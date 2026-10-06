Η Εθνική Ελλάδας U21 κατάφερε να επικρατήσει της Βόρειας Ιρλανδίας με σκορ 1-0, παίζοντας στην έδρα της αντιπάλου. Παρά τη νίκη αυτή, η οποία επετεύχθη με ένα γκολ του Μύθου, η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την απευθείας πρόκριση στο Euro. Η αδυναμία να βρεθεί ένα δεύτερο γκολ, σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του αγώνα Γερμανίας-Γεωργίας, οδηγεί την Εθνική Ελπίδων στη διαδικασία των μπαράζ για τη διεκδίκηση της θέσης της στην τελική φάση.

Η επικράτηση της Εθνικής Ελπίδων

Η ομάδα της Ελλάδας U21, γνωστή και ως Εθνική Ελπίδων, σημείωσε μια σημαντική νίκη επί της Βόρειας Ιρλανδίας, επικρατώντας με σκορ 1-0. Ο αγώνας διεξήχθη στην έδρα της Βόρειας Ιρλανδίας, με την ελληνική αποστολή να καταφέρει να αποσπάσει το τρίποντο.

Ωστόσο, η επικράτηση αυτή δεν συνοδεύτηκε από τους πανηγυρισμούς που θα περίμενε κανείς για μια νίκη εκτός έδρας. Το αποτέλεσμα, αν και θετικό, δεν ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση της ομάδας στην τελική φάση του Euro, αφήνοντας μια πικρή γεύση παρά την αγωνιστική επιτυχία.

Το γκολ που έδωσε το προβάδισμα

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, το οποίο έκρινε και την έκβαση του αγώνα, σημειώθηκε στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Ελλάδα κατάφερε να προηγηθεί στην πρώτη της αξιοσημείωτη ευκαιρία, δείχνοντας αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

Συγκεκριμένα, η φάση ξεκίνησε με τον Άλεν να εκτελεί ένα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου. Ο Μύθου, με μια κεφαλιά που χαρακτηρίστηκε ως «άπιαστη», από το ύψος του πρώτου δοκαριού, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-1. Αυτό το σκορ παρέμεινε αναλλοίωτο μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, δίνοντας το προβάδισμα στη Γαλανόλευκη.

Η εικόνα του αγώνα και οι χαμένες ευκαιρίες

Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, η Γαλανόλευκη παρουσίασε μια ανώτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Η ελληνική ομάδα έδειξε την κυριαρχία της, ελέγχοντας τον ρυθμό και δημιουργώντας ευκαιρίες μπροστά στην εστία των αντιπάλων.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η απόδοση της Ελλάδας βελτιώθηκε περαιτέρω, με τους παίκτες να πιέζουν για ένα δεύτερο τέρμα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες και τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν, η ομάδα δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές χαμένες ευκαιρίες καταγράφηκε στο 90ό λεπτό, όταν ο Θεοδοσουλάκης δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, στερώντας από την Ελλάδα το πολυπόθητο δεύτερο γκολ.

Ο δρόμος προς το Euro μέσα από τα μπαράζ

Η νίκη με 1-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας, αν και σημαντική, δεν ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση της Ελλάδας U21 στην τελική φάση του Euro. Ο βασικός λόγος ήταν η αδυναμία της ομάδας να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, το οποίο θα της έδινε ένα μεγαλύτερο πλεονέκτημα.

Παράλληλα, το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Γερμανίας και Γεωργίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της κατάταξης. Η Γερμανία κατάφερε να υποτάξει τη Γεωργία, γεγονός που επηρέασε άμεσα τις πιθανότητες της Εθνικής Ελπίδων για απευθείας πρόκριση.

Ως εκ τούτου, η Ελλάδα U21 θα χρειαστεί πλέον να διεκδικήσει τη θέση της στο Euro μέσω της διαδικασίας των μπαράζ. Η ομάδα θα πρέπει να δώσει επιπλέον αγώνες για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση για τις μικρές ηλικίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta