

Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη και οι προτεραιότητες

Ο Ιβάν Σαββίδης, στην τοποθέτησή του, υπογράμμισε τη σημασία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων ως αφετηρία για την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ. Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των υποδομών του συλλόγου, με έμφαση στο νέο γήπεδο στην Τούμπα.

Τόνισε, επίσης, την ανάγκη για ενότητα όλων των μελών της ασπρόμαυρης οικογένειας. «Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν Σύλλογο ακόμη πιο ισχυρό, έναν Σύλλογο με τις δικές του υποδομές και το δικό του νέο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητες τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ισχυρής ακαδημίας, καθώς και την παρουσία του ΠΑΟΚ στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Έμφαση στη συνέργεια και το όραμα για τη δεύτερη εκατονταετία

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της κοινής προσπάθειας για την υλοποίηση των σχεδίων του συλλόγου. «Είμαι πεπεισμένος ότι η υλοποίηση των σχεδίων που έχουμε θέσει μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνέργεια και την ενότητα όλων των μελών της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ», υπογράμμισε.

Στέλνοντας το δικό του μήνυμα για τη δεύτερη εκατονταετία, δήλωσε: «Τα πρώτα 100 χρόνια έδειξαν ποιοι είμαστε, τα επόμενα θα δείξουν σε ποια ύψη είμαστε ικανοί να φτάσουμε και εμείς οπωσδήποτε θα τα κατακτήσουμε». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να φοβάται τίποτα και κανέναν».

Οι προσφυγικές ρίζες και η διεύρυνση της οικογένειας

Στην τοποθέτησή του, ο Ιβάν Σαββίδης αναφέρθηκε στις προσφυγικές ρίζες του συλλόγου. Μίλησε για τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους και δημιούργησαν τον ΠΑΟΚ, μεταφέροντας στις επόμενες γενιές τις αξίες και τα ιδανικά τους.

Ευχαρίστησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τη συμβολή τους στη διοργάνωση του συνεδρίου. Εξέφρασε, επίσης, τις ευχαριστίες του προς τους Έλληνες και ξένους επιστήμονες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. «Ο ΠΑΟΚ είναι μια πραγματικά μεγάλη οικογένεια και σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι και η επιστημονική κοινότητα αποτελεί πλέον νέο μέλος της οικογένειάς μας και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό», σημείωσε.

Παρουσίες στην εναρκτήρια εκδήλωση

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του συνεδρίου έδωσαν το «παρών» σύσσωμη η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και οι ποδοσφαιριστές Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Δημήτρης Πέλκας και Γιάννης Μιχαηλίδης.

Από την πρώτη ομάδα, παρόντες ήταν ο Αλέσιο Λίσι, καθώς και ο Αντρέ Βιεϊ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta