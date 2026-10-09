Φορτούνης: «Θα παίξουμε για να κερδίσουμε» στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο Κώστας Φορτούνης, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, παραχώρησε δηλώσεις στα κανάλια της MAGENTA TV, αναφερόμενος στο επερχόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο ποδοσφαιριστής υπογράμμισε την τεράστια σημασία του αγώνα για τον σύλλογο, τους οπαδούς και τους ίδιους τους παίκτες, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας να διεκδικήσει τη νίκη στο γήπεδό της.

Η προετοιμασία και η επίδραση του νέου προπονητή

Ο Κώστας Φορτούνης αναφέρθηκε εκτενώς στο διάστημα της πρόσφατης διακοπής, τονίζοντας ότι αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα επωφελής για την ομάδα του Πειραιά. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η μεγάλη αυτή περίοδος διακοπής έδωσε την πολύτιμη ευκαιρία στον καινούργιο προπονητή, Ιμανόλ, να παρουσιάσει και να δουλέψει με τους παίκτες πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα που επιθυμεί να εφαρμόσει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Ο μεσοεπιθετικός επεσήμανε ότι υπήρξε επαρκής χρόνος για εντατική δουλειά, με τις προπονήσεις να χαρακτηρίζονται ως «πολύ καλές» και παραγωγικές. Πλέον, όπως πρόσθεσε, η ομάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο παιχνίδι, για το οποίο απαιτείται να είναι απόλυτα πανέτοιμη και συγκεντρωμένη.

Τα κλειδιά της επιτυχίας στα ντέρμπι

Σχετικά με το πώς κρίνονται τα ντέρμπι, ο Φορτούνης υπογράμμισε ότι αυτά τα παιχνίδια κερδίζονται πάνω από όλα στις μονομαχίες. Τόνισε τη σημασία της προσωπικής απόδοσης και της διεκδίκησης σε κάθε σημείο του γηπέδου, ως βασικό παράγοντα για την επικράτηση.

Επιπλέον, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής επεσήμανε ότι καθοριστικό ρόλο παίζει το ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη, καθώς πολλές φορές η έκβαση ενός ντέρμπι κρίνεται στις λεπτομέρειες. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Φορτούνης διαβεβαίωσε ότι η ομάδα θα δώσει τα πάντα, καθώς γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι τόσο για τον σύλλογο, όσο και για τους πιστούς οπαδούς τους, αλλά και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Ολυμπιακού, με τον Φορτούνης να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο κόσμος θα συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια της ομάδας, προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση.

Ο στόχος της νίκης απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό

Αναφερόμενος στην κρισιμότητα του επερχόμενου ντέρμπι, ο Κώστας Φορτούνης σημείωσε ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ωστόσο, υπενθύμισε ότι έχουν υπάρξει και άλλες φορές στο παρελθόν που ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στη βαθμολογία, αλλά κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να επιτύχει τους στόχους του.

Ο ξεκάθαρος στόχος της ομάδας είναι να παίξει το παιχνίδι για να το κερδίσει, όπως δήλωσε ο Φορτούνης. Αυτή είναι η πάγια προσπάθεια του Ολυμπιακού σε κάθε αγώνα, πόσω μάλλον τώρα που αντιμετωπίζει μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός.

Η αγωνιστική φιλοσοφία του Ιμανόλ

Ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στα αγωνιστικά στοιχεία που επιθυμεί να περάσει στην ομάδα ο νέο προπονητής, Ιμανόλ. Όπως εξήγησε, τα στοιχεία αυτά είναι διαφορετικά και στοχεύουν σε μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα. Ο Ιμανόλ θέλει η ομάδα να παίζει από πίσω, να είναι οργανωμένη σε όλες τις γραμμές και, πάνω από όλα, να έχει τη μπάλα στα πόδια της, επιδιώκοντας την κατοχή.

Στις βασικές απαιτήσεις του προπονητή περιλαμβάνεται επίσης η αποφυγή εύκολων λαθών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και η επίδειξη υπομονής, με συνεχή και ορθολογική κυκλοφορία της μπάλας. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τον πυρήνα της δουλειάς που γίνεται καθημερινά στις προπονήσεις και είναι αυτά που η ομάδα θα προσπαθήσει να εφαρμόσει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα και στους αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta