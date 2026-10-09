Η Ζάκυνθος ανακοίνωσε τον Ηλία Φυντάνη ως νέο προπονητή

Η Ζάκυνθος προχώρησε στην ανακοίνωση του Ηλία Φυντάνη ως του νέου της προπονητή, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο κ. Φυντάνης αντικαθιστά τον Περικλή Αμανατίδη, σε μία κίνηση που αποτελεί τη δεύτερη αλλαγή προπονητή για τους Νησιώτες μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο της Super League 2.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Ζακύνθου

Η ομάδα της Ζακύνθου επιβεβαίωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ηλία Φυντάνη, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την προηγούμενη θητεία του, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να αξιολογεί τα δεδομένα και τις απαιτήσεις της παρούσας αγωνιστικής περιόδου, κρίνοντας τον κ. Φυντάνη ως την κατάλληλη επιλογή για την επόμενη ημέρα της ομάδας.

Πρόκειται για την δεύτερη αλλαγή προπονητή για την Ζάκυνθο στην τρέχουσα σεζόν της Super League 2. Η ομάδα είχε ξεκινήσει τη φετινή αγωνιστική χρονιά με τον Γιάννη Αποστολίδη, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του μετά τη βαριά ήττα με σκορ 6-1 από την Κηφισιά Tutu Deals.

Στις πρώτες πέντε αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Super League 2, η ομάδα των Επτανήσων έχει καταγράψει δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες, επιδιώκοντας πλέον μία νέα αρχή με τον Ηλία Φυντάνη στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας.

Το προφίλ του Ηλία Φυντάνη

Ο Ηλίας Φυντάνης είναι ένας ιδιαίτερα έμπειρος τεχνικός, κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, με μακρά και σημαντική παρουσία στους πάγκους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η απόφαση για την επιστροφή του ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο τον θεωρεί την κατάλληλη επιλογή για να οδηγήσει την ομάδα στην επόμενη ημέρα.

Στην προπονητική του διαδρομή έχει εργαστεί σε πλήθος ομάδων, αφήνοντας το στίγμα του σε συλλόγους όπως η ΑΕΛ, η Παναχαϊκή, ο Ηρόδοτος, η Κόρινθος, η Ρόδος, ο Αστέρας Βλαχιώτη, ο Ασπρόπυργος, ο Ιάλυσος, ο Πανηλειακός, ο Ηρακλής Ψαχνών και η Νέα Αρτάκη.

Η επιστροφή του στον ΑΠΣ Ζάκυνθος

Ο Ηλίας Φυντάνης γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα, το περιβάλλον και τις απαιτήσεις του ΑΠΣ Ζάκυνθος, καθώς είχε καθίσει και την περασμένη αγωνιστική περίοδο στον πάγκο της. Η εμπειρία του αυτή θεωρείται ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την άμεση προσαρμογή του στα νέα του καθήκοντα.

Κατά την προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα, ο κ. Φυντάνης είχε αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα. Υπό την καθοδήγησή του, η Ζάκυνθος είχε πραγματοποιήσει ένα σημαντικό νικηφόρο σερί και είχε παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο στα παιχνίδια της. Αυτή η προηγούμενη επιτυχημένη θητεία αποτέλεσε έναν από τους λόγους για την εκ νέου συνεργασία.

Η Διοίκηση του ΑΠΣ Ζάκυνθος καλωσορίζει ξανά τον Ηλία Φυντάνη στην οικογένεια του Συλλόγου και του εύχεται υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει, με την προσδοκία να οδηγήσει την ομάδα σε καλύτερες αγωνιστικές επιδόσεις.

Το νέο τεχνικό επιτελείο

Άμεσος συνεργάτης και βοηθός προπονητή του Ηλία Φυντάνη αναλαμβάνει ο Άκης Γεωργίου. Ο Κατερινιώτης τεχνικός διαθέτει εμπειρία τόσο ως πρώτος προπονητής όσο και ως μέλος τεχνικών επιτελείων, φέρνοντας στην ομάδα σημαντική γνώση και πρακτική εμπειρία.

Ο κ. Γεωργίου έχει εργαστεί στο παρελθόν στον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου, στον Π.Ο. Ελασσόνας, ενώ ανέλαβε και την τεχνική ηγεσία του Θερμαϊκού Κορινού. Μέχρι πρότινος, βρισκόταν στο τεχνικό επιτελείο του Νέστου Χρυσούπολης, όπου διετέλεσε άμεσος συνεργάτης του Τίμου Καβακά στη Super League 2.

Τα καθήκοντα του προπονητή φυσικής κατάστασης αναλαμβάνει ο Ανδρέας Χατζηχαραλάμπους. Πρόκειται για έναν γνώριμο συνεργάτη του Ηλία Φυντάνη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή συνεργασία και την εφαρμογή της προπονητικής φιλοσοφίας του νέου τεχνικού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta