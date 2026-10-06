Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Επίσημος χορηγός της Stoiximan Greek Basketball League για δεύτερη χρονιά

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ανανέωσε τη συνεργασία της με τη Stoiximan Greek Basketball League, συνεχίζοντας να είναι Επίσημος Χορηγός της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο. Η εταιρεία, με το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ και τη ΒΙΚΟΣ COLA να βρίσκονται στο επίκεντρο του χαρτοφυλακίου της, επιβεβαιώνει τη σταθερή της παρουσία δίπλα στο ελληνικό μπάσκετ. Η ανανέωση αυτή βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στις κοινές αξίες και στο κοινό όραμα για την ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού.

Η ανανέωση της χορηγίας και η παρουσία των προϊόντων ΒΙΚΟΣ

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων προχώρησε στην ανανέωση της χορηγικής της συνεργασίας με τη Stoiximan Greek Basketball League, διατηρώντας τον ρόλο του Επίσημου Χορηγού. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας κοινής πορείας που ξεκίνησε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη σχέση της εταιρείας με το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ της χώρας.

Στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας βρίσκονται τα βασικά προϊόντα της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, το Νο 1 φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, καθώς και η ΒΙΚΟΣ COLA. Η παρουσία αυτών των προϊόντων στις εκδηλώσεις και τους αγώνες της Stoiximan Greek Basketball League αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό. Η απόφαση για τη συνέχιση της χορηγίας πηγάζει από την εμπιστοσύνη που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο πλευρών, τις κοινές αξίες που μοιράζονται και το όραμα για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού.

Η διαχρονική στήριξη της ΗΒΕ στον ελληνικό αθλητισμό

Για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, η ενεργή παρουσία στον χώρο του αθλητισμού αποτελεί μια διαχρονική επιλογή, η οποία υπερβαίνει τα όρια μιας απλής χορηγικής συνεργασίας. Η ανανέωση της συνεργασίας με τη Stoiximan Greek Basketball League, μετά την επιτυχημένη πρώτη χρονιά κοινής πορείας, επιβεβαιώνει αυτή την πάγια κατεύθυνση και ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση της εταιρείας με το ελληνικό μπάσκετ.

Μέσα από σταθερές και ουσιαστικές ενέργειες, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να προσφέρει τη στήριξή της σε μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Η εταιρεία παραμένει κοντά στις στιγμές, στις προσπάθειες και στα συναισθήματα που ενώνουν τόσο τους αθλητές όσο και τους φιλάθλους, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της στην αθλητική κοινότητα.

Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων

Ο Κωνσταντίνος Σεπετάς, Αντιπρόεδρος της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της συνεργασίας. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τη Stoiximan Greek Basketball League και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η πρώτη χρονιά μάς έδωσε την ευκαιρία να βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στο ελληνικό μπάσκετ, στους αθλητές, στις ομάδες και στους φιλάθλους του».

Ο κ. Σεπετάς υπογράμμισε επίσης την πίστη της εταιρείας στη δυναμική του αθλητισμού και στη δύναμη των συνεργασιών που χαρακτηρίζονται από συνέχεια και ουσία. «Συνεχίζουμε, λοιπόν, με την ίδια διάθεση να στηρίζουμε το ελληνικό μπάσκετ και να είμαστε μέρος των στιγμών που κάνουν κάθε αγωνιστική σεζόν ξεχωριστή», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΗΒΕ.

Η σημασία της συνεργασίας για τη Stoiximan Greek Basketball League

Από την πλευρά της Stoiximan Greek Basketball League, ο Πρόεδρος της διοργάνωσης, Μιχάλης Μελής, τόνισε τη σημασία της ανανέωσης της συνεργασίας. Ο κ. Μελής δήλωσε: «Η ανανέωση της συνεργασίας μας με την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων αποτελεί μια ακόμη σημαντική επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους συνεργάτες μας και της κοινής μας προσήλωσης στην ανάπτυξη του ελληνικού επαγγελματικού μπάσκετ».

Επιπλέον, υπογράμμισε την ιδιαίτερη αξία που έχει για τη Stoiximan GBL η παρουσία ενός τόσο σημαντικού ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο κ. Μελής ανέφερε ότι η Stoiximan GBL επιδιώκει να δημιουργεί συνεργασίες με διάρκεια, ουσία και κοινό όραμα, επισημαίνοντας ότι η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων έχει αποδείξει έμπρακτα ότι μοιράζεται αυτή τη φιλοσοφία.

Το κοινό όραμα για την ανάπτυξη του μπάσκετ

Ο Μιχάλης Μελής εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της κοινής προσπάθειας. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε μαζί την προσπάθεια να ενισχύσουμε το πρωτάθλημα, να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα στους φιλάθλους και να αναδεικνύουμε τη δυναμική του ελληνικού αθλητισμού», δήλωσε.

Τη σημασία της συνεργασίας υπογράμμισε και ο CEO της Stoiximan Greek Basketball League, Ευθύμης Ρεντζιάς. Ο κ. Ρεντζιάς δήλωσε ότι «Η συνέχιση της συνεργασίας μας με την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία ανάπτυξης της Stoiximan GBL. Για εμάς, οι ισχυρές συνεργασί».

Με πληροφορίες από: Reader