Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στη φάση των «16» του Champions League στο πόλο ανδρών, επικρατώντας εκτός έδρας του Ανόβερου με 17-10. Οι πρωταθλητές Ελλάδας μετέτρεψαν τον αγώνα σε «ερυθρόλευκη» παράσταση, ανεβάζοντας κατακόρυφα την αμυντική τους απόδοση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Η νίκη αυτή, για τον Α' Όμιλο της διοργάνωσης, αποτελεί ένα πολύ καλό δείγμα γραφής για την πειραϊκή ομάδα.

Η κυριαρχία στο δεύτερο ημίχρονο

Η επιβλητική νίκη του Ολυμπιακού «χτίστηκε» κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, όπου η πολύ καλή αμυντική λειτουργία των παικτών του Έλβις Φάτοβιτς έδωσε την απαραίτητη ώθηση. Από ένα σημείο και μετά, οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, εγκλωβίζοντας τους γηπεδούχους.

Ο τερματοφύλακας Μάνος Ζερδεβάς είχε καθοριστική συμβολή, πραγματοποιώντας 14 αποκρούσεις σε 24 σουτ εντός εστίας, ποσοστό που έφτασε το 58%. Η απόδοσή του, σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα στην επίθεση, έθεσε τις βάσεις για το τελικό αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη του σκορ και οι πρωταγωνιστές

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά, προηγούμενος με 4-2 χάρη σε γκολ των Φουντούλη και Αλαφραγκή. Ο Σεμίρ Σπάχιτς σημείωσε το πρώτο του γκολ για την πειραϊκή ομάδα, διαμορφώνοντας το 5-3, το οποίο ήταν και το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο.

Στην αρχή της δεύτερης περιόδου, ο Γκίλλας πέτυχε το 6-3 με εκτέλεση από την περιφέρεια. Ακολούθησε ένα κενό διάστημα για τους «ερυθρόλευκους», το οποίο εκμεταλλεύτηκε το Ανόβερο, προσπερνώντας με 7-6 σε λιγότερο από τέσσερα αγωνιστικά λεπτά, φτάνοντας στο 3:38 της περιόδου.

Η αντίδραση των «παλιοσειρών»

Στο κρίσιμο αυτό σημείο, ανέλαβαν δράση οι πιο έμπειροι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ζαννής Αλαφραγκής ισοφάρισε από την περιφέρεια στο 3:09, ενώ ο Γιάννης Γενηδουνιάς έδωσε ξανά το προβάδισμα στο 1:14, επίσης με σουτ από την περιφέρεια. Λίγο αργότερα, στο 00:51, ο Γιάννης Φουντούλης ολοκλήρωσε μια επιτυχημένη κόντρα, δίνοντας στον Ολυμπιακό πλεονέκτημα τριών γκολ (9-7).

Ο Γενηδουνιάς από τα δύο μέτρα έφερε ξανά τον Ολυμπιακό στο +3, κάνοντας το 10-7 στο 6:05 της αναμέτρησης. Ο Ντάνιελ Άνγκιαλ διατήρησε τη διαφορά στο 11-8 στο 4:19, δείχνοντας την ανωτερότητα της ελληνικής ομάδας.

Η διεύρυνση της διαφοράς και οι σκόρερ

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στους ίδιους υψηλούς ρυθμούς, με τους Αλαφραγκή (7:03) και Άνγκιαλ (6:04) να διευρύνουν τη διαφορά στο 13-8. Ο Γκίλλας διατήρησε το προβάδισμα στο 14-9 στο 4:26, ενώ ο Δήμου σημείωσε τα δύο τελευταία γκολ της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το τελικό 17-10.

Συνολικά, οι Ντάνιελ Άνγκιαλ, Ζαννής Αλαφραγκής και Γιάννης Φουντούλης αναδείχθηκαν σε κορυφαίους σκόρερ του Ολυμπιακού με τρία γκολ ο καθένας, πετυχαίνοντας μάλιστα όσα γκολ σημείωσαν συνολικά οι γηπεδούχοι. Από την πλευρά του Ανόβερου, οι Μάτσαν, Σίπερ, Μπάσιτς και Γκάνσεν πέτυχαν από δύο γκολ, ενώ οι Τσίρου και Βουκίτσεβιτς σημείωσαν από ένα.

Οι δηλώσεις του προπονητή

Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Έλβις Φάτοβιτς, δήλωσε στην ιστοσελίδα του συλλόγου ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική νίκη, τονίζοντας πως δεν είναι εύκολο να αγωνίζεται κανείς στην έδρα του Ανόβερου. Ο προπονητής ανέφερε πως η ομάδα του ξεκίνησε καλά και έλεγξε το παιχνίδι.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι στη συνέχεια έγιναν κάποια λάθη στην επίθεση, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν οι αντίπαλοι. Ο Φάτοβιτς χαρακτήρισε το Ανόβερο ως μια ομάδα με καλό ρόστερ, που αγωνίζεται με μεγάλη σωματική ένταση, αλλά υπογράμμισε τη σημαντική βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας του Ολυμπιακού μετά το ημίχρονο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta