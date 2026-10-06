Περιστέρι - Μπάμπεργκ 93-87: Ο Νικολαΐδης χάρισε τη νίκη στο φινάλε

Το Περιστέρι ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Basketball Champions League, επικρατώντας της Μπάμπεργκ με σκορ 93-87. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 1η αγωνιστική της διοργάνωσης, εξελίχθηκε σε ένα ματς ακατάλληλο για καρδιακούς, με συνεχείς ανατροπές και έντονο σασπένς μέχρι το τέλος. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρέθηκε μπροστά με μεγάλη διαφορά, οι Γερμανοί κατάφεραν να επιστρέψουν, προτού ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης χαρίσει τη νίκη με ένα κομβικό τρίποντο.

Έναρξη με προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη σκληρή άμυνα του Περιστερίου να οδηγεί την Μπάμπεργκ σε λάθη από νωρίς, καθώς οι Γερμανοί υπέπεσαν σε τέσσερα λάθη μέσα στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Ωστόσο, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί πλήρως αυτά τα λάθη στην επίθεσή της.

Αντιθέτως, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν εύστοχα τρίποντα και πήραν το προβάδισμα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 6-11 στο πέμπτο λεπτό. Ο γρήγορος ρυθμός του αγώνα συνεχίστηκε προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, ευνοώντας την Μπάμπεργκ. Μετά από εύστοχο τρίποντο του Ράιτ, οι Γερμανοί απέκτησαν «αέρα» επτά πόντων, φτάνοντας το σκορ στο 12-19 στο ένατο λεπτό. Η πρώτη περίοδος έκλεισε με το Περιστέρι να έχει μειώσει τη διαφορά στους τέσσερις πόντους, χάρη σε καλάθι του Νίκολς, με το ταμπλό να δείχνει 18-22.

Ανατροπή και διψήφια διαφορά από το Περιστέρι

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν αισθητά την αμυντική τους λειτουργία. Στη συνέχεια, βρήκαν ρυθμό και στην επίθεση, με τον Φράιντελ να ευστοχεί σε τρίποντο και να διαμορφώνει το σκορ σε 23-22 στο ενδέκατο λεπτό, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων.

Το Περιστέρι φάνηκε ασταμάτητο, πραγματοποιώντας ένα επιμέρους σερί 11-0, το οποίο το οδήγησε να ξεφύγει με επτά πόντους (29-22) στο δέκατο τρίτο λεπτό, μετά από ένα κάρφωμα του Άντερσον στον αιφνιδιασμό. Παρά την αντίδραση της Μπάμπεργκ, η οποία επέστρεψε στο ματς μειώνοντας σε 38-35 στο δέκατο τέταρτο λεπτό και αργότερα ισοφάρισε με τον Χόχσταντερ σε 40-40 στο δέκατο έβδομο λεπτό, το Περιστέρι συνέχισε να είναι εύστοχο από μακριά.

Ο Παπαδάκης διαμόρφωσε το σκορ σε 48-42 στο δέκατο ένατο λεπτό. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να πραγματοποιεί εκ νέου ένα σερί 5-0, με τον Νίκολς να στέλνει τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο, κλείνοντας το πρώτο μέρος στο 53-42.

Διεύρυνση της διαφοράς και γερμανική αντεπίθεση

Μετά την ανάπαυλα, το Περιστέρι κατάφερε να διευρύνει ακόμα περισσότερο την απόσταση στο σκορ. Με δύο εύστοχα διαδοχικά τρίποντα από τους Φράιντελ, ο οποίος είχε 11 πόντους μέχρι εκείνη τη στιγμή, και Νίκολς, που είχε φτάσει τους 18 πόντους, η διαφορά έφτασε στο 61-42 στο εικοστό τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η εξέλιξη έδωσε στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ένα προβάδισμα 24 πόντων, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο αγώνας είχε κριθεί.

Ωστόσο, η Μπάμπεργκ δεν το έβαλε κάτω. Οι Γερμανοί, επιδεικνύοντας πείσμα και αγωνιστικότητα, κατάφεραν να επιστρέψουν δυναμικά στο παιχνίδι, μειώνοντας σταδιακά τη μεγάλη διαφορά που είχε δημιουργήσει το Περιστέρι. Η επιστροφή τους έφερε το παιχνίδι και πάλι σε ένα σημείο έντονης αγωνίας, μετατρέποντας το φινάλε σε θρίλερ.

Το καθοριστικό τρίποντο του Νικολαΐδη

Καθώς το παιχνίδι όδευε προς το τέλος του, με την Μπάμπεργκ να έχει μειώσει σημαντικά τη διαφορά και να διεκδικεί τη νίκη, η αγωνία κορυφώθηκε. Σε ένα κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης, ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης πήρε την ευθύνη και ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο. Αυτό το καλάθι αποδείχθηκε καθοριστικό, δίνοντας ένα προβάδισμα νίκης στην ομάδα του Περιστερίου και «σφραγίζοντας» το τελικό αποτέλεσμα.

Η ψυχραιμία του Νικολαΐδη στις τελευταίες στιγμές του αγώνα ήταν αυτή που έκρινε την αναμέτρηση, χαρίζοντας την πρώτη νίκη στο Περιστέρι για τη φετινή διοργάνωση του Basketball Champions League.

Πρώτοι σκόρερ και αγωνιστική εικόνα

Σε ό,τι αφορά τους σκόρερ της αναμέτρησης, ο Φιντς αναδείχθηκε πρώτος για το Περιστέρι, σημειώνοντας 21 πόντους. Από κοντά ακολούθησε ο Νίκολς, ο οποίος συνέβαλε με 20 πόντους στην επιθετική προσπάθεια της ομάδας του. Οι δύο αυτοί παίκτες αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες στην επίθεση του Περιστερίου, προσφέροντας σημαντικές λύσεις καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η συνολική εικόνα του αγώνα έδειξε ένα Περιστέρι με δύο πρόσωπα: ένα που μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλες διαφορές και ένα που αντιμετώπιζε δυσκολίες στην διαχείριση του προβαδίσματος. Ωστόσο, η ομάδα κατάφερε να βρει τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία, ειδικά με την ψυχραιμία του Νικολαΐδη, εξασφαλίζοντας την πολύτιμη νίκη στην πρεμιέρα του BCL.

Με πληροφορίες από: Gazzetta