Ο Κριστιάνο Ρονάλντο διευκρινίζει για την εθνική Πορτογαλίας και τον Ζόρζε Ζεσούς

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για όσα συνέβησαν στο τελευταίο προπονητικό καμπ της εθνικής Πορτογαλίας. Ο διάσημος ποδοσφαιριστής έδωσε τη δική του εκδοχή για την ένταση που προέκυψε με τον Ζόρζε Ζεσούς, η οποία τον οδήγησε στο να αποχωρήσει από την πορτογαλική ομάδα. Μέσα από μία μακροσκελή δήλωση, ο αρχηγός της «Seleção» υπογράμμισε πως δεν αποσύρεται από την εθνική Πορτογαλίας και θα είναι στη διάθεση της ομάδας, εφόσον κληθεί.

Η προσωπική δήλωση του CR7

Σε μία εκτενή προσωπική δήλωση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο περιγράφει αναλυτικά τις συζητήσεις που προηγήθηκαν του περιστατικού. Η δήλωσή του φέρει τον τίτλο «Αυτή είναι η αλήθεια για όσα συνέβησαν με τον Ζόρζε Ζεσούς» και αποτελεί μια προσπάθεια να διηγηθεί, σε πρώτο πρόσωπο και άμεσα, τις συνθήκες γύρω από το τελευταίο προπονητικό καμπ της Εθνικής Ομάδας.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αναφέρεται στο πλάνο που είχε συμφωνηθεί για τη συμμετοχή του, καθώς και στο περιστατικό που έλαβε χώρα στη Νορβηγία και όσα ακολούθησαν. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός αθέτησε τον λόγο που του είχε δώσει, και μάλιστα για δεύτερη φορά.

Η απόφαση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε πως μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, είχε ετοιμάσει μία επιστολή προς τον πορτογαλικό λαό. Την επιστολή αυτή, όπως δήλωσε, εξακολουθεί να κρατά, καθώς περιέχει τα λόγια που θέλει να απευθύνει όταν αποχωρήσει οριστικά από την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Ωστόσο, ήδη κατά την πτήση της επιστροφής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του ζήτησε και επέμεινε να επανεξετάσει την απόφασή του να αποχωρήσει. Ο λόγος ήταν ότι η FPF επιθυμούσε τη συνέχιση της παρουσίας του στην ομάδα.

Η επιλογή του προπονητή και η πρώτη επαφή

Αμέσως μετά την πτήση, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ζήτησε τη γνώμη του Κριστιάνο Ρονάλντο για το όνομα του νυν προπονητή της Εθνικής ομάδας, το οποίο εξέταζε μαζί με άλλα ονόματα που δεν του αποκάλυψε. Ο Ρονάλντο δήλωσε στον πρόεδρο ότι, κατά τη γνώμη του, ο συγκεκριμένος προπονητής θα ήταν η σωστή επιλογή για την ομάδα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, την ημέρα που παρουσιάστηκε ο νυν ομοσπονδιακός προπονητής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν πραγματικά χαρούμενος με την επιλογή. Θεωρούσε ότι ήταν η σωστή απόφαση, κάτι που, όπως υποστήριξε, επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα της ομάδας. Λίγες ημέρες αργότερα, δέχθηκε μία πρώτη επικοινωνία από τον νέο ομοσπονδιακό προπονητή, ο οποίος του είπε ότι θα ήθελε να συναντηθούν από κοντά.

Η συνάντηση στην Cidade do Futebol και το πλάνο

Η συνάντηση μεταξύ του Κριστιάνο Ρονάλντο και του νέου ομοσπονδιακού προπονητή προγραμματίστηκε για το τέλος των διακοπών του ποδοσφαιριστή. Πραγματοποιήθηκε στην Cidade do Futebol, έναν χώρο όπου η ομάδα του Ρονάλντο πραγματοποιούσε την προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Εκείνη την ημέρα, ο προπονητής του είπε ότι υπολόγιζε σε εκείνον και ότι η παρουσία του ήταν θεμελιώδης για το πρότζεκτ που είχε σχεδιάσει. Μάλιστα, του παρουσίασε ένα συγκεκριμένο πλάνο για τη συμμετοχή του στους αγώνες. Του ανέφερε ότι θα αγωνιζόταν στο πρώτο και στο τελευταίο παιχνίδι, ενώ για λόγους διαχείρισης της φυσικής του κατάστασης, θα έκανε πάντοτε τρεις με τέσσερις αλλαγές ανά αγώνα.

Το περιστατικό στη Νορβηγία

Σε εκείνο το σημείο της συνάντησης, ο προπονητής έθεσε το ενδεχόμενο να μην ταξίδευε ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την Εθνική ομάδα στη Νορβηγία και τη Δανία. Πρότεινε να αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι και στη συνέχεια να...

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε ότι το αίτημα αυτό ήταν «κάτι έξω από το πλάνο της σωματικής μου αποκατάστασης και της προπόνησής μου». Ο ποδοσφαιριστής υπογράμμισε πως επρόκειτο να αγωνιστεί μόνο στις 4 του μήνα στο Ντραγκάο, γεγονός που καθιστούσε το αίτημα αυτό εκτός του αρχικού του προγραμματισμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki