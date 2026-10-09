Ο ΠΑΟΚ πιο πλήρης από ποτέ στην προετοιμασία για την Καλαμάτα

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, είχε για πρώτη φορά μετά τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων όλους τους διαθέσιμους παίκτες στη Νέα Μεσημβρία. Το προπονητικό κέντρο του συλλόγου γέμισε ξανά μετά από εβδομάδες λειψανδρίας, καθώς οι διεθνείς επέστρεψαν και οι παίκτες που αντιμετώπιζαν προβλήματα επανεντάχθηκαν σταδιακά. Αυτή η εξέλιξη δίνει στον Ιταλό τεχνικό τη δυνατότητα να δουλέψει με ένα πλήρες οπλοστάσιο, μία ημέρα μετά το ρεπό που είχε παραχωρηθεί στην ομάδα, ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Πλήρης σύνθεση μετά τη διακοπή

Μετά από εβδομάδες κατά τις οποίες το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία παρουσίαζε λειψανδρία, η κατάσταση έχει πλέον αλλάξει ριζικά. Η επιστροφή των διεθνών ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις, σε συνδυασμό με την επιτυχή επανένταξη των παικτών που αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών, προσφέρει στον Αλέσιο Λίσι την ευκαιρία να εργαστεί με ένα πλήρες και ανταγωνιστικό ρόστερ. Αυτή η σημαντική εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά το ρεπό που είχε παραχωρηθεί στην ομάδα, σηματοδοτώντας μια νέα και πιο δυναμική φάση στην προετοιμασία για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Ο Ιταλός τεχνικός διαθέτει πλέον για πρώτη φορά φέτος τόσες πολλές εναλλακτικές λύσεις στη διάθεσή του, γεγονός που ενισχύει τις επιλογές του και την ευελιξία της ομάδας. Η σημερινή προπόνηση ήταν η πρώτη κατά την οποία ο Λίσι είχε συγκεντρωμένους όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό για την ομαλή συνέχεια και την επίτευξη των στόχων της φετινής σεζόν.

Το ιατρικό δελτίο και οι απουσίες

Σύμφωνα με το επίσημο ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε η ΠΑΕ, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αναφέρεται ως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος προπόνησης. Αυτό σημαίνει ότι ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός βρίσκεται σε στάδιο σταδιακής επανένταξης, χωρίς ωστόσο να έχει φτάσει ακόμα σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα.

Πέρα από την περίπτωση του Ντεσπόντοφ, στο ιατρικό δελτίο του συλλόγου παραμένουν και άλλοι παίκτες. Συγκεκριμένα, οι Μεϊτέ, Σαρρής και Τσάλοφ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Επιπλέον, οι Αλί και Παβλένκα βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης, καθώς αμφότεροι έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας.

Σταδιακή ενίσχυση του ρόστερ

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Αλέσιο Λίσι είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την σταδιακή επιστροφή σημαντικών παικτών σε πλήρεις ρυθμούς προπόνησης. Οι Λουσέ, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Κόστα και Ελουστόντο επανήλθαν ομαλά στο κανονικό πρόγραμμα, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στον προπονητή και ενισχύοντας την ποιότητα του ρόστερ του Δικεφάλου.

Παράλληλα, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές τους ομάδες χωρίς να καταγραφούν απρόοπτα ή τραυματισμοί. Η απρόσκοπτη επιστροφή τους προσθέτει ακόμα περισσότερες επιλογές στον προπονητή, ο οποίος μπορεί πλέον να υπολογίζει σε ένα ευρύ φάσμα παικτών για τις επικείμενες αναμετρήσεις.

Ετοιμότητα ενόψει Καλαμάτας

Στην πληρότητα του ρόστερ συμβάλλουν και άλλοι παίκτες. Ο Εντιαγιέ παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη καθ' όλη τη διάρκεια της διακοπής, συνεχίζοντας απρόσκοπτα την προετοιμασία του με την υπόλοιπη ομάδα. Επιπλέον, ο Μπάνζα επέστρεψε την περασμένη Παρασκευή, συμπληρώνοντας έτσι το παζλ των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών και παρέχοντας επιπλέον επιλογές στον τεχνικό ηγέτη.

Με όλα αυτά τα θετικά δεδομένα, ο ΠΑΟΚ βαδίζει προς την επανέναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με ένα ρόστερ πιο πλήρες από ποτέ στη φετινή σεζόν. Το βασικό ζητούμενο πλέον για τον προπονητή του Δικεφάλου είναι να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές ενόψει του αγώνα της Δευτέρας με την Καλαμάτα, ώστε η ομάδα να μπει με τις καλύτερες προϋποθέσεις στον νέο κύκλο παιχνιδιών που ανοίγει και να διεκδικήσει τους στόχους της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta