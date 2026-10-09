Η ΚΑΕ Μύκονος ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Βαγγέλη Ζιάγκο έως το 2028

Η ΚΑΕ Μύκονος ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή Βαγγέλη Ζιάγκο, η οποία θα διαρκέσει έως το 2028. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο σύλλογος και ο 50χρονος τεχνικός επιλέγουν να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία με συνέπεια, συνέχεια και υψηλές φιλοδοξίες.

Η ανανέωση της συνεργασίας

Η Μύκονος συνεχίζει να γράφει ιστορία στα παρκέ, με την ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Ζιάγκο να σηματοδοτεί τη συνέχεια αυτής της επιτυχημένης πορείας. Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC επιβεβαίωσε ότι ο προπονητής θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας για τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2028.

Οι άνθρωποι του συλλόγου προσέφεραν το νέο συμβόλαιο στον προπονητή, καθώς η ομάδα έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από την κοινή τους πορεία. Η απόφαση αυτή αντανακλά τη βούληση για συνέχιση της συνεργασίας με σταθερότητα και φιλοδοξίες, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Η πορεία του Βαγγέλη Ζιάγκου στον σύλλογο

Ο 50χρονος τεχνικός διανύει αυτή την περίοδο την τρίτη του σεζόν στην τεχνική ηγεσία της Μυκόνου Betsson. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Βαγγέλης Ζιάγκος έχει συνδέσει το όνομά του με τις σημαντικότερες αγωνιστικές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου.

Υπήρξε ο προπονητής που οδήγησε τη Μύκονο Betsson στην άνοδο στη Stoiximan GBL, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την παρουσία της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Η επιτυχία αυτή αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο για τον σύλλογο από το Νησί.

Σημαντικές επιτυχίες στην Stoiximan GBL

Στην παρθενική της συμμετοχή στη Stoiximan GBL, η Μύκονος Betsson όχι μόνο κατόρθωσε να παραμείνει εύκολα στην κατηγορία, αλλά κατάφερε να εξασφαλίσει και την παρουσία της στα playoffs. Η ομάδα ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην έβδομη θέση, δείχνοντας την αγωνιστική της δυναμική.

Παράλληλα με την πορεία της στο πρωτάθλημα, η ομάδα πανηγύρισε την πρόκριση στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτές οι επιτυχίες υπογραμμίζουν την ανοδική πορεία του συλλόγου υπό την καθοδήγηση του Βαγγέλη Ζιάγκου.

Ευρωπαϊκή παρουσία και φιλοδοξίες

Η φετινή σεζόν έφερε ακόμη μία ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου, καθώς η Μύκονος Betsson πανηγύρισε την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της ιστορίας της. Αυτό το γεγονός καταγράφηκε ως ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδρομή της ομάδας με τον κόουτς Ζιάγκο στον πάγκο.

Επιπλέον, η ομάδα εξασφάλισε την απευθείας συμμετοχή της στο FIBA Europe Cup, γεγονός που ενισχύει την ευρωπαϊκή της παρουσία. Με την επέκταση της συνεργασίας έως το 2028, η Μύκονος Betsson και ο Βαγγέλης Ζιάγκος στοχεύουν να συνεχίσουν να εξελίσσονται, να πρωταγωνιστούν και να γράφουν νέες σελίδες στην ιστορία της, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Οι δηλώσεις του προπονητή

Με αφορμή την επέκταση της συνεργασίας του, ο Βαγγέλης Ζιάγκος προέβη σε δηλώσεις στο mykonosbc.gr. Ο προπονητής εξέφρασε τις ευχαριστίες του, αναφέροντας: "Ευχαριστώ θερμά τους ιδιοκτήτες και τη Διοίκηση για την έμπρακτη αναγνώριση και την εμπιστοσύνη με την οποία με έχουν περιβάλει όλα αυτά τα χρόνια."

Ο κ. Ζιάγκος τόνισε επίσης τη συμβολή των συνεργατών και των αθλητών στην κοινή πορεία. "Μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτή την όμορφη διαδρομή αποδίδεται στους αθλητές και στους συνεργάτες με τους οποίους πορευτήκαμε μαζί," δήλωσε. Επίσης, υπογράμμισε ένα χαρακτηριστικό του συλλόγου: "Σε ένα εκ φύσεως ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου εύκολα μπορεί κανείς να χάσει τον εαυτό του, η Μύκονος Betsson διατηρεί τις αξίες της αναλλοίωτες και αυτό είναι το πιο γοητευτικό χαρακτηριστικό της."

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta