Μυϊκό πρόβλημα για τον Τζόλη, εκτός αγώνων για εβδομάδες

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Χρήστου Τζόλη, επιβεβαιώνοντας πως ο Έλληνας επιθετικός αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες εβδομάδες. Ο τραυματισμός προέκυψε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία για το Nations League, όταν ο Τζόλης αντικαταστάθηκε νωρίς λόγω ενοχλήσεων στο πόδι.

Η ατυχία του Χρήστου Τζόλη με την Εθνική ομάδα

Ο Χρήστος Τζόλης βρέθηκε αντιμέτωπος με την ατυχία κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ραντεβού της Εθνικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα, στον αγώνα που έδωσε η Ελλάδα απέναντι στην Ολλανδία για το Nations League, ο νεαρός επιθετικός αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Οι ενοχλήσεις που ένιωσε στο πόδι του οδήγησαν στην άμεση αντικατάστασή του, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του. Αυτό το περιστατικό έθεσε τον παίκτη εκτός των επόμενων υποχρεώσεων της Εθνικής ομάδας, καθώς η προτεραιότητα δόθηκε στην αξιολόγηση και την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Τζόλης επιβεβαίωσαν την ύπαρξη προβλήματος τραυματισμού. Ως εκ τούτου, ο Έλληνας επιθετικός τέθηκε νοκ-άουτ από την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία και επέστρεψε στο Λονδίνο, προκειμένου να συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία του υπό την επίβλεψη της ομάδας του.

Οι επίσημες δηλώσεις του Μικέλ Αρτέτα

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, προχώρησε σε επίσημες δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση του Χρήστου Τζόλη. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που προηγήθηκε του αγώνα της Άρσεναλ απέναντι στη Λιντς, όπου ο Ισπανός τεχνικός κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για τους τραυματισμούς των παικτών του.

Ο Αρτέτα υπογράμμισε πως ο Χρήστος Τζόλης ταλαιπωρείται από ένα μυϊκό πρόβλημα. Αυτός ο τραυματισμός αναμένεται να κρατήσει τον Έλληνα επιθετικό εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα μερικών εβδομάδων. Η ενημέρωση αυτή δόθηκε με σαφήνεια, ώστε να γνωρίζει ο κόσμος της Άρσεναλ πότε περίπου θα μπορέσει να δει ξανά τον παίκτη στο γήπεδο.

Σύμφωνα με τον Ισπανό τεχνικό, οι φίλαθλοι της Άρσεναλ θα χρειαστεί να κάνουν λίγη υπομονή μέχρι να δουν ξανά τον Τζόλη να αγωνίζεται. Η περίοδος αποθεραπείας είναι απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση του μυϊκού προβλήματος, προκειμένου ο παίκτης να επιστρέψει δυνατός και χωρίς περαιτέρω κινδύνους.

Επιβεβαιωμένη η απουσία του από τους επόμενους αγώνες

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε από τους δημοσιογράφους, ο Μικέλ Αρτέτα επιβεβαίωσε την απουσία του Χρήστου Τζόλη από τις προσεχείς αναμετρήσεις της ομάδας. «Ο Τζόλης ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό και θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες. Δεν είναι διαθέσιμος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής.

Αυτή η δήλωση καθιστά σαφές ότι ο Έλληνας επιθετικός δεν είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Λιντς, ούτε και για άλλες αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Η παρουσία του στο απουσιολόγιο της Άρσεναλ είναι δεδομένη για το προσεχές διάστημα, καθώς η αποκατάσταση του μυϊκού του προβλήματος απαιτεί τον απαραίτητο χρόνο.

Η ομάδα θα πρέπει να προσαρμοστεί στην απουσία του Τζόλη, ενώ ο ίδιος θα επικεντρωθεί πλήρως στην αποθεραπεία του στο Λονδίνο. Στόχος είναι η πλήρης ανάρρωση και η ασφαλής επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του για το υπόλοιπο της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta