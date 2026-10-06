Η ιστορική στιγμή του πρώτου τριπόντου στην Α1 και το λάθος της γραμματείας

Μια ιδιαίτερη στιγμή στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ έλαβε χώρα στις 6 Οκτωβρίου 1984, κατά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α1. Σε έναν αγώνα μεταξύ Πανιωνίου και ΠΑΟΚ, σημειώθηκε το πρώτο τρίποντο, ένα γεγονός που σηματοδότησε την εισαγωγή αυτής της νέας καινοτομίας στα ελληνικά γήπεδα. Ωστόσο, η ιστορική αυτή στιγμή συνοδεύτηκε από ένα λάθος της γραμματείας, καθώς το πρώτο εύστοχο τρίποντο χρεώθηκε σε λάθος παίκτη.

Η πρεμιέρα της Α1 και η νέα καινοτομία

Η 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α1 της σεζόν 1984-85 ξεκίνησε με μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της καθιέρωσης του τριπόντου, ενός νέου κανονισμού εμπνευσμένου από το ΝΒΑ. Το καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη είχε λανσάρει το τρίποντο στην έναρξη της σεζόν 1979-80, με τον Κρις Φορντ των Μπόστον Σέλτικς να είναι ο πρώτος παίκτης που βρήκε στόχο σε προσπάθεια τριών πόντων. Στο ίδιο ματς, Σέλτικς-Μπλέιζερς 114-106, είχε κάνει το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ ο Λάρι Μπερντ, ένας από τους καλύτερους σουτέρ στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ, χωρίς όμως να ευστοχήσει σε τρίποντο.

Στην Ελλάδα, το παιχνίδι Πανιωνίου-ΠΑΟΚ, που διεξήχθη στο κλειστό της οδού Αρτάκης στη Νέα Σμύρνη, είχε προγραμματιστεί νωρίτερα από τα υπόλοιπα ματς της πρεμιέρας, στις 5 το απόγευμα, λόγω τηλεοπτικής μετάδοσης. Αυτό σήμαινε ότι οποιοδήποτε γεγονός συνέβαινε σε αυτή την αναμέτρηση θα προηγούνταν χρονικά από τα υπόλοιπα της αγωνιστικής, καθιστώντας το εν δυνάμει ιστορικό.

Το πρώτο τρίποντο στη Νέα Σμύρνη

Το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου 1984, ο Νίκος Σταυρόπουλος του ΠΑΟΚ ήταν ο παίκτης που έμελλε να γράψει ιστορία. Ο «Μάτζικ», όπως ήταν το παρατσούκλι του, σκόραρε το πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, στέλνοντας τη μπάλα στο καλάθι του Πανιωνίου από τη γραμμή των 6.25 μέτρων. Με αυτό το σουτ, ο Σταυρόπουλος διαμόρφωσε το σκορ σε 22-8 υπέρ του ΠΑΟΚ.

Η στιγμή αυτή ήταν σημαντική για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς εγκαινίαζε μια νέα εποχή στους κανονισμούς. Ο Σταυρόπουλος, με την ευστοχία του, έγινε ο πρώτος παίκτης που εκμεταλλεύτηκε τη νέα δυνατότητα για τρεις πόντους, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στο παιχνίδι.

Το λάθος της γραμματείας και οι αντιδράσεις

Παρά την ιστορική επίδοση του Νίκου Σταυρόπουλου, συνέβη ένα απρόσμενο περιστατικό. Η γραμματεία του αγώνα χρέωσε το πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ στον Μάνθο Κατσούλη, αντί στον πραγματικό του σκόρερ, τον Νίκο Σταυρόπουλο. Αυτό το λάθος προκάλεσε σύγχυση, καθώς όλοι οι παρόντες είχαν δει τον Σταυρόπουλο να ευστοχεί.

Ενώ το επίσημο φύλλο αγώνα εμφάνιζε τον Σταυρόπουλο με 22 πόντους και δύο τρίποντα, όλα τα Μέσα της εποχής ανέφεραν ότι ο παίκτης του ΠΑΟΚ είχε σημειώσει 25 πόντους με τρία τρίποντα. Αυτή η ασυμφωνία υπογράμμιζε το λάθος της γραμματείας, αναδεικνύοντας τον Νίκο Σταυρόπουλο ως τον πραγματικό κάτοχο του ιστορικού επιτεύγματος.

Η επικράτηση του ΠΑΟΚ και άλλα τρίποντα της ημέρας

Στον ίδιο αγώνα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Πανιωνίου με τελικό σκορ 80-61, φεύγοντας νικητής από το κλειστό της οδού Αρτάκης. Εκτός από το τρίποντο του Νίκου Σταυρόπουλου, ένα ακόμα τρίποντο σημειώθηκε στην αναμέτρηση, αυτή τη φορά από τον Νίκο Λινάρδο για λογαριασμό του Πανιωνίου.

Την ίδια μέρα, σε άλλη αναμέτρηση της πρεμιέρας, ο Κώστας Ζακυνθινός του Σπόρτιγκ ξεχώρισε για την ευστοχία του στα τρίποντα. Στο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο κλειστό των Πατησίων, ο Ζακυνθινός μέτρησε 5/7 τρίποντα, αν και η ομάδα του γνώρισε την ήττα. Η πρώτη αυτή αγωνιστική έδειξε αμέσως την επίδραση του νέου κανονισμού στο ελληνικό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta