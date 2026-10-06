Ο Βαγγέλης Ζιάγκος αφιέρωσε την ιστορική νίκη της Μυκόνου στον Παναγιώτη Χατζηελευθερίου

Μία ιστορική στιγμή για την ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου σηματοδοτήθηκε το βράδυ της Τρίτης (06/10), καθώς κατέκτησε την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη. Η ομάδα των Κυκλάδων αντιμετώπισε τη Νέφτσι για την πρώτη αγωνιστική του Europe Cup και επικράτησε με σκορ 78-58. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, προέβη σε μία συγκινητική αφιέρωση, απευθύνοντας τα λόγια του στον συνεργάτη του, Παναγιώτη Χατζηελευθερίου, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας.

Η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία της Μυκόνου

Η Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του αθλητισμού της Μυκόνου, καθώς η ομάδα μπάσκετ πέτυχε την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη. Σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του Europe Cup, η ομάδα από τις Κυκλάδες έδειξε την αγωνιστική της δυναμική.

Αντιμετωπίζοντας την ομάδα της Νέφτσι, οι παίκτες της Μυκόνου κατάφεραν να επιβληθούν με ένα εμφατικό σκορ 78-58. Αυτή η επικράτηση δεν αποτελεί απλώς μία νίκη, αλλά μία ιστορική στιγμή για τον σύλλογο, σηματοδοτώντας την είσοδό του στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η συγκινητική αφιέρωση του Βαγγέλη Ζιάγκου

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της νίκης με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο έμπειρος τεχνικός αφιέρωσε αυτή την ιστορική επιτυχία σε ένα πρόσωπο που αποτελεί στενό συνεργάτη του και μέλος του προπονητικού επιτελείου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ζιάγκος αφιέρωσε τη νίκη στον Παναγιώτη Χατζηελευθερίου, ο οποίος είναι ο assistant coach της ομάδας και αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Τα λόγια του προπονητή προκάλεσαν συγκίνηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανθρώπινης σχέσης και της αλληλεγγύης εντός της ομάδας, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.

Συγχαρητήρια στους παίκτες και ευχαριστίες στην τοπική κοινωνία

Στην αρχή της δήλωσής του, ο Βαγγέλης Ζιάγκος δεν παρέλειψε να εκφράσει τα συγχαρητήριά του στους παίκτες για την απόδοσή τους και την κατάκτηση της νίκης. Τόνισε ότι η επιτυχία αυτή αποτελεί μία ακόμη ιστορική στιγμή για ολόκληρο τον οργανισμό, τον σύλλογο και την ομάδα.

Επιπλέον, ο προπονητής αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην τοπική κοινωνία της Μυκόνου, η οποία, όπως είπε, «μας αγκάλιασε με μεγάλο σεβασμό από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε εδώ». Υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο κίνητρο για την ομάδα ήταν να ανταποδώσει τα συναισθήματα που της έχουν δημιουργήσει οι κάτοικοι του νησιού και να ενισχύσει την ξεχωριστή σχέση μεταξύ της κοινωνίας και της ομάδας.

Η αφιέρωση στον «αδερφό» και συνεργάτη

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος επέλεξε να μην αναλύσει το παιχνίδι από καθαρά μπασκετική σκοπιά, δίνοντας προτεραιότητα στο μήνυμα της αφιέρωσης. «Θα ήθελα απλώς να αφιερώσω αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη, αλλά και την πρώτη επίσημη νίκη της σεζόν, στον αδερφό μου, συνεργάτη μου και assistant coach της ομάδας, τον Παναγιώτη Χατζηελευθερίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αυτή η δήλωση αναδεικνύει όχι μόνο την επαγγελματική σχέση, αλλά και τον ισχυρό προσωπικό δεσμό που συνδέει τον προπονητή με τον συνεργάτη του. Η αφιέρωση αυτή, η οποία αφορά τόσο την πρώτη ευρωπαϊκή όσο και την πρώτη επίσημη νίκη της τρέχουσας σεζόν, αποτελεί μία χειρονομία στήριξης και αναγνώρισης προς τον Παναγιώτη Χατζηελευθερίου, ο οποίος περνάει μία δύσκολη περίοδο λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta