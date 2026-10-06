Τρινκιέρι: «Είμαστε μία νέα ομάδα - Χρειαζόμαστε χρόνο»

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη για φέτος, επικρατώντας της Μπόσνα με 75-72, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup. Μετά το τέλος του δύσκολου αγώνα, ο προπονητής του «δικεφάλου», Αντρέα Τρινκιέρι, προέβη σε δηλώσεις. Ο Ιταλός τεχνικός τόνισε την ανάγκη για χρόνο προσαρμογής της ομάδας του, υπογραμμίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ αποτελεί ένα νέο σύνολο που χρειάζεται να βρει τους ρυθμούς του.

Η σημαντική νίκη στο EuroCup

Ο ΠΑΟΚ σημείωσε μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία στην ευρωπαϊκή του πορεία, κατακτώντας την πρώτη του εκτός έδρας νίκη για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα της Μπόσνα, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup, όπου ο «δικέφαλος» κατάφερε να επικρατήσει με τελικό σκορ 75-72.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι καθοριστικό για την ομάδα, καθώς της επιτρέπει να διατηρήσει το αήττητο σερί της στη διοργάνωση, κάνοντας το 2/2. Η νίκη αυτή ενισχύει σημαντικά την ψυχολογία των παικτών και την θέση του ΠΑΟΚ στον όμιλο, δίνοντας ώθηση για τη συνέχεια των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων.

Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι μετά τον αγώνα

Μετά το σφύριγμα της λήξης και την επικράτηση του ΠΑΟΚ, ο προπονητής της ομάδας, Αντρέα Τρινκιέρι, έκανε τις δηλώσεις του, αναλύοντας την εικόνα του παιχνιδιού. Ο Ιταλός τεχνικός περιέγραψε τον αγώνα ως «πολύ δύσκολο», αναγνωρίζοντας την αξία της αντίπαλης ομάδας.

Σύμφωνα με τον Τρινκιέρι, η Μπόσνα επέδειξε αξιοσημείωτη σταθερότητα κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, γεγονός που δυσκόλεψε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά, ο προπονητής τόνισε ότι η δική του ομάδα βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει αποτελεσματικά στις προκλήσεις.

Η ανάγκη για χρόνο προσαρμογής

Ένα από τα βασικά σημεία των δηλώσεων του Αντρέα Τρινκιέρι ήταν η έμφαση στην ανάγκη για χρόνο, προκειμένου η ομάδα να βρει την απαιτούμενη χημεία και συνοχή. Ο προπονητής εξήγησε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα εντελώς νέο σύνολο, με πολλά καινούργια πρόσωπα και έναν νέο προπονητή.

«Είμαστε μια νέα ομάδα, με νέο προπονητή, όλα είναι καινούργια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τρινκιέρι. Αυτή η συνθήκη, όπως επεσήμανε, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για χρόνο, ώστε οι παίκτες να κατανοήσουν πλήρως πώς πρέπει να συνεργάζονται και να αποδίδουν ως ενιαίο σύνολο στο παρκέ.

Ο Ιταλός τεχνικός αναγνώρισε ότι ο χρόνος δεν είναι πάντα διαθέσιμος στον απαιτούμενο βαθμό, ειδικά σε μια απαιτητική διοργάνωση όπως το EuroCup. Ωστόσο, επέμεινε ότι η ομάδα τον χρειάζεται για να αναπτύξει τη συνοχή της και να βελτιώσει την απόδοσή της σε κάθε παιχνίδι.

Η εύρεση των κατάλληλων συνδυασμών στο τέλος

Ο Αντρέα Τρινκιέρι στάθηκε επίσης στην ικανότητα της ομάδας να εντοπίσει και να χρησιμοποιήσει τους κατάλληλους συνδυασμούς παικτών στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. «Στο τέλος πιστεύω ότι βρήκαμε τους 5 παίκτες που μπόρεσαν να συνυπάρξουν μαζί στο παιχνίδι», ανέφερε ο προπονητής, υπογραμμίζοντας την σημασία της εύρεσης της σωστής πεντάδας.

Αυτή η προσαρμοστικότητα και η ικανότητα να βρεθούν οι παίκτες που συνεργάζονται καλύτερα, αποδείχθηκε καθοριστική για την επικράτηση. Επιπλέον, ο Τρινκιέρι πρόσθεσε ότι η ομάδα κατάφερε να πάρει «κάποια καλά ριμπάουντ» στις τελικές φάσεις, ένα στοιχείο που συχνά κρίνει την έκβαση των στενών αναμετρήσεων και συνέβαλε στην τελική νίκη του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta