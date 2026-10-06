Η Αργεντινή ετοιμάζεται για το «αντίο» στον Λιονέλ Μέσι

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ετοιμάζεται για μια ιστορική στιγμή, καθώς ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής. Η αναμέτρηση της «Αλμπισελέστε» απέναντι στη Μπενίν δεν θα είναι ένα συνηθισμένο παιχνίδι, αλλά σηματοδοτεί το τέλος μιας μεγάλης εποχής για τον 39χρονο σταρ.

Ο κόσμος της χώρας, αλλά και ολόκληρου του πλανήτη, αναμένει με συγκίνηση να τον δει για τελευταία φορά με το εθνόσημο, σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτηριστεί ως το «Last Dance» του θρύλου.

Η αντίστροφη μέτρηση για το «Last Dance»

Ο Λιονέλ Μέσι είχε κάνει γνωστό εδώ και καιρό ότι μετά το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, θα αποχωρούσε από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έτσι, το επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στη Μπενίν αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα είναι η τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της χώρας του.

Ο ίδιος ο Μέσι πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση με την «Αλμπισελέστε» και, με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε της πορείας του με το εθνόσημο. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Στιγμές που ξέρω ότι θα μου λείψουν».

Οι δηλώσεις του Λιονέλ Σκαλόνι

Ιδιαίτερα δυνατά ήταν και τα λόγια του προπονητή της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος αναφέρθηκε στην επερχόμενη αποχώρηση του Μέσι. Ο Σκαλόνι τόνισε ότι τίποτα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς τον Μέσι, υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα του παίκτη. «Δεν έχω δει ποτέ κανέναν άλλον να μεταδίδει το συναίσθημα που μεταδίδει ο Λέο. Αυτό είναι που θα μας λείψει περισσότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής της «Αλμπισελέστε» συμπλήρωσε πως η συζήτηση για το πώς θα ήταν η ομάδα χωρίς τον Μέσι υπήρχε πάντα, και τώρα έφτασε η στιγμή που δεν θα είναι πια μαζί τους. Ο Σκαλόνι φαντάζεται ότι η στιγμή θα είναι πολύ συγκινητική για όλους, χωρίς καμία εξαίρεση, τονίζοντας το μέγεθος της απώλειας.

Μια ημέρα που θα μείνει αξέχαστη

Ο Λιονέλ Σκαλόνι περιέγραψε τη στιγμή που ο Λέο θα πατήσει το χορτάρι στο «Μονουμεντάλ» ως μια ημέρα που κανείς, ούτε ο ίδιος ο Μέσι ούτε οι φίλαθλοι, δεν θα ξεχάσει ποτέ. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που θα είναι μέρος αυτής της ημέρας, την οποία χαρακτήρισε ως τη δική του ημέρα, αλλά και των συμπαικτών που μοιράστηκαν μαζί του τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική χαρά.

Ο προπονητής ανέφερε ότι οι συμπαίκτες του Μέσι αξίζουν επίσης αυτή την αναγνώριση. Ο Σκαλόνι δήλωσε ότι ο ίδιος θα είναι απλώς θεατής, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή, και νιώθει ευγνωμοσύνη που θα μπορέσει να ζήσει αυτή την ημέρα. Μάλιστα, εκτίμησε ότι αν υπήρχαν πέντε «Μονουμεντάλ», θα γέμιζαν από κόσμο για να αποχαιρετήσουν τον Μέσι.

Οι τελευταίες στιγμές με την «Αλμπισελέστε»

Παρά την επικείμενη αποχώρηση, ο Λιονέλ Μέσι παραμένει ακόμα στην ομάδα, όπως ανέφερε ο Σκαλόνι. «Είναι ακόμα εδώ μαζί μας. Έχουμε δύο προπονήσεις μαζί του και θα συνεχίσουμε να τον βλέπουμε και να απολαμβάνουμε την παρουσία του κατά τη διάρκεια αυτού του λίγου χρόνου που μας απομένει», είπε ο προπονητής.

Η αναμονή για το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής είναι μεγάλη, με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο να ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος από την εθνική του ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta