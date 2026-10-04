Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Γιαν Μοντέρο κόντρα στον Ηρακλή

Ο Ολυμπιακός ξεκινά την πορεία του στη φετινή Stoiximan GBL, αντιμετωπίζοντας τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής. Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιαν Μοντέρο, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Εκτός αποστολής έχουν μείνει επίσης οι Τζορτζ Πάπας, Γιώργος Μπουρνελές και ο τιμωρημένος Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ αντίθετα επιστρέφει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Η απουσία του Γιαν Μοντέρο

Ο Γιαν Μοντέρο, ο Δομινικανός γκαρντ του Ολυμπιακού, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο παίκτης ταλαιπωρείται από ίωση, γεγονός που τον ανάγκασε να μείνει εκτός των επιλογών του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

Η απουσία του Μοντέρο αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για τους «ερυθρόλευκους» στην έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων στην Greek Basketball League, καθώς ο προπονητής θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του χωρίς τον συγκεκριμένο παίκτη.

Οι υπόλοιποι απόντες και η περίπτωση του Τζόουνς

Πέραν του Γιαν Μοντέρο, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς άλλους τρεις παίκτες στο «Ιβανώφειο». Εκτός αποστολής για τον αγώνα της 1ης αγωνιστικής έχουν μείνει οι Τζορτζ Πάπας και Γιώργος Μπουρνελές, συμπληρώνοντας τη λίστα των απουσιών.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είναι τιμωρημένος και δεν μπορεί να αγωνιστεί. Η τιμωρία του Τζόουνς προέρχεται από την περσινή σεζόν και σχετίζεται με όσα είχαν συμβεί στους τελικούς της GBL, γεγονός που τον κρατά εκτός δράσης στην έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Στα ευχάριστα νέα για τον Ολυμπιακό συγκαταλέγεται η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην αποστολή της ομάδας. Ο Σέρβος σέντερ έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και είναι πλέον διαθέσιμος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η παρουσία του Μιλουτίνοφ προσδίδει επιπλέον επιλογές στον προπονητή, με τον παίκτη να αναμένεται να πάρει κάποια αγωνιστικά λεπτά στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, σηματοδοτώντας την επανένταξή του στην αγωνιστική δράση.

Το πλαίσιο του αγώνα και η αποστολή

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου, 4 Οκτωβρίου, στις 17:30, στο κατάμεστο Ιβανώφειο της Θεσσαλονίκης. Η αναμέτρηση, που σηματοδοτεί την πρεμιέρα της Stoiximan GBL, θα μεταδοθεί ζωντανά από τη ΣΚΑΪ TV.

Οι «ερυθρόλευκοι» φτάνουν στη Θεσσαλονίκη μετά από μία «διαβολοβδομάδα» με αγώνες σε Κάουνας και Μπολόνια. Είχαν στη διάθεσή τους μία ημέρα προπόνησης και ένα ταξίδι για το παιχνίδι με τον «Γηραιό», προκειμένου να προετοιμαστούν για την πρώτη τους αναμέτρηση στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα περιλαμβάνει τους εξής παίκτες: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Πλώτας, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Γουόρντ, Εντζάι, Βεζένκοβ, Χολ, Καραγιαννίδης και Μιλουτίνοφ. Η εξάδα των ξένων που θα είναι διαθέσιμη αποτελείται από τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Εντζάι, Χολ, Μιλουτίνοβ και Φουρνιέ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Athletiko