Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επέστρεψε στο Ρέντη ένα μήνα μετά το χειρουργείο

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Μαροκινός διεθνής φορ του Ολυμπιακού, επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Ρέντη, ακριβώς έναν μήνα μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Ο παίκτης είχε υποστεί έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, γεγονός που τον οδήγησε στο χειρουργείο. Η παρουσία του στο Ρέντη το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους συμπαίκτες του, σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα στην πορεία ανάρρωσής του.

Η επιστροφή στο Ρέντη

Έναν μήνα μετά την επέμβασή του, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρέθηκε ξανά στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στο Ρέντη. Η επιστροφή του στο προπονητικό κέντρο της ομάδας σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου σταδίου στην αποκατάστασή του, καθώς πλέον μπορεί να ξεκινήσει πιο εντατικά το πρόγραμμα.

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής περπατούσε με τη βοήθεια μιας πατερίτσας, χαιρετώντας τους συμπαίκτες του. Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού χάρηκαν ιδιαίτερα που τον είδαν, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την καλή του κατάσταση, παρά τον πρόσφατο τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Η υποδοχή του Ελ Κααμπί από τους Πειραιώτες ήταν θερμή, καθώς ο ίδιος θεωρείται πολύ αγαπητός εντός της ομάδας. Η παρουσία του στο Ρέντη, έστω και για την έναρξη της αποκατάστασης, αναπτέρωσε το ηθικό των συμπαικτών του και του ίδιου.

Ο σοβαρός τραυματισμός και η επέμβαση

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είχε υποστεί έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο τραυματισμός συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Βόλο, η οποία διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό στάδιο, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού που αποκόμισε, ο Μαροκινός φορ χρειάστηκε να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τον τραυματισμό, στις 6 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας δύσκολης περιόδου για τον παίκτη και την έναρξη της μάχης της αποκατάστασης.

Η πορεία αποκατάστασης και η επιστροφή στη δράση

Μετά την επιτυχή επέμβαση, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει μπροστά του ένα απαιτητικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Απαιτούνται αρκετοί μήνες εντατικής δουλειάς και προσπάθειας προκειμένου να επιστρέψει πλήρως στη δράση και να αγωνιστεί ξανά στο 100% των δυνατοτήτων του, κάτι που αποτελεί τον βασικό του στόχο.

Η επιστροφή του στο Ρέντη σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα νέο επίπεδο αποκατάστασης. Στόχος του παίκτη είναι να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν σε καλή κατάσταση, ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα που έχει τεθεί για την πλήρη ανάρρωσή του και την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Η στήριξη του Ολυμπιακού και του Βαγγέλης Μαρινάκη

Ο Ολυμπιακός έχει σταθεί στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί από την πρώτη στιγμή του σοβαρού τραυματισμού του. Η στήριξη της ομάδας είναι δεδομένη και εκφράζεται με κάθε τρόπο, δείχνοντας το ενδιαφέρον του συλλόγου για τον ποδοσφαιριστή του.

Ενδεικτικό της στήριξης αυτής είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, είχε επισκεφτεί τον παίκτη στο νοσοκομείο αμέσως μετά την επέμβασή του. Ο σύλλογος έχει δηλώσει ότι θα τον στηρίξει σε ό,τι χρειαστεί καθ' όλη τη διάρκεια της αποκατάστασής του, προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta