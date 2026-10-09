Ο Τέντι Σέριγχαμ αποθεώνει τον Μπάμπη Κωστούλα και τον προτείνει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς όλων των εποχών στην Αγγλία, ο Τέντι Σέριγχαμ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον νεαρό Μπάμπη Κωστούλα. Ο παλαίμαχος άσος αποθέωσε τον Έλληνα επιθετικό της Μπράιτον, χαρακτηρίζοντάς τον ως «πραγματικό ηγέτη» και «πλήρες πακέτο». Μάλιστα, ο Σέριγχαμ τον ανέδειξε ως κορυφαία επιλογή για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προτρέποντας την ομάδα να κινηθεί άμεσα για την απόκτησή του.

Ο θαυμασμός του Τέντι Σέριγχαμ για τον Κωστούλα

Ο Τέντι Σέριγχαμ, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μετρώντας 146 τέρματα στην Premier League, σχολίασε στο “hajper” τις ανάγκες των «κόκκινων διαβόλων». Ο ίδιος δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις εμφανίσεις του Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική εκκίνηση στη φετινή σεζόν με την Μπράιτον.

Ο παλαίμαχος σέντερ φορ στάθηκε ιδιαίτερα στα όσα έκανε ο νεαρός επιθετικός ενάντια στην Άρσεναλ. Όπως ανέφερε, «για να πάρεις αποτέλεσμα απέναντι στην Άρσεναλ, πρέπει να πιάσεις κορυφαία απόδοση και όλοι οι παίκτες της Μπράιτον βρέθηκαν σε αυτό το επίπεδο εκείνη την ημέρα. Για μένα, όμως, όλα είχαν να κάνουν με τον επιθετικό, τον Χαράλαμπο Κωστούλα».

«Ηγέτης στην κορυφή της επίθεσης»

Ο Τέντι Σέριγχαμ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον Μπάμπη Κωστούλα, δηλώνοντας: «Ουάου! Τι παίκτης είναι αυτός! Και τι γκολ πετυχαίνει!». Συνέχισε περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του νεαρού επιθετικού, τονίζοντας την ηγετική του παρουσία στο γήπεδο. «Όταν κοιτάζω τον Χαράλαμπο Κωστούλα, βλέπω έναν επιθετικό που αποτελεί πραγματικό ηγέτη στην κορυφή της επίθεσης».

Ο Σέριγχαμ υπογράμμισε ότι ο Κωστούλας δεν επηρεάζεται από τον αντίπαλο ή τις συνθήκες του αγώνα. «Δεν τον ενδιαφέρει ποιον αντιμετωπίζει ή τι συμβαίνει στο γήπεδο. Παίρνει το παιχνίδι πάνω του, ελέγχει τη μπάλα, νικάει στις κεφαλιές και βάζει τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι». Πρόσθεσε επίσης ότι «παίρνει την πρωτοβουλία και επιτίθεται στον αντίπαλο ανεξαρτήτως συνθηκών, ελέγχει την μπάλα, ηγείται της επίθεσης, σκοράρει, κερδίζει κεφαλιές και συμμετέχει στο παιχνίδι, βοηθώντας τους συμπαίκτες του να γίνουν μέρος της δράσης».

Το «πλήρες πακέτο» και η αξία των 100 εκατομμυρίων

Ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξέφρασε την πλήρη του ικανοποίηση για όσα έχει δει από τον Μπάμπη Κωστούλα. «Έχω εντυπωσιαστεί πλήρως, είναι το πλήρες πακέτο. Πιστεύω ότι διαθέτει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος επιθετικός», δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι εμφανίσεις του Κωστούλα με την Μπράιτον τη φετινή σεζόν περιλαμβάνουν τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.

Ο Τέντι Σέριγχαμ προέβλεψε επίσης ότι ο Μπάμπης Κωστούλας θα αποτελέσει την επόμενη μεγάλη πώληση της Μπράιτον. «Δείχνει ήδη τον δρόμο για να γίνει ο επόμενος παίκτης των 100+ εκατομμυρίων λιρών που θα πουλήσει η Μπράιτον. Ήδη δείχνει ότι οδεύει προς το να γίνει παίκτης αξίας 100 εκατομμυρίων, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία», τόνισε ο Άγγλος παλαίμαχος.

Προτροπή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για άμεση κίνηση

Ο Τέντι Σέριγχαμ ήταν κατηγορηματικός στην προτροπή του προς τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να προχωρήσει στην απόκτηση του Μπάμπη Κωστούλα. «Αν πρέπει ο Μάικλ Κάρικ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να σηκώσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν τη Μπράιτον; Χωρίς καμία αμφιβολία!», ανέφερε.

Ο Σέριγχαμ τόνισε την ανάγκη για άμεση κίνηση από την πλευρά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκειμένου να προλάβει άλλες ομάδες. «Πρέπει να κινηθούν πριν το κάνει κάποιος άλλος, γιατί αυτός ο παίκτης δείχνει ηγέτης στο γήπεδο και παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο», κατέληξε, εκφράζοντας την επιθυμία του να δει τον Κωστούλα να αγωνίζεται με τη φανέλα της πρώην ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit