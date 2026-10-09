Ο Άνταμ Σίλβερ αισιόδοξος για συμφωνία με την Euroleague για το NBA Europe

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας με την EuroLeague, με στόχο τη δημιουργία του NBA Europe. Η δήλωση αυτή έρχεται παρά την απόρριψη της αρχικής αμερικανικής πρότασης από τους μετόχους της ευρωπαϊκής διοργάνωσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το νέο πρωτάθλημα, το οποίο προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, έχει ήδη προσελκύσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, με προσφορές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τις 12 νέες μόνιμες ομάδες που θα το στελεχώσουν.

Οι διαπραγματεύσεις και η στάση του Άνταμ Σίλβερ

Ο Άνταμ Σίλβερ, κομισάριος του NBA, μίλησε την Παρασκευή στο CNBC από το Μακάο της Κίνας, όπου το NBA διεξάγει δύο αγώνες preseason. Συγκεκριμένα, οι Ντάλας Μάβερικς και οι Χιούστον Ρόκετς άνοιξαν το πρόγραμμα των NBA China Games 2026, προσφέροντας το πλαίσιο για τις δηλώσεις του Σίλβερ σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Παρά το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες των ομάδων της EuroLeague απέρριψαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα την επίσημη πρόταση του NBA για τη δημιουργία ενός κοινού πρωταθλήματος υπό την ονομασία «NBA Europe», ο Σίλβερ αντιμετώπισε την εξέλιξη αυτή ως ένα μικρό μόνο εμπόδιο. Χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις ως μια «διαρκή αλληλεπίδραση» και «σε εξέλιξη», τονίζοντας με πεποίθηση ότι «θα καταλήξουμε σε κάποια λύση».

Ο κομισάριος του NBA δήλωσε πως είναι «υπερβολικό να πούμε ότι πρόκειται για μια δύσκολη φάση», υπογραμμίζοντας τη συνεχή επικοινωνία με την EuroLeague. Η αισιοδοξία του παραμένει ισχυρή, καθώς πιστεύει ακράδαντα ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία.

Η Euroleague ως κορυφαία διοργάνωση και η ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Στις δηλώσεις του, ο Άνταμ Σίλβερ αναγνώρισε τη θέση της EuroLeague στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. «Αυτή είναι η υπάρχουσα πανευρωπαϊκή διοργάνωση αυτή τη στιγμή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η Euroleague είναι η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη στιγμή». Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με την ευρωπαϊκή λίγκα για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Ο Σίλβερ αναφέρθηκε επίσης στην πολυπλοκότητα του ευρωπαϊκού μπασκετικού τοπίου, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν πρωταθλήματα σε κάθε χώρα» και ότι «είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι υπάρχουν 1.200 επαγγελματικοί σύλλογοι στην Ευρώπη». Παρά την πρόθεση του NBA να προχωρήσει με τη δημιουργία της νέας λίγκας ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή της EuroLeague, ο κομισάριος ξεκαθάρισε ότι η συνεργασία παραμένει προτεραιότητα.

«Προχωράμε με αυτό που ονομάζουμε «NBA Europe» και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία με την Euroleague. Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε», δήλωσε ο Σίλβερ, τονίζοντας τη δέσμευση του NBA για την επίτευξη συναινετικής λύσης. Όταν ρωτήθηκε αν το εγχείρημα θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από τη στάση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, απάντησε με βεβαιότητα: «Ναι, αλλά θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία μαζί τους. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και υψηλό κόστος franchise

Το εγχείρημα του NBA Europe, το οποίο σχεδιάζεται από το NBA σε συνεργασία με τη FIBA, έχει προσελκύσει ιδιαίτερα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο Άνταμ Σίλβερ επιβεβαίωσε ότι το πρωτάθλημα έχει λάβει προσφορές ύψους «πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων» από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν την αγορά των 12 νέων μόνιμων ομάδων που θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του NBA Europe. Οι ενδιαφερόμενοι προέρχονται από έναν συνδυασμό υφιστάμενων ευρωπαϊκών συλλόγων καλαθοσφαίρισης, ορισμένων από τα μεγάλα ποδοσφαιρικά brands της Ευρώπης, καθώς και πλούσιων ιδιωτών επενδυτών που εξετάζουν τη δημιουργία νέων συλλόγων από το μηδέν σε άλλες αγορές. Ο Σίλβερ σημείωσε ότι «σε επίπεδο αποτιμήσεων, η εικόνα είναι ιδιαίτερα θετική».

Αναφερόμενος στο οικονομικό αντίτιμο για την απόκτηση ενός franchise, ο κομισάριος του NBA αποκάλυψε ότι τα ποσά θα ανέρχονται σε «εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια». Περιέγραψε αυτή την ευκαιρία ως «μία φορά και για πάντα», τονίζοντας τη μοναδικότητα του να είναι κανείς η ομάδα του NBA σε κορυφαίες ευρωπαϊκές πόλεις. «Μιλάμε για ορισμένες από τις κορυφαίες αγορές της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου, και έτσι αντιμετωπίζουν αυτές τις ευκαιρίες οι ενδιαφερόμενοι», υπογράμμισε.

Οι πιθανές έδρες και το χρονοδιάγραμμα του NBA Europe

Οι 12 νέες μόνιμες ομάδες της NBA Europe αναμένεται να εγκατασταθούν σε στρατηγικές και σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Μεταξύ των πόλεων που αναφέρθηκαν από τον Άνταμ Σίλβερ ως πιθανές έδρες περιλαμβάνονται το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, το Μόναχο, η Βαρκελώνη, η Αθήνα και η Μαδρίτη, καθώς και άλλες αγορές.

Ο Σίλβερ τόνισε τη σημασία του να γίνει κανείς «η ομάδα της NBA στο Λονδίνο, το Παρίσι και τη Μαδρίτη», αναδεικνύοντας την ελκυστικότητα αυτών των προορισμών για τους επενδυτές. Το NBA εξακολουθεί να στοχεύει στην έναρξη λειτουργίας του NBA Europe τον Οκτώβριο του 2027, διατηρώντας το αρχικό χρονοδιάγραμμα παρά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με την EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Ieidiseis