Ο Ζοσέ Μουρίνιο υπερασπίστηκε τον Κιλιάν Μπαπέ ενόψει του αγώνα της Ρεάλ

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, εμφανίστηκε ενώπιον των δημοσιογράφων έπειτα από περίπου 20 ημέρες, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για τον επερχόμενο αγώνα της ομάδας του με τη Βιγιαρεάλ. Ο Πορτογάλος τεχνικός υπερασπίστηκε τον Κιλιάν Μπαπέ, χαρακτηρίζοντας την όλη κατάσταση γύρω από τον Γάλλο στράικερ ως «γελοία». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης από κάθε παίκτη της Βασίλισσας.

Η τοποθέτηση του Μουρίνιο για τον Μπαπέ

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, ενόψει του δύσκολου αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με το «Κίτρινο Υποβρύχιο» στις 10 Οκτωβρίου, στις 22:00, κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το όνομα του Κιλιάν Μπαπέ. Ο «Special One» δήλωσε πως θεωρεί «γελοία όλη αυτή την ιστορία με τον Μπαπέ».

Στη συνέχεια, ο Πορτογάλος τεχνικός εξήγησε πως το να είσαι παίκτης απαιτεί αφοσίωση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Υποστήριξε πως κάθε αρνητική ενέργεια ενός παίκτη στην ιδιωτική του ζωή έχει πάντα συνέπειες, επαναλαμβάνοντας μια θέση που έχει εκφράσει και στο παρελθόν. Τόνισε ότι ο παίκτης είναι άνθρωπος και μπορεί να κάνει λάθη, αλλά οφείλει να έχει αίσθημα ευθύνης.

Σεβασμός στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και υποδειγματική συμπεριφορά

Ο Μουρίνιο αναφέρθηκε στον σεβασμό που τρέφει για τον κόσμο του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και υποσχέθηκε πως εάν ένας παίκτης δεν αξίζει να βρίσκεται στην ομάδα λόγω συμπεριφοράς, δεν θα βρίσκεται ούτε στον πάγκο. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι, αν και δεν βρίσκεται στην ομάδα εδώ και 13 χρόνια, οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Επεσήμανε την σκληρή δουλειά που έχει γίνει για να διασφαλιστεί ότι οι παίκτες μπορούν να αποδώσουν επαγγελματικά με την εθνική ομάδα, με όλους τους ποδοσφαιριστές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Όσοι τραυματίζονται, έρχονται αμέσως στο Βαλντεμπέμπας για διάγνωση.

Το περιστατικό με τη φωτογραφία και οι «εξωτερικές γνωμάτευσεις»

Ο Πορτογάλος τεχνικός αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό με τη φωτογραφία των Χάουσεν και Πιτάρς, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φωτογραφία, όπως σχολίασε, θεωρήθηκε ότι τραβήχτηκε «εν κινήσει», πυροδοτώντας συζητήσεις.

Σχετικά με τον Κιλιάν Μπαπέ, ο Μουρίνιο διευκρίνισε ότι ο παίκτης πήγε για εξωτερική γνωμάτευση σχετικά με το γόνατό του. Αυτό έγινε λόγω ενός ιατρικού ιστορικού που δεν μπορεί να αγνοηθεί, και υπήρξε πλήρης συμφωνία μεταξύ της διάγνωσης της Ρεάλ Μαδρίτης και της εξωτερικής γνωμάτευσης.

Προβλήματα στο ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα περιστατικά

Ο Ζοσέ Μουρίνιο σχολίασε ότι δεν έφταναν τα προβλήματα που είχε το ποδόσφαιρο αυτή την εβδομάδα, αλλά υπήρξε ανάγκη να αναζητηθούν και άλλα. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του Μπαπέ, ανέφερε αρχικά ένα περιστατικό σε νυχτερινό κέντρο, το οποίο είχε διαμορφωθεί ειδικά για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Στη συνέχεια, μίλησε για ένα «απόλυτα ήσυχο ξενοδοχείο στην Ελβετία», όπου υπήρχαν δύο ποδήλατα σε κάθε διαμέρισμα για τις μετακινήσεις των παικτών. Τέλος, επανήλθε στο θέμα του Χάουσεν, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του Τιάγκο Πιτάρς με το αυτοκίνητο, αναφερόμενος ξανά στο περιστατικό της φωτογραφίας.

Διαχείριση αδειών και τραυματισμών

Ο Μουρίνιο έδωσε επίσης παραδείγματα της διαχείρισης των παικτών. Ανέφερε ότι ο ίδιος, και κανείς άλλος, έδωσε δύο επιπλέον ημέρες άδειας στον παίκτη Αρντά, ο οποίος είχε εξαιρεθεί από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Αυτό δείχνει, σύμφωνα με τον ίδιο, την προσωπική του εμπλοκή στη διαχείριση των παικτών.

Τέλος, επανέλαβε ότι όλοι οι τραυματισμένοι παίκτες βρίσκονταν καθημερινά στο Βαλντεμπέμπας, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της ομάδας στην επαγγελματική αποκατάσταση και παρακολούθηση της υγείας των αθλητών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta